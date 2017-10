Coric revient sur la terre de son exploit

Sur le coup, cela avait ressemblé à une déflagration. La Halle Saint-Jacques en avait d’ailleurs été toute retournée. Souvenez-vous: le 24 octobre 2014, l’appendice en berne, Rafael Nadal se voyait éjecté des Swiss Indoors de Bâle en deux petits sets par un inconnu, Borna Coric, pas encore majeur à l’époque. «Fallait pas l’inviter», avait maugréé l’Espagnol en désertant les bords du Rhin. Bénéficiaire d’une wild card, l’effronté, lui, riait sous cape; vainqueur de l’US Open junior quatorze mois auparavant, il signait là le premier exploit de sa carrière. Exploit qui devait en appeler d’autres, et vite. Sauf que trois ans plus tard, alors qu’Henri Laaksonen se présente sur son chemin au 1er tour de ce même tournoi ce mercredi, sa patte droite n’a pas franchement régalé son monde entre-temps.

Sur sa feuille de route se sont certes inscrites quelques autres performances marquantes – deux succès sur Andy Murray, un autre sur Nadal, puis un titre à Marrakech au printemps dernier – mais rien de véritablement croustillant pour celui que d’aucuns voyaient débouler gros comme une maison vers les sommets de la hiérarchie mondiale. Jamais le Croate n’a grimpé plus haut que le 33e rang. Le chien qu’il était censé être dans un jeu de quilles est resté au stade de promesses, pour l’instant. Preuve en est qu’il peut craindre un revers tout à l’heure face au Schaffhousois, qui l’a dominé par deux fois cette saison!

«Des attentes irréalistes»

Au vrai, la digestion de son premier exploit bâlois a pris du temps dans la tête du borné Coric, qui s’est longtemps entêté à se voir plus beau et plus fort qu’il ne l’était vraiment. «C’est vrai que mon classement a été trompeur, concède-t-il. Lorsque je me suis retrouvé dans le Top 40, je ne valais en réalité pas si bien que ça. Mes attentes étaient irréalistes par rapport à mon niveau réel qui, selon moi, était plutôt celui d’un 60e ou d’un 70e mondial.»

En trois ans, le natif de Zagreb a donc vu ses chevilles dégonfler et son discours gagner en maturité. Mais il rame pour que toutes les pièces de son tennis s’imbriquent correctement! Et il a couru à perdre haleine derrière une qualification pour le Masters de la «Next Gen», définitivement validée mardi soir. Dans cette caste – dont sont censées sortir les étoiles de 2020 – il a été clairement dépassé par les pépites que sont Alexander Zverev, Andrey Rublev ou autre Karen Khachanov. Alors, envieux? «Honnêtement, je ne veux pas trop me comparer aux autres, répond-il. Je dois tracer mon propre chemin, trouver mes propres motivations. Mais leur réussite me montre que je dois travailler encore plus dur.»

«J’étais tout neuf…»

Borna Coric, bientôt 21 ans, n’ignore pas qu’une fenêtre s’entrouvre petit à petit pour les jeunes sur le circuit. Mais pour ne pas manquer l’opportunité de s’y engouffrer, il va devoir revoir ses dernières copies. Jusqu’ici, sa deuxième partie de saison a en effet été grisâtre. Sa seule éclaircie fut d’avoir battu le cadet des frères Zverev à l’US Open. Le Croate pourrait invoquer ses soucis de cou pour expliquer ses résultats défaillants, mais il s’y refuse, préférant se montrer plus terre à terre: «J’ai appris qu’il ne pourrait pas y avoir que des hauts dans une carrière, mais qu’il fallait aussi composer avec des bas. Je me rends compte aussi que j’ai eu de la chance à mon arrivée sur le Tour. J’étais tout neuf, personne ne me connaissait, personne n’attendait quoi que ce soit de moi. Alors j’ai pu en profiter.»

Peut-être le jeune homme doit-il maintenant se dire qu’au vu des derniers mois, plus personne n’attend grand-chose de lui à Bâle. Et si c’était justement là sa chance dans une partie de tableau assez ouverte?

Roger Federer, simplement «tip-top»

Les gens, ici, l’attendaient avec une certaine impatience et le fameux «FedExpress» n’a clairement pas manqué son retour «à la maison». En une petite heure, il s’est ainsi permis de balayer les espoirs d’un Frances Tiafoe surpris de s’être vu pareillement pris à la gorge (6-1, 6-3). Plus solide et plus aérien que lors de leur dernière confrontation à l’US Open, où il avait eu besoin de cinq sets pour se défaire de l’Américain, Roger Federer a tout simplement été «tip-top» pour ses retrouvailles avec les Swiss Indoors, comblant ainsi les attentes du public rhénan. Car c’est peu dire que Bâle était en manque après avoir dû vivre l’an dernier sans la présence de son «Maître», alors blessé au dos. «Mais le tournoi aussi m’a manqué», a soufflé le septuple vainqueur, qui attend Benoît Paire en 8es de finale. Déjà battu à quatre reprises en autant de confrontations avec le No 2 mondial, le Français aura beaucoup de boulot jeudi soir s’il entend l’inquiéter, tant le «régional de l’étape» a livré une prestation impeccable face à Tiafoe, qu’il a d’entrée mis sous pression grâce à la qualité de ses retours de service. Pas du genre à se contenter de cela, Federer a en outre été impressionnant sur sa mise en jeu – 100% de points gagnés derrière sa première balle – et au filet. Epatant pour un 1er tour! «C’est vrai que je ne m’attendais peut-être pas à jouer si bien aussi vite», n’a-t-il pas manqué de reconnaître, tout sourire.

Les conditions indoor, qu’il apprivoise comme personne, l’ont aidé à entrer de pareille manière sur le chemin censé le mener à son huitième titre bâlois. «Pour moi, c’est presque naturel de jouer en indoor, un contexte dans lequel j’ai signé mes premiers gros résultats. Ici, à Toulouse, à Rotterdam, voire à Neuchâtel en Coupe Davis. Je gère bien tennistiquement, et mentalement aussi.»

Tout est en place pour que la semaine soit belle. «Mais je me méfie de Benoît Paire, tempère «RF». Jouer contre lui, ce n’est pas un tour «gratos». Mais je vais lui mettre la pression.» Au service comme en retours. A.CE. (24 heures)