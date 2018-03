Et si le tour de Peter Sagan était enfin venu à San Remo

Il n’y a plus d’équipe italienne dans le World Tour. Qu’à cela ne tienne. Milan-San Remo est là. Qui perpétue la tradition, qui puise sa formidable vitalité dans les racines de ce sport. La «Classicissima» rassure les férus de cette terre d’élection du cyclisme quant à leur position sur l’échiquier des valeurs. Indéboulonnable, elle figure au nombre des cinq monuments cyclistes en compagnie du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie.

«Milan-San Remo raconte une autre Italie, sentimentale, nourrie par les ressorts de la commedia dell’arte», commente notre confrère Philippe Brunel, le plus italophile des journalistes français. Peter Sagan, qui cultive le goût pour une certaine comédie et un panache authentique, s’imagine trouver suffisamment de ressort pour bondir victorieusement samedi après-midi sur la via Roma.

Au terme d’un sprint étriqué, un peu fou, le fantasque Slovaque (28 ans) avait échoué devant Michal Kwiatkowski l’an passé. Comme si, à la fin, c’est effectivement toujours un Sky qui s’impose. Dans la Cité des fleurs, le triple champion du monde en titre n’a jamais glané le bouquet destiné au vainqueur. Deux fois deuxième, il s’est classé à quatre reprises dans le top 5. Moins hésitants que la météo, les bookmakers le placent en tête de liste des favoris devant Michal Kwiat­kowski, tenant du titre et vainqueur de Tirreno-Adriatico cette semaine, Julian Alaphilippe et Marcel Kittel, double vainqueur d’étape à Tirreno.

Pour sa neuvième saison pro, Peter Sagan s’est donné les moyens de son ambition. Au sortir du Down Under, il s’est astreint à un stage d’un mois dans la Sierra Nevada. Parce qu’il le vaut bien et le veut bien, le leader de Bora-Hansgrohe peut légitimement courir après son grand objectif, son obsession: gagner à San Remo. Son entraîneur, Patxi Villa, a beau faire, a beau dire – «Sagan a atteint cette dimension où le résultat ne compte plus» –, personne n’est dupe.

Un million d’abonnés

Peter Sagan a récemment rencontré le pape, passé le cap du million d’abonnés sur Instagram mais il aimerait tellement franchir la ligne sur la via Roma en vainqueur sur cette 109e édition de la «Primavera».

Il ne compte pas sur ses seules aptitudes pour réaliser son dessein. Sa vélocité, son punch et son instinct ne sont pas ses uniques garants de succès. «Mes coéquipiers sont aussi mes amis et font en sorte de ne pas ajouter au stress de la course.» Le stress est précisément le maître mot qui calque à San Remo, qui claque dans le final forcément conditionné par l’ascension du Poggio. (nxp)