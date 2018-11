Intraitable et généreux, Kevin Anderson rayonne

Kevin Anderson est un gentil garçon. Il chante «Joyeux anniversaire!» à sa femme dans une O2 pleine à craquer. Il promène sa maman dans Londres, remercie les journalistes après chaque conférence de presse. Hors du court, «Kev» a tout du «maître voisin de palier»; celui que l’on croise devant la boîte aux lettres, le matin, les cheveux en bataille. Un gars normal, fiable et aimable. Soit tout le contraire du joueur survolté qui a «découpé» Kei Nishikori, mardi en 64 minutes (6-0 6-1). Si quelqu’un doutait encore de la métamorphose du «gentil géant», le voilà fixé. À 32 ans, Kevin Anderson semble enfin mûr pour la gloire.

«J’ai l’impression que ma carrière s’est construite brique après brique, expliquait-il après sa victoire. Mais c’est vrai que mes blessures, début 2016 juste après mon entrée dans le top 10, ont gonflé encore un peu plus ma motivation. J’ai commencé à travailler mentalement et ma finale à l’US Open, l’année dernière (Nadal), a renforcé mes convictions. Depuis, je me fixe des objectifs plus élevés et je tiens le cap.» Et comment. Finaliste à Wimbledon après trois marathons contre Monfils, Federer et Isner (26-24 au 5e set), Kevin Anderson a soulevé cette année deux trophées (Long Island et Vienne) sur la route de son premier Masters. Mais les résultats ne disent pas tout. Car le Sud-Africain semble avoir surtout trouvé une identité.

«Fier de mon éthique»

Sur le court, d’abord, où il assume mieux ses forces et ses névroses. «Kevin est probablement la personne la plus focalisée et la plus intense que j’ai côtoyée depuis Jim Courier. Il ne veut pas perdre une minute», raconte son coach, Brad Stine, dans «L’Équipe». «J’ai toujours été fier de mon éthique de travail, reconnaissait «Kev» dimanche. Mais quand tu es toujours obsédé par l’envie de progresser, tu ne prends plus conscience du chemin parcouru.» Aujourd’hui, le No 6 mondial est plus zen. Il se concentre sur ce qu’il maîtrise. Un service effrayant, une qualité de retour épatante et, pour le reste, Kevin Anderson fait simple. Il frappe fort et long, plein centre, pour éviter d’ouvrir le court. Puis à la première occasion, il s’engouffre vers l’avant. Simple et efficace.

Hors du court, aussi, le Sud-Africain a trouvé le bon ton. Le monde s’en était rendu compte juste après son odyssée de 6 h 36 contre Isner. «Je ne sais pas quoi dire. Je me sens mal pour John parce que je ne sais pas comment tu peux encaisser de jouer si longtemps et mourir au poteau. Désolé de ne pas être plus excité, je ressens des émotions mélangées.» Le mois dernier à Tokyo, Kevin Anderson démontrait plus discrètement sa sportivité en retardant son premier tour pour permettre à Matthew Ebden de se soigner. Et cette semaine à l’O2, il verse une prime pour chaque ace servi aux pompiers de Los Angeles qui luttent contre les incendies.

Ainsi avance Kevin Anderson, intraitable sur le court, généreux en dehors. Prochain adversaire de Roger Federer et épouvantail inattendu de ce Masters.

