«Il est indispensable de vite repenser la Coupe de Suisse»

Vartan Sirmakes n’aime pas les feux des projecteurs. À 63 ans, celui qui a fait fortune dans le monde de l’horlogerie en réussissant à redonner une seconde vie à la marque de luxe Franck Muller – une entreprise qu’il contrôle seul depuis 2003 – a toutefois accepté de se livrer. Actif dans le monde du football depuis quatre ans, cet Arménien qui réside en Suisse depuis quarante-cinq ans est en effet l’heureux propriétaire du FC Stade-Lausanne-Ouchy depuis le mois de février. Un club qu’il a d’abord sorti d’une préoccupante situation financière avant de l’accompagner vers une promotion historique en Challenge League, il y a cinq mois. Ce mercredi, Vartan Sirmakes et SLO s’apprêtent à vivre un événement rare avec la réception du grand FC Bâle en huitième de finale de la Coupe de Suisse.

Vous dites être un passionné de football mais on vous voit pourtant rarement au bord des terrains. Pourquoi? (Il rit.) C’est trop émotionnel pour moi. Je ne dirais pas qu’assister à un match de mon équipe est une souffrance, mais c’est beaucoup de stress. Cela dit, je me tiens constamment informé de l’évolution du score. Mais je serai au stade mercredi, comme j’étais à la Pontaise dimanche. Je ne pouvais quand même pas manquer ces deux matches très particuliers.



SLO reçoit Bâle au meilleur ou au pire moment? L’un et l’autre. D’un côté, l’équipe connaît des temps difficiles mais d’un autre, cette mauvaise passe pourrait inciter Bâle à nous sous-estimer un peu. Et puis, notre adversaire a actuellement un calendrier très chargé entre le championnat et la Ligue Europa. Il pourrait donc faire un peu «tourner» en Coupe. Mais bon, il faut être réaliste et admettre que nos chances de nous qualifier sont minces.



Mais Stade Nyonnais contre GC et SLO face à Sion ont déjà réussi cet exploit, non? Oui et comme la Coupe est une compétition à part, les surprises sont possibles. Mais pour cela, il faudra que chaque joueur dispute le match de sa vie et que, collectivement, nous retrouvions cette rigueur qui nous a un peu manqué récemment.



Êtes-vous satisfait de cette première partie de saison? Oui, la copie est bonne. Elle aurait même été excellente avec quelques points de plus. Mais bon, les hauts et les bas font partie du foot. D’autant plus pour un néo-promu qui découvre un nouveau monde. Je n’écarte pas non plus l’hypothèse que mes joueurs ont eu aussi un peu ce rendez-vous de prestige contre Bâle dans leurs têtes ces dernières semaines. Pour eux, c’est une occasion presque unique de se montrer au grand public.



La Coupe garde-t-elle encore toute sa magie? De moins en moins malheureusement. Pour lui redonner une belle attractivité, il faut impérativement la repenser au plus vite. Pensez-vous qu’il est normal que le fait d’accueillir Bâle nous coûte environ 30 000 francs? Nous pouvons les assumer, mais pour des clubs comme Meyrin ou Pully, ce qui aurait dû être un cadeau de Noël se transforme en un cadeau empoisonné.



Quelle est la solution? Il me semble nécessaire que les clubs qui y participent soient plus généreusement rétribués et que la Coupe soit accessible à davantage d’équipes. Ensuite, pour les petits clubs, les frais liés à la sécurité devraient être pris en charge par l’ASF. Ou par ces clubs de Super League qui drainent de nombreux supporters qui engendrent de lourds frais supplémentaires. Trouvez-vous logique que plus il y a de fans adverses, plus l’ardoise devient salée pour le «petit»? Il faut que cette compétition redevienne une vraie fête.



Comme le serait une qualification du SLO. Oui et nous devons tous y croire. (Il marque une pause.) En cas de qualification, je me battrai pour que nous puissions jouer notre quart de finale – si le tirage nous donne ce droit – à la Pontaise. L’idéal serait même d’y affronter le LS! Et je vous promets que nous ne perdrions alors pas 5-0.



On s’égare un peu là. La réalité de SLO c’estle championnat, non? Absolument et le match de dimanche contre Aarau sera, à mes yeux, plus important encore que celui face à Bâle. Il constituera un vrai tournant pour nous après nos trois défaites consécutives.



Vous faites-vous encore du souci pour le maintien? Non, mais je me méfie toujours de Chiasso. Les choses peuvent vite tourner dans un sens ou dans l’autre et nous ne sommes pas à l’abri d’un retour des Tessinois, même si ce que nous proposons depuis trois mois m’incite à l’optimisme. Pour cette saison, notre objectif est une place entre la 4e et la 7e. Ce dont je nous estime tout à fait capables.



Pour l’assurer, l’équipe va-t-elle être renforcée en janvier? Oui et nous y travaillons déjà. Non seulement pour que la deuxième partie de saison soit encore meilleure, mais aussi pour préparer la suivante.



Quel sera l’objectif de SLOà moyen terme? Nous stabiliser en Challenge League en devenant, dans la durée, le deuxième club du canton. Pour cela, la prochaine étape consistera à ce que SLO passe du statut actuel de semi-pro à celui de club professionnel. Un changement important qui nécessitera un investissement auquel je suis prêt à participer. Mais nous devrons aussi trouver d’autres ressources pour augmenter de façon significative un budget qui se monte à 1,6 million actuellement.



Il y a aussi le problème du stade. Savez-vous où jouera SLO la saison prochaine? Comme il n’est malheureusement pas possible d’adapter notre stade Samaranch aux normes de la SFL, nous prendrons nos quartiers à la Pontaise, qui sera libre. Un déménagement de Nyon à Lausanne qui, je l’espère, nous permettra de drainer davantage de spectateurs. J’ose d’ailleurs penser que les 5400 personnes présentes à la Pontaise dimanche ne sont pas toutes venues que pour le LS.



La Super League devrait prochainement passer à douze équipes… Pour l’instant, il serait déplacé de notre part d’y songer. Mais si les circonstances font qu’un jour cette hypothèse apparaisse possible pour SLO, nous commencerons à l’envisager. Mis à part le présent et l’avenir de SLO, le plus important aujourd’hui pour moi, c’est que le LS monte. D’abord parce que ce club a des bases solides et déjà une équipe de SL que son propriétaire pourra encore renforcer à l’étage supérieur. Ensuite parce que cela faciliterait nos rapports. Les relations entre les deux clubs sont excellentes mais il faut reconnaître qu’il existe aussi une rivalité qui les complique un peu.