Défaites au bout du suspense

Il fallait avoir les nerfs solides pour assister au match de double qui a opposé Kathinka Von Deichmann et Agnes Bukta (GC) à Giorgia Brescia et Tara Moore (Nyon) sur le court No 3 du TC Stade-Lausanne, sous un soleil de plomb. Menées 3 victoires à 2, les Nyonnaises devaient l’emporter pour se donner le droit de disputer un double No 3 décisif. Elles se sont battues comme des lionnes. En vain. Au bout du suspense, après que les deux formations se sont offert plusieurs balles de match lors du super tie-break (première équipe à 10 points), Giorgia Brescia a expédié un smash dans le filet à 17 points à 16 en faveur des Zurichoises. La messe était dite.

La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour l’Italienne qu’elle avait perdu son simple face à Amra Sadikovic, quelques heures plus tôt, alors qu’elle menait un set à rien et 5-2 dans la deuxième manche. Les larmes aux yeux, inconsolable, elle est tombée dans les bras de sa capitaine, Prisca Birchler, au sortir du double. Cela dit, il n’est pas question de faire porter le chapeau à telle ou telle joueuse nyonnaise. «Mes filles se sont battues jusqu’au bout, souffle Prisca Birchler. Je ne peux rien leur reprocher. Je préfère garder le positif. Nous étions contentes d’être en finale. Le titre aurait représenté un bonus.» Plus que cela tout de même, puisque le TC Nyon n’a jamais remporté le moindre titre de Ligue A, aussi bien chez les filles que chez les hommes, depuis que l’interclubs existe (1911). Grasshopper ZH en est lui à 64 titres, dont 36 du côté des filles.

Il faut cependant savoir que le budget des deux équipes n’est pas comparable. Un peu moins de 30 000 francs pour les Nyonnaises, trois fois plus pour les Zurichoises. Club très select, Grasshopper a les moyens de ses ambitions.

Président depuis novembre dernier, Martin Künzli (65 ans) avoue un budget de 220'000 francs pour ses deux équipes de Ligue A. «Cette année, dix membres du club se sont annoncés pour sponsoriser la Ligue A, précise-t-il. Il est très important que nos jeunes puissent avoir la perspective d’évoluer dans toutes les catégories. C’est pourquoi nous tenons tant à la Ligue A qu’à la Ligue B.» Avec une finance d’entrée fixée à 18'000 francs et une cotisation annuelle à 1200 francs, Grasshopper-Club Zurich n’a pas trop de souci sur le plan financier.

Au TC Nyon, on n’évolue pas dans les mêmes hauteurs. Grande sœur de ses joueuses, Prisca Birchler a fondé une véritable famille au club, en ce qui concerne la Ligue A. «Pendant quinze jours, nous prenons tous les repas ensemble et nous nous voyons beaucoup en dehors des rencontres. Toutes les joueuses sont logées dans des familles. Chacune d’entre elles pourrait certainement gagner un peu plus d’argent ailleurs, mais c’est l’ambiance qui les retient chez nous.» Ce qui a échappé au TC Nyon a été réalisé par Seeblick ZH, vainqueur de… GC en finale, 5 victoires à 2. (24 heures)