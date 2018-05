De la 1re ligue au Mondial en cinq ans

Au premier regard, la classe naturelle d’Enzo Corvi saute aux yeux. Centre de la première ligne de l’équipe de Suisse, le Grison rend meilleur Nino Niederreiter. Ce qui n’est déjà pas un mince exploit. «C’est un joueur fantastique», nous a confié son «compatriote» grison. Sa vision du jeu et son sens du placement défensif font de lui l’un des meilleurs «two way center», comme on dit. Un centre aussi productif offensivement que dévoué dans sa propre zone. Une perle rare, en somme. Patrick Fischer ne s’y est pas trompé en le convoquant à son premier championnat du monde cette saison.

Buteur décisif

Aujourd’hui âgé de 25 ans, le natif de Cazis n’a pourtant pas toujours semblé destiné à faire le bonheur de l’équipe nationale. Loin de là, même. Snobé par quasi toutes les équipes de jeunes, il n’a jamais évolué dans l’élite chez les juniors. Une hérésie lorsque l’on voit à quel point il virevolte sur la Royal Arena comme lorsqu’il a offert la victoire à la Suisse lors du premier match du tournoi. Son ébouriffant solo a laissé toute la défense autrichienne muette. «J’étais beaucoup trop fin, s’est-il marré. J’ai tellement dû travailler en salle de force pour rattraper le temps perdu.»

Un coup d’œil à son palmarès suffit à se rendre compte du saut qu’il a effectué en un rien de temps. Ses deux seuls titres? Champion du groupe Est de 2e ligue en 2011 et champion de Suisse en 2015.

«Avec Nino, nous avions été conviés à un test du côté de Davos, s’est remémoré Corvi. J’avais décidé de terminer mon apprentissage de monteur en chauffage alors que lui a directement fait le saut.» Un chemin de traverse qu’il regrette aujourd’hui. «Franchement, je pense avoir fait une erreur. J’ai dû rattraper le temps perdu par la suite.»

Le déclic? Un entraînement M20 de Coire où évoluait Yannick… Del Curto, le fils du mythique entraîneur davosien. Ce dernier a servi d’intermédiaire en vantant les mérites du top scorer de son équipe. «Arno Del Curto devait se souvenir du gamin qui avait refusé son offre quelques années auparavant», a-t-il pouffé. Dans une formation qui n’évoluait alors même pas dans l’élite de sa classe d’âge, Corvi était tout simplement trop fort. «Il est venu me voir et m’a proposé un contrat à l’essai au HCD, se souvient l’attaquant. Il faut croire que cela s’est bien passé puisqu’il m’a ensuite engagé.»

«J’ai appris de mes erreurs»

Avec son contrat en poche, il n’était pas au bout de ses peines pour autant. «C’était même le début, détaille-t-il. Tout allait tellement vite, je me disais que jamais je ne serais capable de suivre le rythme. Comme je jouais peu, je n’arrivais pas à m’acclimater. Bref, c’était vraiment compliqué.» D’autant plus que, de son propre aveu, il n’est pas un bourreau de travail. «J’étais plutôt le mouton égaré, rigole-t-il. J’ai dû apprendre à bosser en salle de force. Mais franchement je n’aimais pas ça.» S’il est passé en cinq ans de la 1re ligue aux Jeux olympiques et aux Mondiaux, il devrait évoluer en NHL d’ici peu. Il préfère en rire: «J’ai encore un an de contrat à Davos. Si ensuite un club venait à m’appeler, je n’aurai pas le droit de dire non.» Dans un premier temps, il avait pourtant éconduit Arno Del Curto. «J’ai appris de mes erreurs.» (24 heures)