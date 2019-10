«Il faut jongler entre la performance et les ego»

Moins de six mois après son arrivée en Valais, Stéphane Henchoz vit sa première crise sur le banc du FC Sion. Après avoir enchaîné des succès parfois heureux, le club a plongé en alignant trois revers qui ont fragilisé la position du technicien fribourgeois. Comment celui-ci s’y prend-il pour redresser la barre? Où trouver les leviers? Le coach décortique l’envers du décor.

Dans une défaite, qu’est-ce qui fait le plus mal?

La défaite elle-même. Car la défaite, c’est la déprime. Après une défaite, je ne dors jamais, ou très mal. Le mauvais film repasse en boucle dans ma tête.

Quand une équipe perd, c’est la faute à qui? Aux joueurs? À l’adversaire? À son coach?

Difficile de pointer une personne en particulier. En tant que coach, j’ai forcément ma part de responsabilités, ça fait partie de mon job. Faute de stabilité suffisante, tout reste fragile. Pourquoi des joueurs qui ont été performants ne le sont plus? Il y a différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Il a eu moins d’intensité, un manque d’agressivité. Quand vous encaissez sept buts en trois matches, vous ne pouvez rien espérer. Ce qui importe, c’est de savoir pourquoi cela s’est produit et surtout d’y remédier.

On se plaît souvent à mettre en avant l’état d’esprit d’une équipe. Est-ce vraiment si important?

C’est primordial. Alors que tout le monde se tape sur l’épaule après un succès, chaque défaite révèle le caractère des joueurs. C’est dans le dur, face à l’échec, que s’exprime le vrai caractère des gars. C’est là que je vois sur qui je peux compter. Qui peut relever la tête? Qui a des problèmes à le faire? Qui se cache? Un coach est tributaire du caractère de ses joueurs. Pour moi, la personnalité de l’homme est plus importante que le talent qu’il a au bout des pieds. Je préfère un joueur moins bon avec le ballon et qui veut bosser qu’un type doué mais qui est dilettante et n’a pas envie de s’investir.

Dans un vestiaire, qu’en est-il de la fameuse gestion des ego?

Il y a souvent un décalage entre ce qu’un joueur pense valoir dans la hiérarchie et ce qu’il produit. Untel peut se considérer numéro un alors que le club, le staff ne le voient que 6e ou 7e. Parce que les attentes de certains ne sont pas compatibles avec la réalité et le jugement des autres. Il faut toujours jongler en fonction des performances et des résultats qui font fluctuer les ego. Un joueur qui fait gagner l’équipe peut se sentir plus important dans le groupe alors qu’un joueur blessé pourrait s’en sentir exclu. L’objectif, c’est d’avoir tout le monde en éveil. Certains peuvent lâcher, être moins concernés. Si un joueur a des problèmes dans sa vie privée, il va les amener sur le terrain, ce qui conditionnera ses performances.

Face à l’argent du football, comment ne pas perdre la tête?

Les joueurs se retrouvent dans un milieu hyperprotégé, plongés dans une bulle, vite déconnectés de la réalité du travailleur qui fait ses 50 heures par semaine pour un salaire modeste. Sans aucune expérience de vie ni recul, certains amassent beaucoup d’argent très jeune. Ils peuvent perdre le sens du vrai monde, de la vie réelle qu’ils retrouveront le jour où leur contrat se terminera. Avec le risque de prendre le retour de manivelle en pleine figure. Et là, ça peut faire très mal.

Le footballeur a-t-il conscience des privilèges qui sont les siens?

À mes yeux, pas assez. Il y en a toujours qui rouspètent parce que l’on fait trop ci, pas assez ça. Certains soupirent quand ils doivent faire deux entraînements par jour. À Sion, j’essaie de leur dire la chance qu’ils ont de bien vivre de leur métier, d’en profiter au lieu de se plaindre.

Sion s’est-il vu trop vite trop beau?

