Des perchistes espiègles font le show

Quand Armand Duplantis, Sam Kendricks et Renaud Lavillenie se présentent face aux médias, c’est bras dessus, bras dessous. Les trois gaillards – auxquels on pourrait encore ajouter le Polonais Piotr Lisek – se tirent la bourre sur le tartan à longueur d’année et pourtant ils s’entendent comme larrons en foire. Un trio qui mesure plus de 18 mètres cumulés sur le sautoir mais qui a les façons d’une bande de potes en goguette pour le week-end.

Et ça chambre d’entrée, à quelques heures du Weltklasse de Zurich, où les meilleurs perchistes du moment – voire de l’histoire, en termes de densité – s’affronteront jeudi soir pour de bon et pas loin de leur pic de forme. En cause, une histoire d’ordre. Ordre de passage sur le sautoir, plus précisément. «Sam est à fond sur l’ordre, on se moque de lui avec «Mondo» (ndlr: le surnom de Duplantis), lance Lavillenie. D’ailleurs, Sam veut toujours parler en premier.» «J’aime bien être en haut de la liste, c’est vrai», répond l’Américain. «Moi, j’ai moins de problèmes avec l’ordre que Sam. Tu veux qu’on change de place?» Kendricks et Duplantis se lèvent et échangent leurs chaises, dans un petit numéro grand-guignolesque qui semblerait parfaitement rodé si on ne savait pas qu’il a tout de spontané.

Des trois, c’est Renaud Lavillenie qui fait figure de vieux sage. À bientôt 33 ans, le Français ne boude pas son plaisir de côtoyer deux jeunes chiens fous – Duplantis en a 19 et Kendricks 26. «À mes débuts, le milieu de la perche n’était pas comme ça, se souvient le Charentais. Il y avait des rivalités malsaines, des conflits larvés. Là, on s’entend tous bien: depuis deux ans qu’on se côtoie, même si chacun cherche la victoire pendant les compétitions, on a à chaque fois du plaisir à se retrouver. D’autant plus que les performances suivent: trois amis qui sautent 5,60 m, ce n’est pas pareil que trois amis qui sautent 6,05 m. Alors il faut en profiter, je dirais que c’est comme un âge d’or.» «Ce qui est barge, c’est qu’on représente trois générations différentes, trois cultures différentes et que ça marche entre nous», reprend Kendricks.

Le saut à la perche, discipline solitaire dont ces hommes ont su tirer une essence solidaire. «Les compétitions sont longues, on passe presque cinq heures dans le stade en tout, alors on a le temps de parler, explique Duplantis. Faut bien prendre le temps de décompresser entre les sauts sinon on explose.» Si les orages épargnent le Letzigrund jeudi soir, leur décontraction pourrait bien faire des ravages.