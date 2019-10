Eliud Kipchoge défie la nature humaine et l’histoire du marathon

L’allée principale du parc Prater s’étend à perte de vue. La perspective offerte par la rangée d’arbres et de barrières est parfaite en cette matinée d’automne. Ces 4,6 kilomètres de bitume autrichien pourraient devenir ce samedi le théâtre d’un exploit historique.

À 8 h 15 passées de quelques minutes, Kipchoge déboulera à pleine allure depuis le Reichsbrücke, entouré de sa garde rapprochée. Le Kényan de 34 ans espère devenir le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures. «Une barrière mythique qui a été source de fantasmes pendant de longues années, explique l’historien du sport Pierre Morath. On peut la comparer aux dix secondes sur 100 mètres, aux quatre minutes sur le mile ou aux 6 mètres à la perche.» Autant de références que des légendes de l’athlétisme ont effacées au fil des années.

Comme l’homme sur la Lune

«Cette course sera un moyen de marquer l’histoire, comme l’a fait le premier homme sur la Lune», a illustré Eliud Kipchoge jeudi en conférence de presse. La référence à Apollo 11 fait mouche, soixante ans après la virée cosmique d’Armstrong et compagnie. Mais ce clin d’œil – certainement soufflé par son équipe de communicants – n’a rien de spontané. À l’image de cette tentative hors norme où tout a été préparé dans les moindres détails.

Kipchoge n’aura pas d’autre adversaire que l’implacable chronomètre. Quarante et un lièvres, sélectionnés parmi les meilleurs coureurs du monde, ont été réunis. Le Genevois Julien Wanders fera partie de l’aventure, quelques jours après avoir abandonné sur le 10 000 m des Championnats du monde de Doha (lire l’encadré). Une voiture marquera le tempo à suivre, soit une allure légèrement supérieure à 21 km/h.

Il y a deux ans, le Kényan avait échoué à 25 secondes du but sur le circuit automobile de Monza, en Italie. Une première tentative, menée par Nike, qui avait nécessité deux ans de travail et des millions de dollars.

Cette année, c’est l’entreprise Ineos qui a injecté les fonds. L’entreprise de pétrochimie est déjà très active dans le sport, que ce soit dans le football (Lausanne-Sport et Nice), le cyclisme ou la voile. La compagnie – dans le collimateur d’activistes écologistes en Angleterre – a mis le paquet autour de la tentative d’Eliud Kipchoge. La machine marketing est parfaitement huilée. «Tout cet environnement me laisse un léger goût d’amertume, souligne Pierre Morath. La performance sportive est un peu polluée, d’une certaine manière.»

À un tel niveau d’exigence, un gros encadrement est inévitable ou presque. «Pour aller chercher les secondes manquantes, pour repousser les limites, des connaissances techniques et de grandes ressources financières peuvent faire la différence», précise Nadia Atienza, spécialiste du marketing sportif. Les enjeux sont grands pour Ineos et son équipementier Nike. «C’est un investissement sur le long terme. S’il est gagnant, l’exploit de Kipchoge – véritable pionnier – vivra durant des années. C’est encore le cas aujour­d’hui pour Omega, qui avait accompagné la conquête lunaire.»

Abraham: «Il va le faire»

Rien n’a été laissé au hasard pour Kipchoge à Vienne. Du parcours, en passant par la température extérieure ou ses boissons de ravitaillement, tout a été optimisé. Quoiqu’il arrive, le temps du Kényan – qui détient déjà le record du monde en 2 h 01’ 39’’ – ne sera pas homologué samedi. Sa course est plus une expérimentation tentée dans des conditions idéales qu’une vraie course. Eliud Kipchoge n’en a cure. «Je cours pour montrer aux gens que rien n’est impossible, a-t-il rappelé jeudi. Je veux montrer qu’aucun être humain n’a de limite. Si je réussis, et je réussirai, je ne laisserai pas seulement un héritage au sport, je laisserai un héritage à la planète entière.»

Le Genevois Tadesse Abraham, 9e des derniers Mondiaux, sera devant sa télévision ce samedi matin. «Si le plan est suivi à la lettre, qu’il n’y a pas le moindre problème, je suis persuadé qu’il va y arriver», affirme le marathonien.

Samedi matin, Eliud Kipchoge va flirter avec l’histoire et les limites du corps humain.