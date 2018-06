Cristiano Ronaldo n’a rien voulu savoir de la défaite

Egypte-Uruguay 0-1

L’Uruguay a dû attendre la 90e pour briser la résistance de l’Égypte, grâce à un but de la tête signé Gimenez. Le succès de la Céleste ne doit cependant rien au hasard. Les Sud-Américains avaient été les plus dangereux jusque-là. Peu en réussite, Suarez a gâché trois occasions. Cavani

a quant à lui forcé El Shenawy à un superbe arrêt (83e), avant d’expédier un coup franc sur le poteau (88e).



Le duo d’attaque uruguayen – 93 buts en sélection (51 pour Suarez, 42 pour Cavani) – muselé, l’équipe d’Oscar Tabarez a trouvé son salut grâce à un défenseur.



Les Égyptiens – privés de Salah – ont bien défendu et perturbé la jouerie adverse: un point n’aurait pas été volé, même s’ils ont manqué de poids en attaque. ATS

Iekaterinbourg.



27'015 spectateurs.

Arbitre:

M. Kuipers (PB).

But:

90e Gimenez 0-1.

Égypte:

El-Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazi, Shafy; Elneny, Hamed (50e Morsy); Warda (82e Sobhy), El Said, Trezeguet; Mohsen (63e Kahraba).

Uruguay:

Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez (58e Sanchez), Betancur, Vecino (87e Torrera), De Arrascaeta (59e Rodriguez); Cavani, Suarez.