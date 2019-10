Dan Ndoye attend son heure au Lausanne-Sport

Dan Ndoye se marre franchement. «Ma passe décisive cette semaine face à l’Azerbaïdjan? Je n’ai pas le droit de dire qu’elle était volontaire. C’était un coup de chance sur toute la ligne.» Reste que sans le tir écrasé de son ailier vaudois qui s’est transformé en ouverture parfaite pour Nedim Bajrami, l’équipe de Suisse M21 aurait sans doute connu un premier coup d’arrêt dans sa campagne qualificative pour l’Euro 2021, pour l’heure immaculée (trois victoires en trois matches).

Même si cet épisode-là était chanceux, le Nyonnais se décarcasse pour saisir sa chance au sein d’une équipe nationale qui lui donne du crédit. Quasi septante minutes de jeu en Azerbaïdjan, une dizaine quatre jours plus tôt contre la Géorgie: Dan Ndoye, qui a fêté ses troisième et quatrième sélections, est un pion important de l’effectif de Mauro Lustrinelli. Une bonne nouvelle lorsqu’on sait que celui-ci compte des pépites comme Bastien Toma, Ruben Vargas ou Jérémy Guillemenot.

De telles responsabilités, le jeune homme de 18 ans aimeraient bien aussi en être digne en club, au Lausanne-Sport. «Du temps de jeu, on en veut toujours plus. Pour l’instant, je compose avec ce qu’on me donne. J’essaie de rentabiliser mes apparitions sur le terrain du mieux possible. C’est tout ce que je peux faire, en plus de travailler dur la semaine.»

Renouveau offensif

Cet été, l’attaquant formé au Team Vaud faisait pourtant l’objet de toutes les convoitises. L’Europe a manifesté son intérêt et la question d’un départ était plus que jamais sur la table. «Devoir faire face à autant de sollicitations à cet âge, c’est tout sauf évident, lance Giorgio Contini, son entraîneur. Dan a vécu un mois compliqué par rapport à tout ça, et c’est bien normal. Maintenant, on connaît tous son talent et ses qualités. Il est revenu en forme de son aventure avec la Suisse, et tant mieux, on aura besoin de lui.»

Si Dan Ndoye a bel et bien pris part à la séance de jeudi matin, au lendemain de son retour, pas sûr que cela suffise pour lui offrir une première titularisation en championnat ce vendredi à Aarau. En dix rencontres jusqu’ici, il a dû se contenter d’autant d’entrées en cours de match. De dix minutes quand tout va bien pour le onze de base, à une demi-heure lorsque le LS a plus de mal à trouver la faille, comme face à Winterthour il y a deux semaines.

Un paradoxe qui trouve en partie sa source dans le renouveau offensif du Lausanne-Sport. Là où le club de la Pontaise a été confronté à une pénurie d’attaquants convaincants ces dernières saisons, Giorgio Contini doit cette fois jongler avec des talents du standing d’Aldin Turkes, d’Andi Zeqiri ou, donc, de Dan Ndoye. Une situation d’abondance de biens idéale pour tirer le wagon vers l’avant, mais au sein de laquelle certains sont moins bien lotis que d’autres. Logique. Surtout lorsque ledit wagon avance à un rythme conséquent, ce qui est le cas actuellement.

De là à dire qu’une baisse de régime du Lausanne-Sport serait profitable à son ailier… Personne n’a toutefois envie de penser à une telle éventualité. Le souvenir de la saison dernière n’est encore pas si loin derrière et, malgré un bon début d’exercice, Lausanne n’est pas encore un leader souverain et sans concurrent qui peut se permettre de calculer. Son seul souci en ce vendredi? Ramener les trois points du Brügglifeld. Et c’est déjà pas mal.