Fribourg et Winterthour font main basse sur la Coupe de la Ligue

La SBL Cup n’est plus la troisième roue du char, comme on aurait pu le penser il y a quelques années. Il s’agit d’un vrai trophée, le premier de la saison. L’ambiance de feu qui a prévalu ce week-end dans l’enceinte de la salle omnisport du Pierrier est là pour le prouver. Syndic de Montreux et conseiller national, Laurent Wehrli est toujours aussi enthousiaste à l’idée d’accueillir chaque année cette manifestation. «C’est une belle occasion de pouvoir positionner notre ville sur ce sport, que ce soit à l’échelle nationale et parfois internationale, a-t-il précisé. Tout le monde y trouve son compte.»

Président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi s’est réjoui de la qualité du spectacle présenté. «On a vu de très beaux matches ces deux jours, a-t-il souligné. Nous avons presque fait le plein de spectateurs. On doit avoir battu notre record (ndlr: 2100 personnes présentes). La Coupe de la Ligue est un événement qui s’inscrit dans le temps. Montreux est un lieu idéal pour la SBL Cup, comme la Tissot Arena de Bienne l’est pour la Coupe de Suisse. D’année en année, Swiss Basketball a un contrat moral avec la ville de Montreux. Tout se passe toujours très bien.»

Giancarlo Sergi était plus inquiet pour le match international qui réunira la Suisse et la Finlande à Fribourg le 23 février, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2021. «Pour l’heure, les Finlandais ont acheté plus de billets que les Suisses, s’est-il étonné. Je lance donc un appel.»

Leader du championnat, Fribourg Olympic n’a pas laissé passer l’occasion de remporter sa 6e SBL Cup, aux dépens d’Union Neuchâtel, pourtant valeureux en diable. Vainqueurs des Lions de Genève la veille, les hommes de Daniel Goethals ont manqué de fraîcheur et d’expérience dans les moments clés pour créer la surprise. Ils se sont inclinés 63-54, après avoir longtemps tenu la dragée haute aux Fribourgeois. Ils n’ont toutefois inscrit que 9 points dans les quinze dernières minutes. Largement insuffisant. À noter que Fribourg Olympic n’a bénéficié d’aucun tir primé (0 sur 14 à 3 points). C’est dire l’ampleur de sa domination. Petar Aleksic a dédié cette victoire à sa sœur, que l’entraîneur de Fribourg Olympic a tragiquement perdue lundi dernier.

Première chez les dames

Un vent de fraîcheur a soufflé du côté de la finale des dames, qui a vu Winterthour remporter son premier trophée dans cette compétition. Emmenées par l’Américaine Kolby Morgan, auteure de 27 points, les Zurichoises ont dominé physiquement les Fribourgeoises d’Elfic, lesquelles n’ont pas marqué le moindre point au cours des quatre dernières minutes. Bête noire d’Elfic Fribourg, Winterthour est tout à fait capable de garnir un peu plus sa vitrine cette saison.