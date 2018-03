«Je me suis battu comme un lion et notre histoire a touché les gens»

«L’émotion ressentie était juste incroyable. Cette victoire, on l’a voulue tellement fort qu’il était impossible de retenir nos larmes. Peu importent les caméras autour de nous!» Dans la grande corbeille des temps forts glanés aux Jeux olympiques de PyeongChang, la médaille d’or du couple Aljona Savchenko et Bruno Massot figure sans doute en bonne place. Parce qu’ils n’occupaient que le 4e rang avant le programme libre, et surtout parce qu’ils sont venus de loin.

«Je crois effectivement que notre histoire a touché les gens, admet Bruno Massot. Tout ce qui l’a entourée a rendu cette compétition très spéciale. J’avais rêvé de participer aux JO. Et puis, progressivement, j’ai réalisé que même l’or devenait accessible. Ma carrière a été compliquée, mais je me suis battu comme un lion.» À peine rentré de Corée, le couple a posé ses valises à Zurich pour préparer Art on Ice. C’est là que nous avons joint le patineur français. Mardi et mercredi soir, ils font étape à Lausanne (Malley 2.0). Voici comment ils en sont arrivés là.

Le beau record

«On a tout donné. Et le programme libre qu’on a réussi aux Jeux était encore meilleur que ce qu’on imaginait pouvoir faire.» Le jury ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Avec 159,31 points, le couple a non seulement comblé son retard, mais il a aussi établi un nouveau record du monde, pendant que les Chinois Sui/Han (Chine) et les Canadiens Duhamel/Radford partaient à la faute. Grand, fort, puissant, Bruno Massot (29 ans) venait de démontrer qu’il était bien plus qu’un patineur de seconde zone. Et l’image de cette joie profonde renvoyait invariablement au récit mouvementé des deux patineurs… allemands.

La longue attente

Elle a grandi en Ukraine et patine depuis 2002 pour l’Allemagne. Lorsque son partenaire, Robin Szolkowy, a pris sa retraite sportive, Aljona Savchenko (34 ans) s’est mise en quête d’un patineur qui pourrait lui permettre de combler un vide à son palmarès. Elle avait certes deux médailles olympiques (bronze en 2010 et en 2014), mais pas la plus belle des breloques. Et Bruno Massot correspondait au portrait-robot du complice qu’elle souhaitait. Mais il était Français et l’obtention du passeport allemand ne s’apparentait pas à une simple formalité. D’autant moins que la fédération française refusait de laisser filer son talent. «J’ai été bloqué 18 mois par la France, raconte le Normand. On avait certes une routine d’entraînement (ndlr: entre Oberstdorf et La Chaux-de-Fonds). Mais quand on se lève tôt et qu’on se fait mal sans trop savoir pourquoi on s’entraîne, je vous assure que c’est très dur. Nous avons parfois été tentés de baisser les bras.»

«On ne pouvait pas gagner notre vie, poursuit Bruno Massot. Mais on a pris le risque de continuer. Aljona était la meilleure partenaire possible sur le circuit. Elle me donnait la chance d’être propulsé à grande vitesse vers les sommets. Je savais que cela allait engendrer quelques problèmes, mais aussi que ce serait tout bénéfice pour ma carrière. Alors j’ai décidé de foncer.» L’autorisation – et le passeport – est arrivée en novembre 2017. Connaissance de l’histoire allemande, tests oraux et écrits: le patineur citoyen là aussi en a bavé. Français ou Allemand, quel est aujourd’hui son feeling? «Je suis citoyen des deux pays. L’Allemagne m’a soutenu. Elle a cru en mon talent. Je n’avais pas cela en France».

L’idée suisse

Le couple a déjà participé à Art on Ice, l’an dernier. Pas avec la même aura, mais avec un immense plaisir déjà. «J’adore cette tournée, souligne Bruno Massot. L’organisation est parfaite et le spectacle haut en couleur.» Après la tension accumulée aux Jeux, les patineurs retrouvent des conditions plus confortables. «Ce titre olympique, j’en avais rêvé de nombreuses fois et depuis longtemps. Mais je n’ai pas encore pu l’apprécier tout à fait. Après la médaille, nous avons dû répondre à de nombreuses sollicitations. J’ai tout de même revu les images. Et je dois dire que la sensation est assez agréable.»

À Malley, Savchenko et Massot patineront sur deux prestations «live», l’une avec le groupe suisse Pegasus, l’autre en compagnie de la chanteuse britannique Emeli Sandé. Dès la semaine prochaine, il s’agira de repenser compétition, avec la perspective des Mondiaux de Milan (du 19 au 25 mars). Il sera ensuite temps de prendre une décision quant à la suite du parcours. Stop ou encore? «J’ai des projets de coaching et j’envisage de m’installer en Suisse romande, avoue-t-il. Mais je ne sais pas encore quand…» (nxp)