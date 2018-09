Genève vise les 20'000 spectateurs l’an prochain

Après avoir été inaugurée à Prague en 2017, la Laver Cup a planté son chapiteau à Chicago cette année. Ce tournoi exhibition, imaginé par Roger Federer (entre autres), a en effet investi le United Center, une salle omnisports gigantesque. Les matches entre le Team Europe (emmené par Federer himself et Novak Djokovic) et le Team Monde, auront lieu vendredi, samedi et dimanche (en direct sur Léman Bleu).

Dans la salle, des observateurs venus spécialement de Genève ne manqueront pas une miette du spectacle: ils vont en effet profiter du week-end pour se préparer au mieux en vue de l’édition 2019, qui aura lieu du 20 au 22 septembre. Directeur de Palexpo, Claude Membrez sera évidemment de la partie. «Je prends l’avion vendredi et je serai sur place durant toute la compétition, confirme-t-il. Mais nos équipes sont déjà parties lundi et sont à pied d’œuvre. En marge du tournoi de tennis, il y a beaucoup d’événements promotionnels à organiser, comme l’exhibition en ville et la mise sur pied des villages d’accueil dans la salle.»

À Chicago, le United Center – fief des Bulls en basket et des Blackhawks en hockey – a une capacité totale de 23 500 spectateurs, en configuration places debout sur certains segments. Qu’en sera-t-il à Genève? «On vise les 20'000 spectateurs, loges VIP comprises, lance Claude Membrez. Les organisateurs sont déjà venus sur place, ils prévoient d’installer des tribunes supplémentaires à cheval sur les halles 2 et 4. En tout, on utilisera les halles 2 à 6 de Palexpo, soit une surface d’environ 80'000 m2.»

Car il faut prévoir la construction de différents villages: pour les sponsors, pour les spectateurs, pour les joueurs, pour les journalistes, etc. «À Palexpo, nous sommes rompus à ce genre d’organisation, poursuit le boss du complexe. Lors du Salon de l’auto, nous accueillons 100 000 visiteurs par jour. Mais la Laver Cup a ses particularités, comme la présence de stars mondiales au même lieu et au même moment. Au niveau logistique (sécurité, catering, déplacement, réservations, marketing), on ne va rien laisser au hasard.»

L’aide de Federer et de Rolex

Genève a déjà vécu de grands moments de tennis, avec notamment les demi-finales de Coupe Davis 1992 (18'000 spectateurs par jour) et 2014 (18 400 spectateurs par jour). Tout indique que la tradition va perdurer. «C’est d’ailleurs ce qui nous a poussés à faire acte de candidature pour la Laver Cup, précise Claude Membrez. Dans la mesure où le nouveau format de la Coupe Davis ne permettait plus de mettre sur pied de gros événements chez nous, on s’est tourné vers ce qui existait. Nous avons un savoir-faire et le public local – romand par extension – suit et aime le tennis, on en a déjà eu la preuve. Nous avons donc fait nos offres, nous avons défendu nos avantages et nous avons obtenu l’organisation de la Laver Cup 2019.»

Peut-être aussi grâce à Rolex, sponsor principal de la Laver Cup et partenaire fidèle de Roger Federer. «Cela a dû aider, oui, admet Claude Membrez. Si Roger Federer n’avait pas eu envie de venir à Genève, notre candidature n’aurait sans doute pas été retenue.» Mais «RF» a visiblement de bons souvenirs à Genève. Et un sponsor important.

On s’apprête donc à mettre les bouchées doubles du côté de Palexpo. «Entendons-nous bien: nous n’allons pas nous occuper de toute l’organisation du tournoi, précise encore Claude Membrez. Nous sommes mandatés pour accueillir un événement organisé par une société dont Roger Federer est l’un des actionnaires. Nous sommes là pour répondre à toutes leurs demandes, raison pour laquelle il était important que nous allions nous rendre compte de ce que cela représente.»

Des retombées pour Genève et son tennis

Si c’est dans un souci logistique que les équipes de Palexpo sont à pied d’œuvre à Chicago, la Ville et le Canton de Genève vont également profiter de cette Laver Cup 2018 pour réaliser une opération séduction en Illinois. Le conseiller d’État Thierry Apothéloz et le conseiller administratif de la Ville, Sami Kanaan, tous deux chargés des Sports, ont été filmés mardi et mercredi avec le lac Léman et le jet d’eau en toile de fond. Leur message vidéo sera diffusé dimanche soir sur les écrans du United Center, après la cérémonie de clôture. «C’est l’occasion de nous présenter et d’annoncer que Genève organisera l’édition 2019, ce que tout le monde ne saura pas forcément dans la salle à Chicago», précise Sami Kanaan. Lequel se réjouit des retombées positives que l’organisation de ce mégaévénement aura sur la région genevoise et son tennis: «Expérience faite, on sait que des events comme la Coupe Davis ou cette Laver Cup ont un impact direct sur les écoles de tennis.» Ce que confirme l’ancien joueur Filippo Veglio, aujourd’hui président de l’Association Régionale Genève Tennis (ARGT): «On a senti un engouement fou durant les deux ou trois jours qui ont suivi l’annonce que la Laver Cup 2019 aurait lieu à Genève. J’espère que l’ARGT pourra y être associée, d’une manière ou d’une autre. On parle d’un événement énorme, hors norme même, qui fera du bien à tout le tennis genevois, mais aussi romand. Notre mandat étant de promouvoir le tennis, on ne peut pas rêver meilleure promotion. Il y aura des stars, des innovations. Bref, tout pour faire le buzz.» C’est même déjà fait.

