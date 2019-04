Claudio Pätz, super-remplaçant au service de la patrie helvétique

La Suisse a démarré son Mondial à Lethbridge (Can) et espère le poursuivre, si tout va bien, jusqu’au 7 avril, quand se jouera le podium final. Les curlers du Team de Cruz, qualifiés pour l’épreuve grâce à leur titre national acquis à la mi-février, se montrent performants et ambitieux en Alberta. Pour mettre un maximum de chances de leur côté dans la Mecque du curling, les Genevois ont fait appel aux services de… Claudio Pätz. Le Zurichois de 31 ans faisait encore partie de l’équipe voici un peu plus d’un an et avait annoncé sa retraite sportive après avoir conquis son plus beau succès sous la forme d’une médaille de bronze olympique gagnée à Pyeongchang. Le revoilà pourtant présent au plus haut niveau. Il est le remplaçant du quatuor titulaire formé par Peter de Cruz, Valentin Tanner, Sven Michel et Benoît Schwarz.

«J’étais déjà leur remplaçant lors du championnat de Suisse, mais seulement sur papier, parce qu’il fallait en mettre un, rigole Pätz. Je n’étais pas sur place à Thoune.» Au Canada, le curler d’Urdorf ne jouera qu’en cas de blessure ou de maladie d’un de ses anciens coéquipiers. Si tel devait être le cas, il serait alors aisément en mesure de se glisser dans un collectif qu’il connaît par cœur, lui qui a disputé six tournois majeurs – décrochant du bronze au Mondial 2017 ainsi que de l’argent en 2015, et deux fois du bronze (2016 et 2017) aux Européens – avec le Team de Cruz. Avant ça, il s’était paré d’or continental en 2013 sous les couleurs du CC Adelboden de Sven Michel, l’homme qui lui a succédé à Genève.

Claudio Pätz, qui travaille aujourd’hui dans la fiduciaire familiale, n’a pas dû prendre congé pour sa quinzaine canadienne. «En fait, j’y suis en cours de répétition, se marre-t-il. J’ai fait l’armée en tant que sportif d’élite et j’ai la chance de pouvoir remplir mon devoir en tant que membre de l’équipe durant deux semaines. C’est mon unique job. Pas d’administratif ou de travail sur ordinateur!» Et encore moins de bottes à cirer ou de visite au stand de tir local. Il n’est cependant pas question pour le trentenaire de se tourner les pouces en attendant une hypothétique entrée en jeu.

L’homme a été choisi pour une raison bien précise. «Il y avait deux options pour le poste de remplaçant, précise Peter de Cruz. Prendre un jeune joueur pour qu’il s’aguerrisse dans l’ambiance d’un grand tournoi – un choix privilégié par la Fédération suisse – ou faire appel à Claudio. Notre présence au Canada n’est pas une simple récompense suite à notre titre de champions de Suisse. Nous voulons nous donner les meilleures chances de gagner. Et c’est pour ça que Claudio est là. Pour tout ce qu’il peut nous apporter comme appui mental, pour faire du coaching. C’est une vraie valeur ajoutée, poursuit le skip genevois. Il sait ce qui a pu manquer à notre équipe dans les grands moments au cours des trois ou quatre dernières années. Il sait comment nous parler et nous conseiller sur les éléments à améliorer. Il a disputé des dizaines de tournois avec nous.»

Pour Claudio Pätz, l’expérience est nouvelle mais positive. «Je suis là comme un coach, pour observer les adversaires et faire part de leurs évolutions. Ma présence doit renforcer la stabilité de l’équipe. Peut-être que mon regard peut apporter des changements positifs en vue du grand objectif que sont pour eux les JO 2022 à Pékin.» Et n’est-ce pas trop dur de ne plus jouer à ce niveau? «C’est clair que ça me manque un peu. Je joue encore pour le plaisir au club (ndlr: le CC Limmattal) et je me suis récemment entraîné deux fois avec les gars. Je suis tranquille. Et c’est d’ailleurs ainsi qu’il faut que je reste, pour amener une attitude positive. On a une équipe expérimentée et très forte et elle peut aller vraiment loin.»

Voici deux semaines, sa sœur Alina Pätz a contribué au parcours victorieux de l’équipe de Suisse féminine, championne du monde au Danemark. À lui désormais d’en faire autant tout en restant dans l’ombre.

