«Je ne suis pas en NHL pour compter mes millions»

Nico, on va encore vous casser les pieds avec le nouveau contrat que vous avez signé avec les Devils du New Jersey (sept ans, 50,75 millions de dollars américains). Ça vous fait quoi d’être si riche à 20 ans?

Vous savez, depuis que je joue au hockey, je n’ai jamais raisonné en termes d’argent. Bien sûr, c’est rassurant de savoir que, dans le registre financier, je serai en sécurité jusqu’à la fin de mes jours. Mais, pour moi, l’argent n’a jamais été une source de motivation. Je n’ai pas été élevé avec cette valeur.

Où se situe cette motivation?

Cela peut sembler bête, mais tout simplement être un meilleur joueur et un meilleur homme au moment du coucher que du lever. Ce principe rythme ma vie. Avec les Devils, j’ai un but: remporter la Coupe Stanley et, comme nous avons un groupe jeune et talentueux et que je vais rester longtemps avec cette équipe, j’ai la conviction que ce but est dans mes cordes. Je suis ici pour ça et non pas pour compter des millions.

Vous avez toujours été reconnaissant envers vos parents qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour vous permettre de vivre votre rêve. Allez-vous les récompenser?

J’y pense très sérieusement, oui. Mais je ne vous dirai pas de quelle manière. Ce ne serait pas sympa s’ils l’apprenaient dans vos colonnes (rires).

Luca, votre frère aîné, joue à Davos et a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse en novembre à l’occasion de la Deutschland Cup...

(Il coupe.) Si vous saviez comme j’étais content pour lui. Via les réseaux sociaux, je me tiens bien informé de l’actualité du hockey suisse. Quand j’ai vu qu’il figurait dans la liste de Patrick Fischer, je lui ai envoyé en message. J’étais fier d’être son frère.

Cela ne doit pas être facile pour lui d’être le frère de Nico Hischier.

Je sais qu’on lui pose souvent des questions sur moi et que, de temps en temps, ça doit être un peu agaçant pour lui. Il est Luca, il a sa propre personnalité, ses qualités. Mais notre relation n’a jamais été placée sous le sceau de la rivalité. Nous sommes de vrais complices, nous avons fait les 400coups ensemble et nous sommes tous les deux heureux des succès de l’autre.

Nico, imaginez: les Mondiaux en Suisse en 2020 et une première ligne sur laquelle vous patinez avec Luca.

Je suis tellement dans mon trip avec les Devils que je n’y avais même pas pensé. Si ça devait se produire, je n’ai pas de meilleure phrase que «un rêve qui devient réalité». Mais c’est aussi hypothétique qu’éloigné dans le temps. Comprenez que, à ce stade, ma priorité est de contribuer à la qualification des Devils pour les play-off de NHL.

Cela n’est pas très bien parti. Avec 24 points en 27 matches, vous êtes avant-derniers de l’Association de l’Est.

On est mal partis pour des raisons que je peine à expliquer. Peut-être que j’ai sous-estimé le temps que prend l’intégration de plusieurs nouveaux joueurs dans un collectif. Mais depuis deux ou trois semaines, ça va mieux. On s’est mis à jouer plus simplement.

De là à imaginer un redressement et une accession aux play-off, il y a du chemin, non?

Les Blues de Saint-Louis n’étaient-ils pas 31es et derniers en janvier avant de soulever la Coupe Stanley? La NHL est vraiment devenue une ligue de parité. Ici, tous les soirs, tu peux gagner ou perdre contre n’importe quelle équipe. Donc, même si notre position ne semble pas favorable, je pense que nous avons les atouts pour figurer de bon côté de la barre au terme de la phase régulière du championnat.

Et comment jugez-vous votre premier tiers de la saison?

Je ne suis pas vraiment satisfait de mes performances. Je ne suis pas assez dominant, j’ai commis trop d’erreurs.

Vous totalisez 16 points personnels en 25 matches. Vous êtes sur les bases d’une nouvelle saison à cinquante points...

Depuis le temps que vous me connaissez, vous devriez le savoir: je n’accorde aucune importance aux statistiques individuelles. Dans un sport collectif, cela n’a aucun sens. Regardez tout autour de nous (d’un geste de la main, il montre tous ses coéquipiers des Devils): il y a plein de gars ici qui ont très peu de points, mais qui sont tellement précieux.

Parmi les personnes que vous nous montrez, il y a Jack Hughes. Comme vous, il est premier choix overall (au dernier repêchage). Vous retrouvez-vous en lui?

Je sais ce qu’il vit, oui. À travers lui, je vois aussi le chemin par lequel je suis passé. C’est pourquoi, malgré mon jeune âge, je suis comme un chaperon pour Jack. Je le conseille, j’essaie de l’aider autant que je peux. Mais il se débrouille souvent bien tout seul.

Quel est l’élément principal qu’un rookie doit intégrer?

Une saison est longue. Il ne faut pas paniquer après un match dans lequel tu n’as pas joué à la hauteur de ton talent. Un ou deux soirs plus tard, tu as l’occasion de te racheter. Quand tu disputes 82 matches, tu ne peux pas être bon à chaque sortie. Il faut apprendre à l’accepter.

Être bon, pour vous, à quoi cela se résume-t-il?

Avoir été à la hauteur de ma mission dans les deux sens de la patinoire. La gestion de l’aspect défensif est l’élément essentiel qui me fera dire si j’ai été bon, ou pas. (Il coupe.) Mais que se passe-t-il? (ndlr: à deux mètres de nous, douze journalistes montréalais entourent son coéquipier, la star PK Subban).

Bienvenue à Montréal! Au fait, il est comment, PK?

Disons qu’il a beaucoup de caractère et d’énergie. C’est un plaisir de le côtoyer sur une base quotidienne. Je suis de nature calme, lui c’est l’inverse. Mais il faut de tout pour constituer une esprit d’équipe.

Subban est fiancé à Lindsey Vonn. L’avez-vous vue?

Oui, à quelques occasions. La dernière fois, c’était pour Halloween.