Federer sur terre, un défi fascinant

Roger Federer qui tombe dans les bras de Manolo Santana, Roger Federer qui papote avec la maire de Madrid, Roger Federer qui célèbre le «presque retraité» David Ferrer. Depuis son arrivée sur le site, vendredi, la Caja Mágica vit au rythme des apparitions du «Maître». Tant pis pour «Ferru», qui sera fêté comme il se doit, et pour «Rafa» Nadal, à qui la foule témoignera son amour plus tard, les premières heures de ce tournoi de Madrid ne sont rythmées que par une promesse: Roger Federer va rejouer sur terre. Ce sera mardi soir, contre Gasquet ou Davidovich Fokina. Et, soyons francs, cela aurait été contre Monsieur Hulot que le monde se frotterait les mains avec la même impatience.

«Franchement, je n’ai vraiment pas perçu toute cette excitation, désamorçait le Bâlois dimanche face à la presse. Je n’ai pas lu les journaux, je ne me suis pas baladé dans Madrid pour demander aux gens s’ils étaient contents. Pour l’instant, c’est beaucoup de blabla, surtout si au final je ne joue que deux matches sur terre, un ici et un à Paris.» Trois ans d’attente pour deux défaites au premier tour? Personne n’y songe un instant, surtout pas Roger Federer. Mais la boutade vient souligner deux vérités: cette escapade terrienne n’est pas une fin en soi et la spécificité de la surface impose une bonne dose d’humilité.

Le Bâlois et son entourage l’avaient suggéré dès le dernier Masters; ce retour sur terre répond avant tout à une stratégie. En 2018, sa longue pause printanière avait coûté du rythme et du coffre à «RF», il l’avait payé de Wimbledon à l’US Open. En résumé, la terre est une étape, un moyen, presque un rite initiatique dont il faut redécouvrir les vertus. «La terre, il faut y passer du temps pour s’y sentir bien. Le temps, je l’ai eu et j’ai travaillé dur. Les échanges et les appuis y sont plus longs, on a donc insisté sur l’endurance. Il faut être prêt aux longs combats pour prendre du plaisir sur cette surface.» Et Roger Federer de valider le rôle de tremplin qu’il voit pour son printemps. «J’espère gagner quelques matches ici puis trois ou quatre à Paris; cela voudrait dire que j’aurais vraiment profité de cette partie de la saison.»

Le «Maître» salit donc ses chaussettes en pensant un peu à Wimbledon. Et pourtant le monde du tennis attend avec impatience sa première glissade. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il y a quelque chose d’épique à voir le joueur le plus talentueux de l’histoire essayer de dompter la plus exigeante des surfaces, à presque 38 ans et après trois ans de pause. Certes, la terre battue s’offre aux athlètes et aux puissants. Mais après tout son rebond permet aussi une foule de variations et de plans de jeu. Roger Federer saura-t-il s’y réinventer encore une fois, même l’espace de quelques jeux? Telle est la question qui excite tant dans les travées de la Caja Mágica.

(TDG)