Doha: les cinq rendez-vous suisses à ne pas manquer

Entrée en lice du 4x100 Vendredi: séries (dès 19h40) Samedi: finale? (21h05)

Deux jours après sa médaille historique sur le 200 mètres, Mujinga Kambundji sera de retour sur la piste du Khalifa Stadium avec le relais 4 x 100 mètres. Raphael Monachon a annoncé jeudi la composition de l'équipe: "Les quatre filles au départ seront Kambundji, Atcho, Del Ponte et Kora." Les sprinteuses, qui sont six au total avec les deux remplaçantes, se sont peu entraînées à Doha. "Nous avons eu des conditions parfaites lors de notre dernier camp à Belek en Turquie, a souligné l'entraîneur. Mercredi, nous avons répété les passages de témoins pour retrouver des sensations."

L'équipe était présente dans les gradins mercredi soir lors de la finale du 200 mètres. "On a crié comme pas possible pour Mujinga", se souvient Ajla Del Ponte. "On a tout donné, confirme Sarah Atcho dans un éclat de rire. Mujinga a démontré qu’elle pouvait monter sur un podium mondial. Cela apporte une source de motivation supplémentaire pour toute l'équipe. On se dit pourquoi pas nous maintenant?"

Côté objectif, le relais 4 x 100 vise une qualification pour la finale de samedi. Un résultat qui sera synonyme de billet pour les JO de Tokyo l'année prochaine. "Si on y parvient, ensuite tout sera possible en samedi", résume Salomé Kora. "En relais, il peut se passer beaucoup de choses, conclut Del Ponte. Parfois, les témoins volent."

Sprunger pour la médaille Vendredi: finale (20h30)

Lea Sprunger visera une médaille vendredi soir. "Ce serait bête de ne pas y croire quand tu es au départ", a-t-elle rappelé mercredi. Après deux tours de piste rassurants, la championne d'Europe en titre aborde la course avec une confiance au zénith.

La Nyonnaise devra néanmoins courir au couloir 9 à cause d'un temps moyen en demi-finale. "Elle sera obligée de courir sans se soucier des autres, a expliqué son coach Laurent Meuwly. A l'extérieur, ses grandes foulées seront avantagées. Elle aurait été plus pénalisée aux couloirs 2 ou 3." Pour le titre, les Américaines Muhammad et McLaughlin font figure de favorites. "Derrière, tout est très serré", a annoncé Sprunger.

Abraham dans l'enfer du marathon Samedi: départ groupé (22h59)

Huit jours après le marathon des femmes - où 28 coureuses avaient abandonné -, c'est au tour des hommes de se jeter dans la chaleur écrasante de Doha pour 42,195 kilomètres de souffrance.

Le Genevois Tadesse Abraham est arrivé au Qatar, après un camp d'entraînement en Ethiopie. "Je partirai sur un rythme tranquille sur les premier kilomètres, a-t-il expliqué jeudi. Je vais courir en fonction du chronomètre pour garder un tempo, pas contre mes adversaires. Je devrai écouter mon corps et garder la tête froide."

Le Suisse est un outsider pour une médaille, surtout que plusieurs grands marathoniens ont renoncé à faire le déplacement. Le départ sera donné 23h59 heure locale. Un horaire nocturne qui aura aussi des conséquences pour les athlètes.

Une première pour le 4x400 Samedi: séries (dès 18h55) Dimanche: finale? (20h15)

Emmené par la capitaine Sprunger, c'est un relais très jeune qui tentera de se sortir des qualifications du 4 x 400 mètres. La Jurassienne Rachel Pellaud (24 ans) et la Thurgovienne Yasmin Giger (19 ans) ont encore peu d'expérience au plus haut niveau. Fanette Humair (Bassecourt) complète ce quatuor mis en place pour les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain. Une qualification dans le top 8 leur assurerait aussi une place au Japon.

Wanders, une revanche sur 10'000 Dimanche: départ groupé (19h)

Éliminé en séries du 5000 mètres, Julien Wanders a une revanche à prendre à Doha. Le Genevois a eu une semaine pour digérer cette déception et récupérer de son effort. Le 10'000 mètres reste sa discipline phare. Le sixième performeur européen de tous les temps (27’17) sera à la bagarre pour entrer dans un top 10.