«J’en ai bouffé de la vidéo», s’amuse Laurent Gasser

En Suisse, depuis le début de l’année, sept des dix clubs de Super League ont changé d’entraîneur: Lucerne (Seoane), Zurich (Magnin), Saint-Gall (Kuzmanovic en intérim, avant Zeidler), Sion (Jacobacci), Lugano (Abascal), Grasshopper (Fink) et Lausanne (Borenovic en intérim, avant Contini). Un brassage comme un appel d’air, notamment pour les techniciens fraîchement diplômés. Il faut être en effet au bénéfice de la licence UEFA Pro pour entraîner en Swiss Football League (SFL). Un document qui s’obtient sur une période de dix-huit mois et nécessite un gros investissement. En temps (45 jours au total, auxquels s’ajoutent 20 jours pour Swiss Olympic), en argent aussi (7500 francs). Laurent Gasser (45 ans) fait partie des 13 postulants suisses de la volée qui vient de passer l’examen final.

Si un Magnin ou un Seoane semblent destinés à entraîner une équipe professionnelle, ce n’est pas, a priori, le cas de Laurent Gasser. Prof de sport depuis vingt-deux ans, l’ancien joueur (LS, Nyon, Stade ou Échallens notamment) a une vision un peu différente. «Avant la destination, c’est surtout la trajectoire qui m’importe», explique le Vaudois. Autrement dit, il considère cette formation d’abord comme un enrichissement personnel pour le passionné de foot qu’il est depuis toujours. «J’ai commencé à entraîner avec les juniors C du Stade-Lausanne. En quinze ans, j’ai trouvé un équilibre entre mon métier, le football et la famille. J’ai de l’ambition, mais elle est réfléchie. Peut-être qu’un jour, si l’opportunité se présente, j’exercerai à plein temps le métier d’entraîneur. On verra…»

Depuis quelques mois, Laurent Gasser a quitté le monde des juniors et des jeunes talents – il œuvra notamment durant sept ans au sein du Team Vaud – pour celui des adultes. Adjoint d’Andrea Binotto au Stade-Lausanne-Ouchy la saison passée, il va rejoindre le Stade Nyonnais cet été, comme assistant (et préparateur physique) aux côtés de John Dragani, toujours en Promotion League. Une belle occasion de mettre à l’épreuve du terrain l’imposante matière, théorique et pratique, engrangée dans les différents modules qui composent la licence UEFA Pro.

Parmi les thèmes abordés, on trouve bien sûr tout ce qui fait l’essence même de ce jeu, comme la condition physique, les questions d’ordre technico-tactiques, la stratégie, mais aussi des problématiques plus récentes, comme les aspects management ou communication, qui prennent toujours plus d’importance dans la vie d’un entraîneur.

Avec Lucien Favre à Nice Plusieurs stages viennent rythmer les modules. Ainsi, Laurent Gasser a passé quelques jours avec Michel Decastel (Xamax) et avec Lucien Favre (Nice). «Le fil rouge de la licence, et en même temps ce qui fait toute sa richesse, ce sont les échanges nourris qu’on peut avoir avec des gens aux parcours différents. Il n’existe pas une vérité dans le foot. Et donc chaque participant prend ce qui l’intéresse, le touche ou l’interpelle.» Observation, rapports, entraînements bien sûr, le travail demandé est exigeant. «J’en ai bouffé de la vidéo», s’amuse-t-il. Qu’a-t-il appris au contact de Lucien Favre, par exemple? «Beaucoup de choses intéressantes. Mais surtout le fait que, lorsque tu es convaincu par certains principes, il ne faut pas les remettre en question au premier échec.»

Et que représente au final cette licence UEFA Pro dans la réussite – ou non – d’un coach? «L’un des intervenants a indiqué que c’était 40% du métier. 50% concernaient la pratique, les discussions qu’on peut avoir avec le staff ou les joueurs. Et les 10% restants la recherche personnelle, l’échange avec d’autres entraîneurs, la lecture ou l’observation.» (nxp)