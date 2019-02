Ian Gut se met en piste sur les traces de sa sœur

À l’instar d’Elia Zurbriggen ou de Marco Reymond, il n’est jamais évident d’être le «fils de». La cadette ou le benjamin non plus, remarquez. Si Michelle Gisin a su se faire sa place entre Dominique et Marc, Ian Gut a toujours été dans l’ombre de sa sœur, Lara. Au point qu’aujourd’hui il porte, grâce à sa mère et sa grand-mère, les couleurs du Liechtenstein.

«Avant de décider cet été de porter les couleurs de cette fédération, j’avais déjà skié un an là-bas quand j’étais enfant. Il n’y a donc rien de nouveau pour moi, sourit le jeune homme de 23 ans. Après une bonne expérience avec la Suisse, j’avais le sentiment de stagner depuis deux à trois ans. Comme j’avais la possibilité de changer de nationalité, je n’ai pas hésité. Je suis content de pouvoir travailler dans un encadrement plus petit qui peut m’aider à progresser et passer un cap supplémentaire. Quand à 13 ans j’avais débuté au Ski-Club Triesenberg, j’avais vraiment aimé leur approche. Je suis convaincu que ce changement aura un impact positif sur ma carrière.»

En phase d’apprentissage

Pas question toutefois pour lui de brûler les étapes. Pour l’instant son but est surtout de cumuler des courses FIS pour obtenir des points et améliorer ses numéros de dossard. Avec son entraîneur, Wolfgang Auderer, qui s’était aussi occupé de Tina Weirather il y a deux ans, l’élève progresse. «Il m’arrive parfois de m’entraîner avec Lara, mais rarement, précise celui qui ne figure pas dans le Team Gut. On s’entend bien les deux, comme des frères et sœurs, mais sur la piste c’est chacun pour soi.»

À Åre, le Tessinois de la Principauté, tente de tracer son propre chemin, les yeux grands ouverts. S’il a l’ambition, un jour, de toucher les étoiles et de rivaliser avec les meilleurs du monde, le frère de la championne sait qu’il est toujours en phase d’apprentissage et qu’il a encore beaucoup de travail pour atteindre les sommets.

En Suède, il profite d’acquérir de l’expérience. Après une élimination mercredi dernier dans le super-G, il compte bien se montrer plus à son avantage ce vendredi lors du géant. «C’est la discipline que je préfère», se réjouit Ian, avide de revanche après sa première épreuve manquée.

«Je voulais l’appeler avant la course pour lui dire ce qu’il devait faire ou pas, mais j’ai préféré lui laisser vivre son truc, a confié sa sœur au micro de la RSI. Et comme c’est aussi le cas quand je vais voir jouer Valon, j’étais nerveuse pendant sa course.»

«Je suis la moitié de Paris»

Ian Gut qui ne perd pas une miette de ces Mondiaux qu’il déguste comme un fruit de la passion. «La prochaine fois que je viendrai en pensant aux médailles je saurai comment cela se passe», assure ce «Liechtensteinois» ambitieux, qui multiplie aussi les séances avec un coach mental pour devenir aussi performant en compétition qu’il l’est à l’entraînement. «Chaque skieur a un objectif dans sa vie et moi, quand je vois les grands champions, forcément que j’aimerais leur ressembler.»

À lui de continuer d’enchaîner les manches «pour avoir plus de stabilité et de constance». Et de soulever de la fonte en salle de force pour gagner en musculature. «Je suis la moitié de Dominik Paris», se marre le fils de Pauli et Gabriella, qui s’inspire surtout de Marcel Hirscher, son modèle, en l’étudiant minutieusement à la vidéo. «Lui, c’est le top du top et si régulier qu’on dirait un ordinateur. Si j’arrive à ça un jour, ce serait un rêve.»

C’est également celui d’Elia Zurbriggen et de Marco Reymond…

(TDG)