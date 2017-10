Henri Laaksonen: «Je n'avais pas aussi mal servi depuis six mois!»

Henri Laaksonen restait sur deux succès de rang contre Borna Coric cette saison. En voyant que le Croate serait son adversaire au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle, le No 3 helvétique pouvait embarquer dans le grand tableau avec une certaine confiance dans son bras droit. Le gain de la 1re manche au tie-break après avoir bataillé pour écarter cinq balles de set lui donnait d'autant plus le droit de croire en un 8e de finale de prestige face à Marin Cilic jeudi soir. Hélas, le Schaffhousois a complètement craqué dans la deuxième partie de la rencontre (7-6, 1-6, 3-6). Adieu un nouveau match sur le central! Adieu les 45 points ATP qui lui auraient certainement garanti sa place à l'Open d'Australie.

C'est peu dire que Laaksonen avait des regrets en désertant la Halle Saint-Jacques. Même s'il est homme de peu de mots, il ne s'est pas privé de le dire en conférence de presse.

Henri Laaksonen, c'est là une défaite un peu frustrante...

Oui, car je n'ai vraiment pas joué mon meilleur tennis. Je ne suis en réalité pas bien entré dans la partie et même si je suis revenu par la suite pour empocher le 1er set et m'offrir des opportunités dans le 2e, je n'ai pas su les saisir. Il y a eu trop de hauts et de bas ce soir. Ma mise en jeu était en passe. Je n'avais pas aussi mal servi depuis six mois! Je ne sais pas trop pourquoi, mais cela n'avait sans doute rien à voir avec ma tête.

La foule a pourtant cherché à vous pousser...

Les spectateurs m'ont effectivement bien encouragé. Ils m'ont aidé à aller chercher le tie-break. C'était vraiment sympa de jouer dans ces conditions, dans cette atmosphère. Dommage de ne pas avoir pu remporter ce match.

Mine de rien, vous pouvez être fier de votre saison, jusqu'ici!

Oui, je suis satisfait de ce que j'ai réalisé ces dix derniers mois, mais j'en veux toujours davantage. Reste que je ne peux pas me plaindre. Je viens d'atteindre mon meilleur classement en carrière, j'ai réalisé mes meilleurs résultats. Cela prouve que nous faisons les choses correctement avec mon équipe. Et que je fais aussi de belles choses sur le court.

Quels seront vos objectifs en 2018?

D'abord, j'entends terminer mon année 2017 de la meilleure des manières. Il me reste trois tournois Challengers à disputer (ndlr: tous trois aux Etats-Unis). J'aurais pas mal de points à défendre (ndlr: il s'était imposé à Champaign et avait fait une demi-finale à Columbus en 2016). Il faut que je performe là-bas pour obtenir ma place d'entrée dans le tableau de l'Open d'Australie. C'est très important pour moi. Et s'il s'agit de voir plus loin, maintenant que je suis dans le Top-100, je me dois de viser le Top-50 ATP. J'ignore si je vais y arriver, mais tel est l'objectif que je me fixe. (24 heures)