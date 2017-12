Fidèle comme Danilo Wyss, moulé dans son maillot BMC

Il fait partie des meubles. Et il ne s’agit pas de n’importe quel mobilier. Danilo Wyss roule, depuis 2008, pour le compte de BMC. Seul l’Américain Brent Bookwalter peut se targuer d’une telle longévité au sein du team américano-suisse. S’appuyant sur un budget de quelque 25 millions de francs, BMC-TAG Heuer est une des plus grosses écuries World Tour. Né «au milieu du monde», à Pompaples, le Vaudois – âgé de 32 ans – est apprécié pour sa polyvalence et son engagement sans faille auprès de ses leaders.

La preuve par dix

Dix saisons sous le maillot de BMC et dix grands tours à son compteur. Rien moins que ça. «Danilo fait partie de l’ADN de l’équipe. Sur certaines courses, il bénéficiera d’opportunités pour jouer sa propre carte», commente Marc Biver, proche de l’équipe et d’Andy Rihs. «Disponible, Danilo met son expérience au profit des jeunes.» L’intéressé confirme: «Je remplis ce rôle sans que cela soit officiel. Il me tient à cœur, par exemple, de mener sur la bonne voie Frankiny (ndlr: pro depuis cette année chez BMC), Kilian a un gros potentiel. Il écoute les conseils. Il progresse vite. Certains néo-pros n’en font qu’à leur tête. Lui est très attentif. C’est toujours dommage quand un jeune gâche son talent.»

L’Urbigène d’Estavayer débutera la saison en pédalant la tête à l’envers là-bas aux antipodes. Le 14 janvier, il prendra part à un critérium à Adélaïde qui se déroulera sur un circuit de 2,3 km à parcourir 22 fois. Du 16 au 21, il s’alignera au Tour Down Under. «Au moment d’aborder la compétition, j’aurais 5000 km d’entraînement dans les jambes.» Avec trois anciens vainqueurs australiens dans ses rangs, BMC ne viendra pas pour faire de la figuration. Transfuge de l’équipe Orica à l’entre-saison, Simon Gerrans s’est imposé à quatre reprises (2006, 2012, 2014 et 2016) sur le Down Under. Rohan Dennis a apposé sa griffe sur le livre d’or de l’épreuve en 2015. Richie Porte est le tenant du titre. Sky peut aller se rhabiller. Quand bien même les conditions sont caniculaires sur l’île-continent à cette époque de l’année. «On sait comment nos leaders fonctionnent et ce qu’on a à faire», commente Wyss conscient que le travail ne s’embarrasse pas de mots superflus.

Comme à l’Alpe-d’Huez

«Le Down Under est une jolie course. Sa notoriété va grandissant. Dans la montée finale de Willunga Hill, qu’on franchit à deux reprises, l’ambiance est sympa et l’intensité folle. Ça rappelle, toutes proportions gardées, l’Alpe-d’Huez.»

Danilo Wyss a préparé l’année 2018, sa onzième sous le maillot BMC, lors d’un stage à Dénia, près d’Alicante, où le team américano-suisse a l’habitude de prendre ses quartiers d’hiver. «En Espagne, je me sens comme à la maison. Je connais les routes par cœur. Sous la douceur, les conditions et le travail effectué ont été excellents. On a fait des sorties de 4 à 5 heures. C’est la seule fois dans la saison où on est tous réunis.»

L’occasion pour BMC de prendre congé avec un millésime 2017 truffé de satisfactions (48 succès en 200 courses) et mâtiné d’une énorme désillusion consécutive à la spectaculaire chute de Richie Porte au Tour de France. «Ça été difficile de se remotiver, de se reconcentrer», concède Danilo Wyss au moment de jeter un coup d’œil dans le rétro. «L’équipe avait été entièrement articulée autour de Richie. Vu son début de saison, sa condition et ses capacités, Porte pouvait briguer une place sur le podium.» (nxp)