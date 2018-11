Gelson Fernandes: «La Suisse ne s’est jamais fracturée»

Il était là, juste derrière le banc belge, à savourer en spectateur la folle performance de cette Suisse qui a balayé les Diables Rouges après avoir été menée 2-0. Gelson Fernandes a été un pilier de la sélection helvétique durant des années, il s’est désormais retiré sur le plan international après le Mondial 2018, pour laisser la place à une nouvelle génération. «C’est peut-être important que des mecs comme moi prennent la décision de partir, pour que d’autres vivent des choses ensemble», aime-t-il préciser.

Sur cette Suisse qui déclenche aujourd’hui des vagues d’enthousiasme avec son histoire belge (victoire 5-2 décoiffante), on a tout entendu. Surtout au lendemain de l’élimination en huitième de finale du Mondial 2018 contre la Suède. Un match moche, raté, oui. Mais qui pour certains devait sonner le glas de tout ce qui avait été construit jusque-là. Il fallait jeter le bébé avec l’eau du bain.

Les interrogations russes

Petkovic ne devait être qu’un sélectionneur d’arrière-garde, qui n’aurait aucune emprise sur ses joueurs, lesquels au mieux n’étaient pas assez concernés ou doués, au pire pas assez représentatifs de la Suisse, à témoin la grande affaire de l’aigle bicéphale mimé par Xhaka ou Shaqiri après le succès contre la Serbie.

Plus de quatre mois après, il fallait encore voir dans le camouflet contre le Qatar (défaite 1-0 au Cornaredo dans un match inutile) tous les maux supposant un grand coup de balai, demandé par les plus acharnés. Après tout, si vraiment ces histoires-là étaient vraies, alors pourquoi pas. Mais qu’en est-il vraiment de cet été russe et de ses suites, avec les consternantes déclarations de l’ex-secrétaire général de l’ASF sur les binationaux? Eh bien l’on a une Suisse première du groupe 2 de la Ligue des nations, qui disputera le Final Four en juin. Une forme de réponse.

Une grande force morale

L’autre vient de l’intérieur. Avec Gelson Fernandes qui parle de ce qui s’est vraiment passé en Russie puisqu’il y était. «On a vu tout ce qui se racontait sur nous, explique-t-il. Après l’histoire des aigles, la suite aussi. Mais je peux dire une chose. L’équipe de Suisse ne s’est jamais fracturée en Russie. Tout ça, ce sont des inventions de certains médias. Il n’y a pas eu de fracture interne. Il n’y a pas eu de problème non plus avec Vladimir Petkovic. Non, s’il y a eu une crise dans l’équipe, c’était au printemps et en automne 2015, oui, avant l’Euro. Avec ces questions identitaires qui avaient été lancées. À ce moment, c’était compliqué, mais ça s’est réglé. En revanche, je peux vous assurer que ce n’était pas le cas en Russie. Tout ce qui s’est dit sur de prétendus problèmes internes pendant le Mondial est faux. Cela n’a même pas fait mal au groupe: il est une entité solidaire.»

Cela s’est vérifié déjà contre l’Islande (6-0), mais aussi avec les prestations de haut vol en Angleterre et en Belgique malgré de courtes défaites, avant le récital de dimanche soir, pour l’une des performances les plus abouties de la Nati.

Tout cela ne veut pas dire que la Suisse, par la grâce d’une soirée magique, est devenue une grande nation dans le concert mondial ni qu’elle estomaquera facilement tous ses prochains adversaires, fût-ce dans un prochain huitième de finale de grand tournoi qu’on lui souhaite. Elle devra comme toujours confirmer tout ça dès le printemps prochain, lors des qualifications pour l’Euro 2020. Mais cela montre le vrai visage d’une équipe qui ne cesse de progresser. Et qui porte haut les couleurs suisses, par-delà toute autre considération.

Petkovic, Seferovic, Xhaka, Shaqiri, vainqueurs par k.-o.

Gelson Fernandes a eu l’intelligence de se retirer de la sélection après le Mondial, Behrami s’est auto-exclu dans un caprice d’ego, Lichtsteiner est encore là, mais comment dire…: il y a Mbabu désormais.

La gestion de l’après-campagne russe se fait logiquement, avec Vladimir Petkovic à la baguette. Le sélectionneur ressort grandit de l’année 2018, malgré ce Suisse-Suède, malgré l’inutile Suisse-Qatar, malgré les faux procès et les vraies perfidies. Il a su gérer la transition. Il a ouvert sa sélection à une nouvelle génération et à de nouveaux visages: c’est Mbabu déjà incontournable, c’est Edimilson Fernandes, c’est Zakaria, Mvogo ou Sow notamment. Une vision d’avenir dans une même philosophie de jeu, qui s’étoffe de nouveaux schémas de jeu avec ce 3-5-1-1 euphorique par exemple.

Les cadres, les leaders, sortent vainqueurs pareillement, par k.-o. On pense à Seferovic: un triplé contre la Belgique pour faire taire les odieux sifflets d’il y a un an, contre l’Irlande du Nord. Xhaka: capitaine logique et indiscutable désormais, si inspiré contre l’Angleterre à Leicester ou en Belgique, si précieux dans ses placements défensifs dimanche à Lucerne. Et puis Shaqiri. Ils ne sont plus beaucoup à se moquer de son transfert à Liverpool ou de son rendement avec la Suisse. Tous passeront un hiver au chaud. C’est mérité. D.V. (24 heures)