«Encore quatre jours de mer»

Beau temps, belle mer, La Fabrique toutes voiles dans le vent, bord à bord avec mon pote Damien Seguin… Ensemble, on a pris le temps de discuter pendant la nuit, à refaire la course, parler de tout et de rien. Encore une fois, j’ai une histoire avec ce bateau: sous les couleurs de Comme un seul Homme sur le dernier Vendée Globe, où je m’étais retrouvé pour Noël avec son skipper d’alors Éric Bellion à chanter «Petit Papa Noël», ou maintenant sous celles de Groupe Apicil cette année. Du fond du grand Sud, proches des glaçons, aux chaleurs tropicales, un truc nous lie définitivement.

Je donne tout ce que j’ai pour rester à ma place, mais ce n’est pas simple. Nous voilà vraiment tous à vue les uns des autres, ça complique beaucoup la chose niveau performance. Aucun de nous ne lâchera, nous subissons les mêmes grains, la même mer, les mêmes refus du vent. Ça ne tient à rien. C’est à en devenir complètement malade, à faire le gros bourrin: je ne pensais pas qu’on pouvait tenir un spi jusqu’à 32 nœuds de vent avec grand-voile haute. Ça envoie du lourd! Il faut dire que quand le bateau marche à 25 nœuds, le moindre faux mouvement de barre de la part du pilote et la course s’arrête là. Autant dire qu’on atteint un stade où on met le cerveau en pause et il ne reste qu’une chose: les automatismes et l’envie d’arriver devant.

Je n’ai pas le même bateau qu’eux, j’ai des foils, mais on navigue très abattus, à 150° du vent. Vous pensez que les foilers sont plus rapides? Mais dans ces conditions ça n’aide absolument pas d’avoir des ailes, au contraire. J’en suis donc au même stade qu’eux, sauf que je traîne de l’eau en plus sur ma coque… Je dois faire avec, booster le bateau au max! La première nuit sous spi n’était pas simple à gérer, compliqué de voir ce qu’il se passe, de jouer à travers les grains et de tenter de se reposer en même temps. Mais j’ai réussi, j’en suis content. Maintenant, nous voilà vraiment proches du but, avec encore quatre jours de bataille devant nous. Les routages me donnent une arrivée au nord de la Guadeloupe pour le 18 au soir. Donc une arrivée sur la ligne lundi au petit matin je pense, le temps de faire le tour de l’île.

À voir l’évolution de la météo, car je vais souvent plus vite que mes routages au final. Mais pour le moment, ça semble être stable depuis quelques jours. Bon allez, ce n’est pas que, mais Damien me nargue alors je vais aller me le faire… Si j’y arrive!

(24 heures)