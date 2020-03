Gerritzen: «Je suis sortie de ma zone de confort»

La victoire d’Elisabeth Gerritzen sur le Bec des Rosses, la plus terrible des faces, a transformé la freerideuse lausannoise en mars dernier. Exit les doutes quant à sa légitimité sur le World Tour. D’une régularité métronomique (trois fois troisième) cette saison, la skieuse de 24 ans, devenue toujours plus ambitieuse après avoir dompté le mythe, s’est élancée dimanche sur le Wildseeloder de Fieberbrunn (Autriche) dans l’optique de gagner l’avant-dernière étape avant la finale de Verbier. Quitte à prendre des risques qu’elle n’aurait jamais pu envisager un an plus tôt.

«J’ai tenté d’enchaîner deux sauts consécutifs d’une barre rocheuse, expliquait Gerritzen dans l’aire d’arrivée. Déséquilibrée dès l’envol, j’ai compris que ça n’allait pas le faire». À la réception, la Vaudoise a été catapultée dans la poudreuse autrichienne. «L’atterrissage était complètement défoncé par les traces des skieurs masculins, précisait-elle en se tenant le tibia touché lors de sa chute et en boitant dans la zone d’arrivée. J’espère que ce n’est pas trop grave.»

Malgré la douleur, la skieuse établie à Verbier préférait se réjouir de sa qualification pour l’Xtreme, terminant cinquième du général avant la finale et passant le «cut» qui regroupe les six meilleures. «Oser ce que j’ai tenté et le choix de ma ligne prouvent que j’ai franchi un cap mentalement, souriait-elle. Je suis enfin sortie de ma zone de confort!»

Le Valaisan Carl Renvall a également décroché un ticket pour Verbier dans le Tyrol, se classant dixième du général après l’étape de Fieberbrunn. «Le Bec des Rosses m’a donné l’envie de faire du freeride, confiait, euphorique, le skieur de Verbier. Gamin, je ne ratais aucune édition de l’Xtreme. J’ai vraiment hâte de défier le sommet en compétition.»

Prévue le 28 mars, la 25e édition de la manifestation est logiquement menacée par le coronavirus. «Nous sommes prêts à garder uniquement le côté sportif de l’événement et nous priver du public, expliquait Nicolas Hale-Woods, cofondateur de l’Xtreme, précisant qu’une séance avec le Conseil d’État valaisan est prévue mercredi.