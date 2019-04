De retour en Valais, Nico Hischier brille et distribue trois cadeaux

L’équipe de Suisse possède dans ses rangs quelques «fusées» (Hofmann, Bertschy, Fiala, Ambühl), un joueur d’exception (Hischier) et deux jeunes pousses (Kurashev, 19 ans, et Moser, 18 ans) qui risquent bien de donner encore davantage de relief à la lutte pour les places aux Mondiaux de Bratislava.

Le sélectionneur, Patrick Fischer, a certainement apprécié l’état d’esprit, la volonté de créer du jeu et la combativité de ses hommes. Avec l’intégration de plusieurs nouveaux éléments mardi (ceux en provenance d’Amérique du Nord) et seulement une poignée d’entraînements aux Vernets avant le match de ce vendredi contre la France, son groupe a manqué d’automatismes en début de match avant de trouver ses marques en deuxième partie de soirée.

Hischier épate la galerie

Il a fallu attendre la deuxième période pour que Grégory Hofmann pulvérise enfin la défense des Bleus (22e, 1-0). Puis quelques minutes de plus pour que les Suisses convertissent leur deuxième séquence de supériorité numérique (28e, Ambühl).

Nico Hischier en a profité pour inscrire ses premiers points chez les adultes sous le maillot de l’équipe de Suisse. Le prodige de Naters a démontré en quelques coups de patins qu’il évolue bel et bien dans une catégorie à part. Si sa première occasion tranchante a été ponctuée par un tir mal cadré (13e), sa deuxième tentative, même si elle n’a pas abouti, a été une petite merveille: un appel en zone médiane, un contrôle du revers dans un espace restreint, puis une feinte de corps sur la ligne bleue qui lui a permis d’effacer le dernier défenseur français avant de se retrouver en position idéale (23e).

Coup sur coup

Puis Hischier y est allé de trois buts coup sur coup en troisième période, en guise de cadeau au public valaisan: le premier sur un tir au premier poteau, juste au-dessus de l’épaule du gardien après un débordement tout en facilité (41e, 3-0). Le deuxième à la vitesse de l’éclair, mais à bout portant cette fois-ci (54e, 4-0). Le troisième, d’une subtile déviation (58e, 5-0).

L’une des priorités de Patrick Fischer sera désormais de trouver la meilleure combinaison possible pour épauler le centre des New Jersey Devils. Son entente avec Fiala et Praplan a laissé entrevoir quelques promesses mais demande encore à être revue. Notamment face à un adversaire un peu plus coriace que les Bleus vus vendredi soir.

Suisse- France 6-0

Tiers-temps: 0-0 2-0 4-0.

Graben. 4500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Massy, Dipietro, Kaderli et Balazs.

Buts: 22e Hofmann (Kurashev, Fora) 1-0, 28e Ambühl (Fiala, Hischier/5 c 4) 2-0, 41e Hischier (Rathgeb) 3-0, 54e Hischier (Frick, Praplan) 4-0, 58e Hischier (Fora) 5-0, 58e Kurashev 6-0.

Suisse: Berra (30e Buysse); Rathgeb, Genazzi; Glauser, Kreis; Fora, Frick; Marti, Moser; Praplan, Hischier, Fiala; Ambühl, Kurashev, Hofmann; Riat, Fuchs, Hollenstein; Rod, Bertschy, Bertaggia.

France: Ylonen; Hecquefeuille, Crinon; Manavian, Gallet; Janil, Dame Malka; Chakiachvilli, Dusseau; Bertrand, Guttig, Treille; Rech, Claireaux, Bozon; Fleury, Valier, Leclerc; Perret, Ritz, Berthon; Di Dio Balsamo.

Pénalités: 1 x 2’ contre la Suisse, 4 x 2’ contre la France.

Notes: la Suisse sans Descloux, Loeffel, Müller ni Walser (surn.). (24 heures)