En coulisses, ils redoublent d’efforts pour la sécurité des coureurs

Du stade de Coubertin au Château Saint-Maire, le parcours des «20 kilomètres» sillonne la ville de Lausanne. Un éclatement qui amène des défis de taille pour encadrer la manifestation. «Cette course a un aspect paradoxal, explique Anne-Sophie Stoll, cheffe de la prévention routière à la police lausannoise. D’un côté, nous avons affaire à un événement très populaire, festif et familial. De l’autre, l’aspect sécuritaire reste une priorité.»

Durant le week-end de la course, 1250 personnes seront mobilisées. Parmi ce dispositif, 750 personnes sont des bénévoles. C’est notamment le cas de Bernard Frioud (voir ci-dessous). Ce policier retraité, qui «roule sur ses 76 ans», assure la sécurité du parcours juste avant le départ des coureurs depuis la fin des années 90.

Aux côtés des volontaires, les services de santé, la protection civile et la police sont bien évidemment concernés. En plus d’assurer la sécurité des coureurs, ils doivent également garantir un service standard de secours pour le reste de la population. Durant le week-end de la course, les trois partenaires publics se réuniront au centre de commandement de Prélaz pour diriger les opérations. «Le but est de permettre une meilleure triangulation des informations et de réduire le temps nécessaire pour intervenir», explique Yves Sigwalt, chef opérationnel de la Protection civile.

Bernard Frioud

Bénévole chargé de la sécurité du parcours

«Avec le motard, on ne fait qu’un»

Bernard Frioud a déjà «trois quarts de siècle» au compteur. Le retraité déborde pourtant d’une énergie communicative. Il faut dire que cet ancien adjudant de la police lausannoise ne chôme pas. Il s’occupe notamment de la sécurité du parcours des 20 kilomètres depuis 1999. Chaque année, il ouvre ainsi la voie aux coureurs, en partant dix minutes avant le départ avec un motard. «A force, je connais le parcours les yeux fermés», résume celui dont la journée débute à six heures le matin de la course. À l’aube, Bernard Frioud est déjà en action pour mettre en place les premières barrières avec la protection civile. «Je suis quelqu’un d’assez ordonné. Quand je fais les choses, j’aime bien que tout soit nickel.» Quelques minutes avant le départ, l’ancien policier s’assure que la voie soit libre. «Parfois, on retrouve encore des voitures en plein milieu du chemin. Je dois être rapide parce que les premiers coureurs arrivent vite. Il ne faut pas traîner!» L’année prochaine, le Lausannois a prévu de passer la main après 20 ans de bons et loyaux services. «Je ne suis qu’un maillon de la chaîne», appuie-t-il. Mais Bernard Frioud continuera d’encadrer les courses des enfants, le samedi.

Thierry Butty

Chef remplaçant du Détachement poste médical avancé

«Tout se joue en un instant»

Sur la course, les interventions médicales sont diverses et variées. «Cela va des entorses ou des abrasions après une chute jusqu’à des arrêts cardio-respiratoires, explique Thierry Butty, chef remplaçant du Détachement poste médical avancé (DPMA). Nous avons eu deux cas l’année dernière sur le parcours. Grâce à la réactivité des secours, les deux victimes ont survécu et se portent bien. Tout se joue en un instant.» Pour répondre à la demande, le DPMA déploie un hôpital de campagne dans la zone d’arrivée. «Le but est de permettre de traiter les gens sur place et d’éviter un engorgement des centres hospitaliers classiques», précise le responsable. Cette année encore, 75 miliciens (médecins, infirmiers, ambulanciers, secouristes, etc.) seront à pied d’œuvre. «Les 20 kilomètres représentent une occasion particulière pour notre service de mettre en œuvre notre formation et nos entraînements, détaille Thierry Butty. C’est aussi valorisant pour nos équipes de participer à une telle course.» Dans le feu de l’action, le plus gros défi est de localiser le patient au milieu des coureurs. «La transmission des informations doit alors être optimale.»

Anne-Sophie Stoll

Cheffe de la protection routière

«Être au contact des gens»

Anne-Sophie Stoll garde un souvenir vivace des «20 kilomètres» en 1997. La jeune aspirante y avait réalisé sa première sortie en uniforme sur le terrain. «Je touchais concrètement à mon futur métier pour la première fois, se souvient celle qui est aujourd’hui cheffe de la prévention routière. C’était gratifiant d’être au contact des gens, de pouvoir être utile. Forcément, cette journée m’a beaucoup marquée.» Durant plusieurs années, la policière a été stationnée au carrefour entre l’avenue de Rhodanie et celle de Pierre-de-Coubertin. «Un endroit stratégique puisque les automobilistes n’ont pas le droit de passer.» Face au courroux de certains, Anne-Sophie Stoll faisait parler son art de la diplomatie. «J’arrive à m’imposer sans être autoritaire, explique-t-elle. Parfois, les consignes passent mieux avec un sourire. On est aussi là dans la négociation, l’écoute et la bienveillance. Je crois que c’est une de mes qualités.» Même si son engagement ne lui permet plus de courir elle-même, elle reste attachée à cette manifestation. «Cette année, les patrouilleurs scolaires ont été intégrés dans le dispositif. J’en suis ravie car c’est très positif pour eux.»

Yves Sigwalt

Chef opérationnel de la Protection civile (PC)

«Pouvoir répondre à l’inattendu»

La protection civile sera présente en force durant le week-end, avec 160 miliciens mobilisés. Réunir ces hommes le jour J, c’est le premier défi. «Les «20 kils» étant très populaires, nous avons beaucoup d’astreints vaudois qui participent eux-mêmes à la course, explique le chef opérationnel Yves Sigwalt. Cela sera un premier soulagement de pouvoir s’assurer que le contingent est en place le jour J.» A titre personnel, ce dernier connaîtra son baptême du feu à ce poste durant l’édition 2019. «C’est un beau challenge en termes de logistique, poursuit-il. Je me réjouis d’y être. Mon rôle sera de superviser l’ensemble des activités de la PC sur la course. Notre mission est de pouvoir répondre à l’inattendu, à l’imprévu.» La protection civile met notamment à disposition le centre de contrôle de Prélaz qui sera le centre névralgique des opérations de secours et de sécurité. Au total, ils seront une centaine d’hommes de la PC sur le parcours de 10 et 20 kilomètres pour assurer l’herméticité du dispositif et l’accès des secours si nécessaire. «Cette manifestation permet de démontrer les capacités de mes hommes. Leur formation est complète et leurs tâches ne s’arrêtent pas à garder une barrière.»

(24 Heures)