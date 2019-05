«J’ai détruit mon portable à Rome, rien de mieux pouvait m’arriver»

L’avertissement est venu d’un homme apaisé. «Derrière chaque joueur de tennis se cache une foule de questionnements.» Grigor Dimitrov a lâché cette phrase dimanche dans un sourire, à la manière d’une maxime à méditer. Tout le contraire d’Alexander «Sascha» Zverev qui, quelques heures plus tard, disait à peu près la même chose mais sans le recul des années. «J’ai complètement détruit mon portable à Rome. Et dans ma situation, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Je ne vais rien changer d’ici à Paris, c’est mieux pour mon tennis.»

Ce mardi soir, le public du Banque Eric Sturdza Geneva Open découvrira donc un Sascha Zverev coupé de ce monde extérieur qui lui fait des misères. En vrac, l’Allemand a passé son début de printemps à pleurer un amour, s’inquiéter pour la santé de son père et se déchirer par plaintes interposées avec son ex-manager Patricio Apey. «À Madrid, tout semblait rentrer dans l’ordre. Mais à Rome, j’ai recommencé à devoir être avocat, manager et mille autres choses. Voilà pourquoi j’ai si mal joué.» Voyager sans téléphone pour chasser les ondes négatives, est-ce la solution?

Le travail comme refuge

«J’observe de l’extérieur ce qu’il lui arrive et j’ai un peu l’impression que Sascha est entré dans le vif du sujet, observe Stan Wawrinka. Il découvre la vie d’un tennisman adulte, de haut niveau, qui doit gérer beaucoup de choses hors du court. J’ai aussi connu des moments délicats et il faut savoir qu’une carrière est remplie de distractions. C’est assez extrême de se priver de téléphone. Sur la longueur, il lui faudra surtout trouver un équilibre et s’entourer de personnes capables de le soulager sur ces questions.»

Pour l’instant, le dernier vainqueur du Masters se recroqueville dans son cocon familial. Il double les rations d’entraînement avec son frère Mischa, ajoute quelques séances «au panier» avec papa et se réjouissait de retrouver ce lundi son chien Lövig, «le plus fidèle des soutiens». Le travail comme refuge, une approche salvatrice? «Je n’ai pas de conseil à lui donner, sourit Stan Wawrinka. Mais à un moment, tu dois accepter qu’une carrière soit faite de périodes difficiles. Tu ne peux pas toujours gagner. Cela dit, quand je vois son attitude, son investissement, je me dis qu’il va vite remonter la pente.»

Des éléments toxiques

Même s’il ne veut pas jouer les «grands frères», le double vainqueur de l’épreuve serait l’interlocuteur idéal au moins sur un sujet. Après tout, Stan Wawrinka vient tout juste de se séparer de Donna Vekic; une épreuve intime qui n’a pas impacté son niveau de jeu ces dernières semaines. «Je gère mieux les événements qu’il y a dix ans, c’est vrai. Mais il est plus facile de faire la part des choses avec l’âge. La clé, c’est de «switcher» dès que tu mets le pied sur le terrain. Cet endroit doit être dédié au jeu, rien qu’au jeu. Si les éléments toxiques y pénètrent, ton tennis coule. Parce que le plus dur dans notre sport, c’est de vivre le moment, de jouer chaque balle en oubliant tout le reste.» Alexander Zverev y parviendra-t-il ce soir face au tennis décousu d’Ernests Gulbis? Il faudra guetter ses regards et ses soupirs entre les points, tous ces signaux qui témoignent d’une invasion du monde extérieur. Si Sascha s’en protège, il pourrait bien redevenir injouable. Il repoussera alors l’achat d’un nouveau portable.

(24 heures)