La frontière est minime entre gagner ou perdre, entre l’euphorie ou l’échec. Cela se joue sur rien, des détails, quelques millimètres parfois. Quand les choses vont bien, l’être humain a forcément tendance à se relâcher, à en faire moins. Mais quand vous faites cela en foot, la punition est immédiate. Gagner est toujours dangereux si l’on n’entretient pas la culture de la gagne qui est le propre des grandes équipes, lesquelles parviennent à garantir un niveau de performances minimum. Plus que de monter très haut, c’est de ne pas descendre très bas qui les caractérise. Lorsque l’on s’est retrouvés coleader, tout le monde s’est mis à parler, à faire des plans. Quand le joueur entend ça, c’est «Maître Corbeau, que vous me semblez beau»…

Le danger ne provient-il pas aussi d’une trop grande zone de confort?

C’est le grand risque, oui. Quand un joueur se complaît dans sa zone de confort, c’est perdu. Parce qu’il va finir par régresser au lieu de progresser. La zone de confort, c’est la facilité, c’est répéter ce que l’on sait déjà faire au risque de finir pas le faire moins bien. Le joueur devrait plutôt ressembler à un cuisinier condamné à se réinventer pour créer de nouvelles recettes. Une carte estivale ne peut pas durer toute l’année! Pareil au foot. Mon rôle, c’est de donner aux joueurs les clés pour leur permettre de sortir de leur zone de confort.

Mais comment retrouver des certitudes lorsque celles-ci ont disparu?

On a gagné nos matches en étant solides en défense et en marquant sur des phases de transition. Il faut trouver des solutions sur le plan de l’organisation. Quel système, quelle animation et avec qui pour que l’équipe soit le plus à l’aise possible. Cela peut passer par une nouvelle répartition des rôles.

Mais à trop sécuriser le bloc défensif, n’avez-vous pas négligé le jeu jusqu’à en oublier le foot?

Le plus dur, c’est de trouver la balance entre jouer et être solide. Si l’on a perdu contre Lugano, c’est que l’on n’en a pas fait assez. Plus qu’un Sion qui joue au foot, j’aimerais voir un Sion qui gagne.

Interrogé sur sa manière de vivre un match, Bernard Challandes évoquait récemment la souffrance qui l’habite au bord de la touche. Vous souffrez aussi?

Oui, parce que je ne peux pas influencer ce qui se déroule devant mes yeux. J’ai beau avoir tout préparé, il y aura toujours ce que je ne maîtrise pas: l’erreur, le but raté, l’arbitrage, etc. Je ne possède aucune certitude sur l’issue finale alors que l’on me juge uniquement sur celle-ci. Tant qu’il n’y a pas 4-0 et deux minutes à jouer, je souffre jusqu’au bout des doigts.

Vous parlez de jugement… N’est-on pas confronté à un grand écart? C’est soit tout blanc, soit tout noir, rarement gris…

Parce qu’il se nourrit d’émotions, le sport vit dans l’excès, sans demi-mesures. On parle avec ses émotions, sans recul. On juge rarement un match trois jours après, à tête reposée.

On connaît l’importance du totomat pour Christian Constantin. Comment vivez-vous le risque d’être peut-être viré si rien ne changeait au niveau des résultats? C’est une peur?

Je connais le contexte. J’ai pu ressentir ce risque avant de venir mais cela ne m’a pas empêché d’être là. Dans la vie, il y a pour moi bien d’autres choses plus risquées, et qui me font peur, que de me faire virer.

Un décalage avec Behrami

Comme son président, Stéphane Henchoz a été surpris du départ de Valon Behrami, dont le passage en Valais n’a pas excédé trois mois. «C’est un mariage qui n’a pas fonctionné. Il y a eu un malentendu entre les attentes des uns et celles des autres…»

Revenant d’une grave blessure, le joueur a-t-il pu être affecté de ne pas avoir été considéré comme une star? C’est une piste. «Son état physique ne lui a pas permis de revendiquer le statut qu’il aurait dû avoir dans le groupe, par rapport aussi à ses performances sur le terrain. Il a pu en concevoir une frustration, les choses ne se sont pas enchaînées comme il l’avait imaginé. Il y avait une forme de décalage.»

Mais pourquoi précipiter le divorce? C’est ce que se demande son ancien coach, pour qui «Valon arrivait à un niveau physique qui lui aurait permis de se sentir à l’aise. Il y a ces paramètres, mais il y en a peut-être d’autres.»

N.JR