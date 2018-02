Fanny Smith: «C'est un accomplissement»

Une revanche sur tous les plans

La désillusion de 2014? Aux oubliettes. Médaillée de bronze, vendredi à PyeongChang, Fanny Smith a définitivement mis un trait sur sa terrible élimination en demi-finale à Sotchi. Prenant sa revanche sur les Jeux tout en signant une victoire sur elle-même. «Mes troisièmes JO auront été les bons! C’est un objectif, un rêve qui se réalise. Ce bronze signifie beaucoup pour moi. Ça avait été très difficile de repartir pour un cycle de quatre ans après mon échec en Russie. J’ai ramé. J’ai effectué des changements parce que j’en ressentais le besoin. Et je ne serais pas parvenue à revenir au top sans le soutien inconditionnel de mon entourage, lâche la Vaudoise de 25 ans avant de fondre en larmes. Toute ma famille est là... Sauf ma grand-maman, qui a sans doute dû éteindre sa télévision quand je me suis élancée tellement elle a peur. C’est d’ailleurs à «Mammy Betty» que je dédie cette médaille. C’est une femme formidable, si forte!»



Forte. Il faut l’être, pour rebondir dans le sport et en particulier en skicross, cette discipline qui ne pardonne rien. Fanny Smith l’a d’ailleurs été, vendredi. D’abord pour chasser les mauvaises pensées. «A aucun moment j’ai songé à Sotchi. J’étais sereine, relâchée, et c’était déjà une réussite en soi», livre la championne du monde 2013. Puis en accrochant les deux places qualificatives pour le tour suivant en quarts et en demi-finales. Deux séries qu’elle a partagé avec Sandra Naeslund, grande dominatrice de la saison (6 succès en 8 étapes).



Et enfin en résistant à la même Suédoise dans la lutte pour la médaille de bronze, derrière les Canadiennes Kelsey Serwa et Brittany Phelan en finale. «J’ai fait une erreur à mi-parcours qui m’a coûté de la vitesse et donc l’or olympique. A partir de là, j’ai dû revoir mon objectif et mes plans. C’était comme si une deuxième course commençait. Je me suis dit: «Allez Fanny, maintenant tu te bouges les fesses!» On m’a suffisamment reproché d’être trop gentille au cours de ma carrière. Et puis, je savais que j’étais capable de prendre le meilleur sur Sandra (ndlr: elle l’avait fait à Montafon, mi-décembre). Alors je n’ai pas baissé les bras. Au contraire, je me suis battue dur comme fer pour aller chercher la troisième place. Quitte à devoir jouer des coudes. De toute manière, les autres filles ne se gênent pas pour le faire.»



La Villardoue en avait encore fait l’amère expérience à Nakiska il y a un mois. Cette fois, elle a tenu le choc. «C’est un accomplissement dans ma vie d’athlète, dans ma vie olympique et dans ma vie personnelle.» Une revanche sur tous les plans.