Del Potro peut corriger l’histoire

Personne ne peut dire avec certitude ce qu’aurait donné la carrière de Juan Martin Del Potro sans toutes ses blessures, ni quelle direction aurait pris le tennis masculin si l’Argentin n’avait pas été un géant aux poignets d’argile, mais on peut sérieusement imaginer que son immense potentiel et les parpaings qu’il envoie auraient ébranlé le «Big Four» et chamboulé tout ce qui a fait la légende du jeu ces dix dernières années.

À 20 ans, on ne gagne pas par hasard l’US Open en dominant Rafael Nadal et Roger Federer. Sauf qu’entre cette performance monumentale de septembre 2009 et son coup d’éclat de dimanche à Indian Wells, où il a enlevé le premier Masters 1000 de sa carrière (à 29 ans), se sont écoulés plus de 3000 jours durant lesquels la «Tour de Tandil», meurtrie dans sa chair par trois opérations, a eu le temps de vaciller et d’égarer près de quatre années de vie sportive.

Un revers retrouvé

Parce qu’il a bien malgré lui eu le temps de se goinfrer de pain noir sous toutes ses formes, au petit-déjeuner, au quatre-heures et même au souper, Juan Martin Del Potro a bien conscience qu’il ne réécrira pas la première partie de l’histoire. Mais il n’appartient dorénavant qu’à lui d’en soigner la suite, en surfant sur son niveau de jeu (redevenu) monstrueux et établir ainsi un palmarès à la mesure de son talent. «Maintenant que je suis en bonne santé, tout ce que je veux c’est gagner des titres», assène-t-il. À raison, puisque malgré l’approche de la trentaine – âge que d’aucuns imaginent rédhibitoire – le nouveau No 6 ATP semble incarner l’avenir du jeu.

Grâce à son mental de feu et à l’intervention de la dernière chance qui a fini par sauver sa carrière, il apparaît comme celui qui peut vampiriser le circuit avec (et après) Federer. Au moment où les autres éminents membres du «Big Four» ont «la rate qui s’dilate» et «le foie qu’est pas droit», le colosse pétarade.

Sa confiance est d’autant plus grande qu’après avoir tâtonné, il a retrouvé un revers digne de ce nom. «Sur ce coup, il a gagné en agressivité et il l’arme désormais très proprement», relevait dimanche Brad Gilbert, ancien coach d’Andre Agassi et d’Andy Murray. «À mon retour en 2016, je n’osais pas frapper, je me contentais de slicer et ce n’était pas suffisant pour rivaliser avec les meilleurs», admet le principal intéressé. Mais, porté par le soleil américain et par une foule qu’il est l’un des rares à transcender, le «Del Po 2.0» s’est affranchi des doutes. Il avance le torse bombé, les certitudes en bandoulière, l’œil rivé sur une première montée sur le podium de la hiérarchie mondiale (il fut 4e en janvier 2010).

La crainte de Federer

«Juan Martin est redevenu le joueur qu’il était», applaudit Federer dans un mélange de respect, d’admiration et… de crainte, car au vu de ce qu’il présente, l’Argentin sera l’un des favoris du Masters 1000 de Miami. Et il pourrait même se présenter comme un sérieux client sur terre battue. Rafael Nadal l’a en tout cas noté. Mais où s’arrêtera ce fracassant come-back? «Je m’étonne moi-même et je prends également du plaisir à surprendre les autres, sourit Del Potro. Les chiffres et le classement ne m’intéressent pas. Je veux juste continuer à travailler pour enrichir mon palmarès.»

À la recherche du temps perdu.

(24 heures)