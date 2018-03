Holdener face au défi ultime

Les Mondiaux seront à Crans, tôt ou tard

Crans-Montana 1987. Ces trois mots sont restés gravés dans la mémoire des plus de quarante ans. L’équipe de Suisse avait survolé les Mondiaux avec 15 médailles. Les héros avaient alors pour nom Zurbriggen, Müller, Walliser, Schneider et Hess. Ces souvenirs magiques pourraient bientôt être dépoussiérés. En effet, Crans-Montana a officiellement annoncé lundi dernier sa candidature pour l’organisation des Mondiaux 2025. «Quand vous voyez ce public, cette piste, ce soleil, qu’est-ce que vous voulez de plus?» s’enthousiasmait dimanche Marius Robyr, 70 ans cette année et homme fort du projet valaisan. «Si ça ne fonctionne pas en 2025, on travaillera pour avoir les Mondiaux en 2027, voire en 2029. Ça fait loin. Je devrais venir avec des béquilles pour pouvoir encore tenir debout dans le stade d’arrivée.» C’est pourtant à long terme que la station valaisanne doit se projeter. En effet, les Mondiaux 2023 se joueront entre Courchevel (France) et Saalbach (Autriche). La station recalée devrait alors être consolée avec les championnats de 2025. Et 2027? La FIS sera certainement tentée de retourner en Amérique du Nord, après cinq éditions en Europe. Crans-Montana pourrait alors voir ses efforts enfin récompensés en 2029.