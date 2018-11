«Désignés volontaires» pour les Jeux olympiques?

Il n’y aura sans doute pas de remake d’«Eddie the Eagle» ou de «Rasta Rockett». Nés des histoires d’un improbable sauteur à skis britannique et de bobeurs jamaïcains, ces films avaient pour toile de fond les Jeux de Calgary en 1988. Mardi, trente ans après que la flamme olympique a illuminé le ciel canadien, les habitants de la ville albertaine se sont largement prononcés contre une candidature à l’organisation des JO d’hiver en 2026, à près de 57%. Comme pour Sion, comme pour Graz (Aut), la volonté populaire a eu raison de la grand-messe hivernale et ils ne sont plus que deux en lice: Stockholm et l’attelage Milan-Cortina d’Ampezzo.

Plus que deux villes en lice

La date limite de dépôt des dossiers est fixée à juin 2019 et le Comité international olympique n’est pas à l’abri d’une nouvelle défection. Les Italiens, par exemple, devront se passer du soutien financier gouvernemental pour pouvoir se lancer. Du coup, le CIO ne verrait pas d’un mauvais œil que les Américains de Salt Lake City, attendus pour 2030, avancent leurs pions de quatre ans. Un démarchage qui devient presque la norme dans le monde du sport.

«Le climat a totalement changé. En 1999, Sion était candidat au milieu de dix postulations. Aujourd’hui, il y en a beaucoup moins», analyse Jean-Loup Chappelet, ancien professeur de management public à l’Université de Lausanne et spécialiste du mouvement olympique. Neuf villes de sept pays étaient sur la grille de départ pour 2026. Il n’en reste que deux. «Mais le CIO n’est pas le seul à être confronté à une pénurie. Au football, pour 2026, il n’y avait que le Maroc et les États-Unis, avec le Canada et le Mexique. C’est ainsi également dans la natation, l’athlétisme…»

«Moins il y a de candidatures, mieux c’est»

L’Agenda 2020 du CIO demande aux cités de «recycler» en priorité des installations existantes plutôt que d’en construire à grands frais comme à Sotchi (2014) et à PyeongChang (2018). Du coup, plutôt que d’assister à une rotation entre continents, Jean-Loup Chappelet plaide pour une «tournante» entre des sites qui ont déjà tout: «Sydney, Londres, Pékin et même Athènes ont de magnifiques parcs olympiques entretenus, au contraire de Turin. On pourrait y aller tous les vingt ans… Moins il y a de candidatures, mieux c’est. Ainsi, il y a moins de manipulations possibles.» Tiens, les Jeux, dans l’Utah, c’était il y a seize ans et le dossier salispolitain repose en grande partie sur l’héritage de 2002. (24 heures)