Federer se rassure en attendant Anderson

C’est fou comme le tennis peut transformer les êtres humains. En l’espace de quarante-huit heures, l’O2 Arena a abrité deux métamorphoses. D’abord celle de Kei Nishikori, transformé en petit animal paniqué, mardi après-midi, face à Kevin Anderson (0-6, 1-6). Puis en soirée, celle d’un Roger Federer redevenu fin stratège face à la puissance brouillonne de Dominic Thiem (6-2, 6-3). Devant une foule prête à tout pour sauver la semaine de son idole, le Bâlois a donc assuré l’essentiel. Il a conservé ses chances de voir les demi-finales et (définitivement?) enterré son fantôme qui lui avait pourri la vie dimanche.

«Je suis vraiment très content de ma réaction, de mon attitude ce soir, réagissait «RF» juste après la balle de match. C’est rare de perdre et d’avoir une chance de revenir sur le court. Alors j’ai voulu en profiter pour changer d’état d’esprit. Contre Kei (Nishikori), nous étions à 4-4 au premier set, le niveau était mauvais et je n’avais pas été capable de voir le verre à moitié plein. Aujourd’hui, j’étais positif, plus heureux, et le résultat a suivi.» Roger Federer s’est-il seulement relancé en voyant son jeu en rose? L’explication paraît simpliste. Elle est pourtant crédible.

Manches retroussées

Enchanté par son niveau de jeu impressionnant et inattendu à Bercy, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem a sans doute été porté par une ambition nouvelle en arrivant à Londres. Or comme le jeu appelle le jeu et surexpose l’enjeu, il n’est pas impossible qu’il soit devenu trop exigeant avec lui-même et ses ressentis. Soudain, une série de retours ratés devenait une catastrophe; un timing moyen se transformait en montagne infranchissable. Tous les joueurs de tennis connaissent cet état de stress. Il vous pousse à vous débarrasser de la balle, trop vite, exactement comme Roger Federer dimanche soir face à Kei Nishikori.

Or comment «le Maître» a-t-il dégoûté un très faible Dominic Thiem mardi soir? En jouant les points pour les gagner, pas pour briller. Un maximum de retours en slice, des zones raisonnables en coup droit, «RF» s’est retroussé les manches. Il s’est remis dans le coup avec humilité, en faisant jouer un coup de plus à l’Autrichien. Sans esbroufe, à l’expérience. La formule lui avait permis de traverser deux jours de tempête à Bâle (Krajinovic et Simon). Elle lui a offert un quart de finale qui s’annonce aussi passionnant que compliqué contre Kevin Anderson.

«J’espère qu’il ne jouera pas aussi bien que face à Nishikori», notait un Roger Federer admiratif. Il a bien raison tant le géant sud-africain impressionne tout le monde sur les coups de base: service et retour. «On se retrouve cinq mois après Wimbledon. Je me réjouis d’avoir une chance de prendre ma revanche.»

Pour voir les demi-finales, le Bâlois devra gagner en deux sets ou sortir la calculette et prier. Ce mercredi matin, la première option est redevenue crédible.

Une surface, huit joueurs, mille interprétations

C’est un vieux serpent de mer des salles de presse. La question que les journalistes posent faute de mieux, pour détendre l’atmosphère ou l’interlocuteur. «Comment trouvez-vous les conditions?» À l’année, les réponses finissent toujours par dépeindre une réalité: les courts de Melbourne vont de plus en plus vite, ceux de New York ralentissent. Il s’agit de dégager une tendance, pas de débattre. Pourtant cette année, le court de l’O2 Arena ressemble à un «escape game»: chacun cherche la clé et se perd en interprétation. Pour résumer, Federer trouve le court «lent», Zverev «rapide», Djokovic «piégeux» et Cilic «normal». Vous y comprenez quelque chose? Non, c’est normal.

Essayons donc de trier en partant de Roger Federer. «Le court réagit différemment et il est bien plus lent que ceux des trois derniers tournois auxquels j’ai participé», avait soupiré le Bâlois après sa défaite contre Nishikori. Un jugement qui a été rapporté à «Sascha» Zverev alors qu’il jugeait le terrain «très rapide». «Qui a dit ça? Federer…» Et l’Allemand de sourire d’un air entendu. Alors lent ou rapide, le central de l’O2? Selon «l’indice de rapidité» publié par l’ATP (une donnée qui calcule le frottement au sol mais pas l’influence atmosphérique), c’est Federer qui a le plus raison. En effet, le court 2018 (34.7) est moins rapide que ceux de 2017 (42.3) et de Shanghai (40.2, le plus rapide de la saison 2018 en Masters 1000). Mais il est presque identique à celui de Bercy (34.6).

«En fait, ce court est étrange, explique Zverev. Si tu frappes fort à plat, il devient très rapide. Mais il prend aussi beaucoup l’effet.» Des propriétés a priori antagonistes qui le rendent difficiles à dompter.

«Moi, je m’y sens bien, sourit Novak Djokovic. Mais en effet, il accélère la balle plate et fait tourner le lift. Du coup, tu dois être sans arrêt en alerte pour ajuster ton jeu de jambes. Ce court fait travailler plus dur.» C’est sans doute ce que l’on est en droit d’attendre d’un terrain de Maîtres. M.A.

(24 heures)