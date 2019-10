Dix-huit ans qu’il vit le rêve américain

Au début des années 2000, Stefan Frei jouait pour la seule et unique fois de sa carrière sous le maillot rouge à croix blanche. Le tout jeune gardien défiait l’Écosse aux côtés de Tranquillo Barnetta et de Johan Vonlanthen, avec les moins de 15 ans de l’équipe de Suisse. Quelques mois plus tard, son père Erwin l’emmenait dans ses bagages pour diriger une entreprise de scanners en trois dimensions aux États-Unis, et la carrière du rejeton prenait une toute nouvelle direction. Le jeune Saint-Gallois, arrière-petit-cousin d’Alex Frei, a suivi en Californie le cursus habituel d’un jeune Américain. Il a fait ses classes scolaires et footballistiques à la De La Salle High School à Concord, avant d’exercer ses talents devant les buts de l’équipe universitaire des California Golden Bears.

S’il rentre en Suisse – un pays dont il a le drapeau tatoué sur l’avant-bras – chaque été pour les vacances, il s’est bien intégré à une culture qui lui sied. Il a même obtenu le passeport américain en juin 2017. Cet anti-Donald Trump convaincu et fan des chiens de la race sharpeï est devenu une référence au poste de gardien outre-Atlantique, à Toronto, au Canada, pour commencer (2009-2013), à Seattle ensuite. Frei a gagné le titre de Major League Soccer avec les Sounders en 2016, a été finaliste malheureux en 2017, et vient de se qualifier, dans la nuit de mardi à mercredi, pour une nouvelle finale, après avoir contribué à éliminer le favori du Los Angeles FC (1-3) en finale de la Conférence Ouest.

Le club de l’État de Washington attend désormais son adversaire, qui a été désigné la nuit dernière entre Atlanta United et le Toronto FC. Si ce dernier passe la rampe, Seattle accueillera la finale pour la première fois de son histoire dans son stade du CenturyLink Field, le 10 novembre. «Vu le temps à disposition, on va se permettre de célébrer un peu tout ça ensemble, avant de nous concentrer sur la suite, a avoué le Saint-Gallois. Bien sûr qu’on adorerait jouer à la maison. Ce serait dingue de jouer pour le trophée dans notre propre stade.» Dingue, comme son parcours.