Dzumhur se dresse sur la route de Wawrinka au Geneva Open

«Sascha» Zverev façon express

Pas de mauvaise surprise. Si «Sascha» Zverev s’est invité en dernière minute comme tête de série No 1 du tournoi, l’Allemand n’a fait qu’une bouchée du Letton Gulbis, avalé 6-2 6-1 en 65 minutes ce mardi soir. De quoi réjouir le public qui s’était massé dans l’écrin genevois, le parc des Eaux-Vives.



Le No 5 mondial, intouchable, avait retrouvé des couleurs. Il est d’ailleurs venu tout spécialement pour ça. Et tout le monde espère déjà un choc entre Zverev et Wawrinka en finale. On n’en est pas encore là, mais cela aurait fière allure.



En tout cas, il n’y aura pas Grigor Dimitrov samedi sur le court central. Le Bulgare, qui avait sollicité une wild card promise à Johan Nikles, est sans doute sorti des qualifications, mais s’est arrêté au premier tour, lui. Face à l’Argentin Delbonis, il n’a brillé que 22 minutes. Le temps de rafler le premier set 6-1, avant de perdre les deux suivants 6-4 6-2, égaré, plus à son affaire. Même pas mal: «Non, je suis content d’être venu ici, lançait-il. Je procède à des ajustements, cela demande du temps et ce travail est plus important que le résultat d’un match. J’ai testé à Genève de nouveaux mouvements, pour soulager mon épaule, mais aussi de nouveaux schémas de jeu. C’était important avant Roland-Garros.»



Enfin, Johan Nikles, «repêché» en double avec Zimonjik (42 ans), n’a pas pu éviter l’élimination (6-4-6-2 face à Garin-Londero). Pas de quoi le consoler, ou alors à peine.



