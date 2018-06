«Je ne fermerai jamais la porte au Lausanne-Sport»

La saison de Migjen Basha s’est terminée de façon abrupte, lundi dernier. Engagé en play-off avec Bari pour monter en Serie A, l’international albanais a vu le rêve de toute une ville se briser à Cittadella. Une grosse déception que les 1200 kilomètres passés au volant de sa voiture, mercredi pour rejoindre Lausanne, n’ont pas permis de complètement digérer.

Bari, c’est fini

«Je suis aujourd’hui encore convaincu que nous avions toutes les cartes en mains pour monter, affirme Migjen Basha. Nous avons d’ailleurs longtemps été dans les deux premiers, promus directement. Ensuite, une baisse de régime, due en partie à de sérieux problèmes financiers, nous a fait rétrograder. Mais, sur le terrain, nous avions conservé un 6e rang synonyme de 1er tour de play-off à domicile. Malheureusement, il y a dix jours, le club a été pénalisé de deux points pour retard dans le versement des salaires, ce qui nous a contraints à jouer à l’extérieur. Et le 2-2 obtenu après prolongation nous a été fatal (ndlr: en cas d’égalité l’équipe la mieux classée se qualifie). J’en veux vraiment au président de nous avoir menti des mois durant. S’il avait été honnête avec nous, je suis certain que nous aurions trouvé une solution. Comme mes coéquipiers et les employés du club, je n’ai plus reçu de salaire depuis février. Si le président ne les verse pas avant le 25 juin, Bari sera mis en faillite. Une situation dramatique pour une ville qui vit pour son club.»

Un football en souffrance

«Mis à part une parenthèse ratée – par ma faute – de quelques mois à Lucerne, je viens de passer douze ans en Italie, continue Basha. Et je peux vous assurer que le cas de Bari n’est pas isolé. Si l’on excepte quelques grands clubs, bien organisés et dirigés avec sérieux, beaucoup d’autres vivent au-dessus de leurs moyens. Et si une relégation en Serie B est compliquée à vivre financièrement, une chute en Serie C a souvent des conséquences irréversibles. Personnellement, j’ai eu la chance de jouer souvent dans des organisations dignes de ce nom. À Atalanta et à Torino notamment. Malgré cela, je dois avouer qu’il était rare que mon salaire tombe régulièrement, à la fin de chaque mois. Cela dit, je ne regrette pas une seconde ces douze magnifiques années.»

Quatre saisons de rêve

«La promotion en Serie A avec Atalanta en 2011, puis celle obtenue avec Torino la saison suivantes restent deux souvenirs inoubliables. J’ai ensuite joué trois ans à Turin au plus haut niveau (ndlr: il en a même été le capitaine). Avec des coéquipiers comme D’Ambrosio (Inter), Immobile (Lazio), Darmian (Manchester United) ou Glik (Monaco), nous avons même décroché une qualification pour la Ligue Europa, où nous avons été éliminés en huitièmes de finale l’année suivante. Malheureusement, une grave blessure à un pied contractée en avril 2014 m’a tenu éloigné des terrains durant onze longs mois alors que j’évoluais à mon meilleur niveau.»

L’Euro 2016

«Cet Euro en France disputé avec l’Albanie restera à jamais inscrit dans ma mémoire, sourit Basha. Sur le terrain, nous avons perdu de peu contre la Suisse et la France avant de battre la Roumanie. Un bon parcours pour une première absolue à ce niveau. Mais ce que je retiens surtout, c’est que cette aventure a permis de réunir derrière l’équipe nationale un peuple malheureusement divisé. J’espère qu’un jour prochain mon pays pourra revivre un tel bonheur. Mais il faudra du temps à Christian Panucci, le sélectionneur actuel, pour recréer un même groupe de gagneurs. Nos jeunes ont besoin d’être encadrés. Je les aiderai avec plaisir si l’on a besoin de moi.»

L’avenir

«À 31 ans, j’ai encore de belles années devant moi, estime le milieu de terrain. J’ai déjà eu des contacts avec quelques clubs mais je ne veux rien précipiter. Quant à Lausanne, c’est ma ville et le LS reste mon club. Celui où j’ai grandi. Pour mille raisons, jamais je ne lui fermerai la porte. Depuis mon départ à la Lucchese, en janvier 2006, je suis d’ailleurs avec attention tout ce qui s’y passe. Et je me suis toujours dit que je pourrais y revenir un jour. Mais jamais personne n’a pris contact avec moi jusque-là. La Challenge League? Elle ne me fait pas peur s’il y a un projet ambitieux derrière…» (nxp)