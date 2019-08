«Il ne faut pas avoir peur de parler»

À peine ouverte, la nouvelle plage des Eaux-Vives a reçu la visite de l’un des meilleurs nageurs au monde, un enfant de Genève. Il y a à peine deux semaines, Jérémy Desplanches est devenu vice-champion du monde. Il trouve complètement «dingue» que seuls onze athlètes dans l’histoire aient nagé plus vite que son chrono de 1’ 56’’56 sur 200 m 4 nages. Mais dans sa ville, le Genevois reste un anonyme. Et il veut faire en sorte que ça change.

Combien de personnes vous ont-elles reconnu à la plage des Eaux-Vives?

Aucune à la plage et peut-être une ou deux depuis que je suis rentré à Genève. Mais dans le train depuis Zurich, il y en a eu cinq ou six.

Avez-vous réalisé la portée de votre exploit en Corée du Sud?

Cela m’a pris du temps. J’ai eu un premier moment pour moi, un moment pour apprécier, après la cérémonie officielle et le contrôle antidopage. Mais dans le même temps, j’étais engagé dans le relais 4 x 200 m libre le lendemain matin, avec l’ambition de nous qualifier pour les Jeux de Tokyo. Il ne fallait pas trop penser à cette médaille et essayer de dormir. Pas évident. Je n’ai pas pu fermer l’œil avant 5 heures du matin.

Vous n’aviez pas eu peur d’annoncer une place parmi les cinq premiers.

Oui. Si j’avais été quatrième, je m’en serais remis. Mais avec cette deuxième place, il n’y a pas débat. Je suis vraiment comblé.

Il est tout de même assez rare qu’un sportif suisse se montre aussi «offensif» dans l’énoncé de ses objectifs.

Oui et ça doit changer. Nous devons nous efforcer de parler clairement, de dire vraiment de quoi nous sommes capables. Et d’en être convaincus. Je ne vais pas commencer à vous annoncer aujourd’hui que je serais content avec une demi-finale à Tokyo, ce serait très timoré de ma part.

Dano Halsall fut le premier Genevois à remporter une médaille aux championnats du monde, l’argent du 50 m libre en 1986 à Madrid. Le connaissez-vous?

Pas vraiment. En fait, je l’ai rencontré au Musée olympique de Lausanne juste avant de disputer mes premiers championnats d’Europe juniors. Il y a eu une sorte de table ronde avec Dano et moi. Et ce qu’il m’avait dit ce jour-là ne m’avait pas plu.

Que vous a-t-il dit?

Je ne veux plus en parler. Et si je n’ai plus rien à faire avec lui, ça m’ira très bien.

Quel a été votre parcours?

J’ai commencé à nager à l’âge de 8 ans. À 19 ans, j’ai quitté Genève pour Nice. J’ai remporté une trentaine de titres nationaux. J’ai battu douze records de Suisse. J’ai disputé les demi-finales des Jeux de Rio en 2016, à 21 ans. J’ai été champion d’Europe du 200 m 4 nages l’an dernier et vice-champion du monde cette année.

Avez-vous hérité de cette passion de vos parents?

Non, pas du tout. Ma mère n’a jamais fait de sport et ma grand-mère a peur de l’eau. Ma sœur aînée a nagé jusqu’à ses 20 ans et mon père fait un peu de vélo, de jogging et de natation. Nous nous sommes retrouvés ma sœur et moi dans le même club. Nos parents ont été obligés de suivre le mouvement sans avoir la moindre idée de nos performances. Si nous leur avions dit que nous nagions le 400 m en douze secondes, ils auraient été tout simplement contents pour nous…

C’est donc le hasard qui a fait de vous un nageur?

J’ai essayé le judo, le foot, le tennis et le badminton. Mais nager était bien ce qui me plaisait le plus.

Pourquoi?

Être dans l’eau procure une sensation spéciale. Et les nageurs sont toujours… propres. Vous ne vous sentez jamais transpirer. Vous êtes toujours en maillot de bain. Vous n’avez pas besoin de matériel. Et en vacances, vous allez à la mer pour nager; or c’est ce que nous faisons tous les jours. À la réflexion, la natation comporte de nombreux avantages.

Est-il juste d’affirmer que vous êtes de nature très ambitieuse?

