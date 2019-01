«Deux semaines de mercato suffiraient»

Il ne reste plus que quelques heures avant que ce mercato hivernal 2018-2019 ne touche à sa fin dans les grands championnats en Europe. Raffaele Poli, directeur de l'Observatoire du football au Centre international d'étude du sport (CIES), dresse le bilan d'une cuvée «dans la norme».

À moins d'une grosse surprise d'ici ce soir, ce mercato hivernal est resté relativement calme. Est-ce que cela vous surprend?

Non pas vraiment. Les grands clubs sont réticents à faire des achats majeurs en hiver. D'une manière générale, ce mercato est dans la norme. Chelsea fait un peu exception cette saison en ayant transféré Christian Pulisic, qui arrivera en juin, et Gonzalo Higuain. Cela peut s'expliquer par l'enquête qui vise le club pour des transferts de joueurs mineurs. Les Londoniens anticipent peut-être une éventuelle suspension qui les empêcherait de recruter cet été.

Pourtant, de grandes stars comme Van Dijk, Coutinho ou Aubameyang ont changé de club l'année dernière à la même époque.

Ces transferts sont des cas particuliers. Coutinho et Aubameyang avaient forcé la main de leur club respectif pour obtenir un bon de sortie. Pour Van Dijk, c'est notamment le montant du transfert qui l'a fait changer de catégorie.

Dans ce cas, est-ce que le mercato hivernal a vraiment un sens?

On peut se poser la question en effet. La FIFA et l'UEFA réfléchissent à la possibilité de réduire en tout cas sa durée. Des discussions en ce sens sont en cours. Le mercato est utile aussi bien pour les clubs - qui peuvent pallier des blessures ou remédier à des situations sportives délicates - que pour des joueurs. Notamment si ces derniers sont en manque de temps de jeu. Par contre, une fenêtre de deux semaines suffirait.

Comment expliquez-vous que la grande majorité des transactions se fasse dans les derniers jours, voir les dernières heures?

Un transfert est souvent l'aboutissement de longues négociations. C'est le jeu de l'offre et la demande qui s’applique. Chaque dossier est différent. Parfois, le club acheteur a intérêt à faire parler la montre pour des questions de prix, parfois c'est le vendeur qui temporise pour trouver un remplaçant au joueur en partance.

Le marché des transferts s'est chiffré à 7 milliards de francs en 2018. Ces chiffres donnent le tournis.

Le mercato brasse énormément d'argent. Nombreux sont les agents et les avocats qui jouent les intermédiaires. Il y a donc un fort aspect spéculatif. Parfois, la logique économique prend le dessus sur la logique sportive.

Est-ce que ce phénomène met en danger le football?

Philosophiquement, le mercato a notamment pour but de permette une meilleure répartition des richesses. En l'état, le système n'est pas satisfaisant. Les transferts doivent être mieux régulés et encadrés. La «task force» de la FIFA travaille dans ce sens. Le retour des licences pour les agents est une piste étudiée. Une plus grande transparence est nécessaire. (nxp)