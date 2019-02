Elle avait gagné deux médailles d’argent à Åre

À chaque fois c’est pareil: dans son salon, lorsqu’elle entend l’hymne national, elle se lève devant son poste de télévision et augmente le son. «Et j’ai de gros frissons!» Madeleine Chamot-Berthod se repasse alors dans sa tête le film de sa carrière où elle a très souvent lancé ses bâtons au ciel, de bonheur, au terme de ses courses.

«Lorsque vous êtes sur la première marche et que vous voyez monter le drapeau suisse, avec toute cette foule, vous avez les jambes qui tremblent. C’est vraiment très impressionnant.» La Vaudoise, qui a fêté ses 88 ans le 1er février, n’oubliera jamais le jour de son 25e anniversaire: ce mercredi, à Cortina d’Ampezzo, la skieuse de Château-d’Œx était devenue championne olympique de descente avec ses skis de 205 cm aux pieds et ses vieux bâtons avec des rondelles qu’elle a toujours dans son galetas.

Sur du matériel suisse

«Je me vois encore entrer dans cette forêt, ce n’était pas comme maintenant. Il n’y avait pas de filet et on skiait dans de la grosse neige. Il fallait se concentrer pour viser les bonnes traces!» À cette époque, la Damounaise n’avait que deux paires de skis pour tout l’hiver et aucun serviceman pour les préparer. «Un jour j’avais reçu un gros paquet à la maison avec trois paires de skis de marque autrichienne à l’intérieur, se remémore l’octogénaire. Mais j’ai renvoyé le carton. Moi je voulais skier sur du matériel suisse, sur mes Authier Vampire, et rien d’autre.»

Ah ces Authier! Cela lui changeait de ses socques cloués à des lattes de fortune dépareillées qu’elle utilisait au début pour aller à l’école. «Mes parents n’avaient pas d’argent pour m’acheter de vrais skis», raconte cette fille de fermiers des Moulins, qui devait traire les vaches et s’occuper du foin chaque jour, que ce soit durant sa scolarité ou plus tard une fois sortie de ses livres. «Après une grosse journée de boulot, je montais à vélo à La Lécherette pour mon physique. Ça grimpait bien!» C’était un autre temps, où il n’y avait pas trop de moyens pour s’acheter du matériel neuf pour la compétition qu’elle découvre d’ailleurs par hasard.

«J’ai été repérée par le ski-club de mon village. En me voyant skier, les responsables m’ont inscrit sans me demander aux championnats romands et j’ai gagné, poursuit la Vaudoise. Puis il y a eu les championnats de Suisse, avec une nouvelle victoire. À vrai dire, je n’ai pas souvent perdu dans ma carrière…» Et d’avouer qu’elle se dopait. «Avec du lait et de l’Ovo.» Comme Cuche!

Au mur du salon, il y a, pendu, un chamois en bois, un trophée prestigieux qu’elle avait remporté en 1960 à Grindelwald, après une pause de quatre ans; le temps pour elle de se marier. «Pour retrouver mes sensations, je m’entraînais le soir, dans la campagne, après mon travail. Ce troisième succès dans cette station bernoise, je le voulais absolument.» Et ce sera le dernier avant qu’elle n’aide son mari vétérinaire, à Cossonay.

C’est le moment pour notre maîtresse des lieux de nous ouvrir son livre de souvenirs que lui a confectionné sa maman dès qu’elle a terminé la compétition. «Madeleine Berthod insurpassable»: c’était en une de «La Tribune de Lausanne» en janvier 1956. À l’intérieur de ce «trésor», il y a toute sa vie qui défile, avec des coupures de presse et des télégrammes relatant tous ses exploits. «Ici, je suis en photo avec Renée Colliard, la Genevoise, qui avait aussi gagné de l’or à Cortina, en slalom. Là on me voit gagner sur la Streif de Kitzbühel, où on arrivait sur le «reck» final. Ça déménageait tout autant qu’aujourd’hui!» Les pages se tournent avec beaucoup d’émotion, comme l’image de son premier enfant, Marianne Antoinette, en une d’un magazine romand. «J’ai quand même effectué de beaux voyages», sourit celle qui est domiciliée désormais à Penthalaz, où une place du village porte d’ailleurs son nom.

Peur avec les carving

Et de rappeler que deux ans avant ces fameux Jeux de 1956 en Italie, Madeleine Chamot-Berthod avait participé aux Mondiaux de… Åre où elle avait dû se contenter de deux médailles d’argent. «On avait été très bien reçues par les Suédois et on était logées dans de beaux hôtels, c’était magnifique, se souvient celle qu’on surnommait «la Madelon». Je me rappelle avoir été battue par la Française Lucienne Schmith-Couttet en géant et par la Suissesse Ida Schöpfer en combiné. Mais cela restera malgré tout un souvenir inoubliable», s’exclame cette arrière-grand-mère toujours aussi alerte aujourd’hui. «Je conduis toujours mais, précise-t-elle, cela fait trois ans que je ne skie plus, car mes os sont devenus trop fragiles. Avec ces carving, j’aurais peur de me casser quelque chose car je n’ai jamais eu trop l’habitude de freiner.»

Comme devant son petit écran, il y a beaucoup d’enthousiasme, cela la démange un peu. «Je ne rate pas une compétition sportive, j’adore ça, même le catch!» enchaîne cette charmante vieille dame, à fond derrière Lara Gut-Behrami, sa petite préférée. «J’avais aussi son tempérament, sourit-elle. J’aime bien également la petite Américaine, Shiffrin je crois, elle skie de manière remarquable.» Mais c’est l’hymne national suisse qu’elle veut entendre ce vendredi soir, à l’issue du combiné, avec Wendy Holdener sur la plus haute marche du podium. «Madelon» en a déjà de gros frissons…