Oui, il le faut pour réussir. On ne doit pas cacher ses ambitions. J’aime nager, j’aime aussi étudier (ndlr: l’économie) même si je n’appréciais pas vraiment l’école. Il y avait trop de matières que je n’avais pas choisies. Maintenant, les études supérieures sont bien plus gratifiantes.

On dit de vous que vous voulez toujours être le premier.

Oui. Je suis un battant. Si un autre fait la même chose que moi, je veux être meilleur que lui, plus rapide que lui.

Pourquoi êtes-vous parti à Nice il y a cinq ans?

À l’époque, je commençais à nager deux fois par jour. Michel Hess, mon entraîneur, n’était pas professionnel et ne pouvait pas être présent à toutes mes séances. Nous avons cherché une solution. J’avais reçu des offres des États-Unis. Mais lors d’un championnat d’Europe en petit bassin, j’ai été impressionné par la manière avec laquelle Fabrice Pellerin parlait et guidait ses nageurs. J’ignorais tout de lui, mais j’ai été séduit par son mode de fonctionnement.

Pouvez-vous le décrire?

Il vous parle tranquillement, doucement. On sent qu’il possède un très grand savoir. Il explique le pourquoi de chaque exercice. Il privilégie la qualité à la quantité. Il ne veut pas nous faire nager le plus possible, mais le mieux possible. Nos séances ne durent pas deux heures mais une heure et demie. Elles sont d’un très haut niveau.

Comment votre intégration s’est-elle passée?

J’ai fait une semaine d’entraînement pour voir. Ce fut l’une des semaines les plus éprouvantes de ma vie! Je suis arrivé à Nice très fier de mes titres de champion de Suisse et avec le sentiment d’être fort. Mais les autres nageurs étaient soit des champions olympiques, soit des champions du monde. J’ai tout de suite compris que ces entraînements à Nice ne ressembleraient en rien à ce que j’avais pu connaître. J’étais à la ramasse derrière tout le monde, les garçons comme les filles. Mais c’est exactement ce dont j’avais besoin. Je me suis retrouvé à la rue. Je n’étais pas prêt à être un leader. Mais Fabrice Pellerin m’a dit que je pouvais rester.

N’aurait-il pas été plus simple de partir à Uster-Wallisellen?

C’est vrai. J’aurais pu partir à Uster. Mais là-bas, j’aurais toujours rêvé à quelque chose de plus grand. Fabrice Pellerin a gagné neuf médailles aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec ses nageurs. Rejoindre un tel entraîneur est une chance unique. À Nice, la concurrence est immense. La semaine dernière, il m’a avoué: «La première fois que je t’ai vu, je ne te croyais pas capable de nager un jour le 200 m 4 nages sous les 1’ 59’’.»

Nage-t-on plus vite parce que l’on nage plus ou parce que l’on s’entraîne de manière plus intense?

C’est l’intensité qui prime. Mais cette année, nous avons ajouté une séance de plus par semaine. Je dois voir si je peux assimiler la charge de travail. Je vis une forme de «décalage»: à 25 ans, j’ai l’impression d’avoir le corps d’un homme de 21 ans. Cela ne fait que deux ans que ma barbe pousse. Je suis encore en phase de développement, en quelque sorte.

De quoi vivez-vous? La natation paie mal.

Je suis rémunéré par l’armée suisse. Ce salaire de soldat m’aide énormément. Je bénéficie également du soutien de mon équipementier, de différents sponsors, et Swiss Swimming règle mes frais à Nice. Je suis conscient que très peu de nageurs peuvent vivre de la natation en Suisse.

À Gwangju, deux médaillés ont refusé de serrer la main au Chinois Sun Yang, qui est accusé de s’être dopé et d’avoir détruit un échantillon au marteau lors d’un contrôle. Quel est votre sentiment sur cette affaire?

J’espère que la Fédération internationale agira. Elle le doit. Si j’avais fait le centième de ce qu’a fait Sun, j’aurais été suspendu pour quatre ans. Je suis contrôlé tous les quinze jours. Que dirait-on si à mon prochain contrôle, je fracassais mon échantillon? Je suis très admiratif du courage qu’ont eu Mack Horton et Duncan Scott de ne pas serrer la main à Sun Yang sur le podium. Franchement, je ne sais pas si j’aurais eu la même attitude. J’aimerais vraiment être, comme Horton et Sott, un nageur qui peut faire bouger les choses. Mais pour cela, il faut que je gagne en notoriété. Aujourd’hui, je ne suis personne.