«Je reçois des menaces de mort»

Budapest, 7e arrondissement. Le portail qui mène à l’arrière-cour d’un vieux bâtiment ne s’ouvre qu’avec un code d’accès. La cage d’escalier est sombre et balayée par le vent. Au deuxième étage, une grille bloque l’accès à la porte de l’appartement. C’est là que vit le lanceur d’alerte des Football Leaks, assigné à résidence depuis deux semaines. L’homme qui, durant trois ans, a ébranlé l’industrie du football sous le pseudonyme de « John ». Son vrai nom : Rui Pinto. Ce Portugais de 30 ans attend désormais la décision d’un tribunal hongrois. Il risque d’être extradé vers le Portugal. Pinto ouvre la grille et sourit un peu nerveusement. Il porte des pantoufles, le bas de son pantalon laissant apparaître sa cheville gauche. « C’est mon nouvel ami », dit-il en désignant son bracelet électronique. Ce récepteur GPS oblige le lanceur d’alerte à ne plus quitter son appartement. Un logement d’une pièce et demie, coincé entre une cuisine et une salle de bain minuscules.

Rui Pinto, êtes-vous un hacker ?

Je ne me considère pas comme un hacker, mais comme un citoyen qui a agi dans l’intérêt public. Ma seule intention était d’exposer les pratiques interdites qui affectent le monde du football.

Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu accès à plus de 70 millions de documents sur l’industrie du football ?

J’ai lancé un mouvement spontané de révélations sur l’industrie du football. Je ne suis donc pas la seule personne impliquée dans le processus. Avec le temps, de nouvelles source se sont ajoutées et ont partagé leur matériel avec moi. Voilà comment la collecte de données s’est déroulée.

Le Parquet de Lisbonne a émis un mandat d’arrêt contre vous. Vous êtes accusé de cybercriminalité. Cela concerne le club Sporting Portugal et la publication d’e-mails confidentiels en 2015. Qu’avez-vous à dire sur le sujet ?

Je réfute cette version des faits. Je suis d’ailleurs prêt à tout expliquer au tribunal en temps voulu.

Vous êtes également accusé d’avoir tenté de faire chanter l’agence Doyen à l’automne 2015 grâce à vos informations.



J’ai seulement contacté Doyen pour confirmer l’illégalité de ses actions. Ce qui a semblé d’autant plus clair au vu du montant qu’ils étaient prêts à payer afin d’en empêcher la publication.

Cela ressemble à du chantage.



Non, je voulais simplement voir quelle était la signification et la valeur de ces documents et informations pour Doyen. J’ai pensé que je pourrais le découvrir en apprenant combien Doyen était prêt à payer pour me faire taire. Je n’ai jamais eu l’intention d’accepter l’argent. Je voulais simplement présenter Doyen.

Avez-vous, à un moment donné, gagné de l’argent grâce à votre connaissances des affaires criminelles dans le football ?



Ma réponse est claire : non, jamais.

Certains affirment que vos documents ne sont pas exploitables, car ils ont été obtenus illégalement. Et d’autres affirment que les données ont été manipulées, falsifiées ou sorties de leur contexte. Qu’elles ne seraient donc pas admissibles comme preuves devant un tribunal.



Je pense que c’est n’importe quoi. Les documents sont authentiques. Voilà ce qui compte, ainsi que leur contenu.

Avez-vous suivi un ordre logique pour obtenir vos données ?

J’ai fait des recherches pour savoir quels sont les acteurs principaux des affaires sales dans le football, les agents et conseillers les plus souvent impliqués dans ces affaires. Je voulais divulguer ces opérations.

Avez-vous eu parfois le sentiment de faire quelque chose d’illégal ?



Pas jusqu’à présent. Ces dernières années, le Parlement européen, les médias de toute l’Europe et de nombreuses autorités chargées d’enquêtes ont traité mes données. Je suis convaincu d’avoir fait le bon choix.

On sait encore très peu de choses à votre sujet. Où avez-vous grandi ?

Je viens de Vila Nova de Gaia, une ville située sur la côte Atlantique, près de Porto.

Quel est le métier de vos parents ?



Mon père est retraité. Il a travaillé comme créateur de chaussures durant 30 ans et a beaucoup voyagé. Ma mère s’occupait de la maison. Elle est morte d’un cancer quand j’avais onze ans.

Vous n’avez jamais terminé vos études d’histoire. Pourquoi ?



Pendant mes études, ma relation au Portugal a changé. Beaucoup de mes amis ont quitté le pays durant la crise économique parce qu'ils n’y voyaient aucun avenir. Les politiciens et entrepreneurs cupides ont en fait ruiné un pays qui avait connu la prospérité.

Et vous, qu’avez-vous fait ?



J’ai d’abord choisi de partir un semestre en Erasmus à Budapest. J’adore cette ville. La lumière, le Danube, les châteaux, les ponts… J’aimerais beaucoup rester ici toute ma vie.

Comment avez-vous décidé de lancer votre site Internet Football Leaks à l’automne 2015 ?



Je suis fan de foot depuis toujours, mais j’ai rapidement compris que le football allait dans une mauvaise direction. Les meilleurs jeunes joueurs n’allaient plus que dans les meilleurs clubs. Toute la qualité s’est déplacée au profit des meilleurs clubs. Le principal déclencheur a été le scandale de la FIFA en 2015. En parallèle aux arrestations au sein de la fédération mondiale, j’ai constaté qu’il y avait eu des irrégularités dans de nombreux transferts au Portugal. Que de plus en plus d’investisseurs arrivaient sur le marché. J’ai commencé à recueillir des données.

Comment et où avez-vous été arrêté ?



Le 16 janvier, en début de soirée. Mon père, qui me rendait visite avec ma belle-mère, et moi revenions de quelques courses au supermaché. Quand nous sommes arrivés dans la rue où se trouve mon appartement, deux agents en civil se sont dirigés vers moi. Ils ont vérifié mes papiers, j’ai dû vider mes poches et mon sac à dos. Puis ils m’ont montré le mandat d’arrêt européen, tout en hongrois, et m’ont passé les menottes.

La police a-t-elle confisqué quelque chose dans votre appartement ?

Mon ordinateur, une dizaine de disques durs, trois téléphones portables et encore quelques appareils électroniques.

Pour quel volume de données ?



Environ dix téraoctets, dont six que je n’ai pas encore transmis.

Qu’espérez-vous désormais ?



J’attends que des ministères publics dans toute l’Europe se réunissent pour montrer aux autorités hongroises et portugaises que mes informations sont d’un grand intérêt public. Qu’ils ont besoin de ces documents pour leurs enquêtes afin de punir les crimes. Des crimes qui pèsent beaucoup plus lourd que la dénonciation.

Avec quelles autorités d’enquête êtes-vous en contact ?



Plusieurs. Je sais que mon avocat français William Bourdon est en contact avec des ministères publics en Belgique et en France. Mais je n’ai rencontré que les enquêtes français jusqu’à aujourd’hui.

Avez-vous peur d’une potentielle peine de prison à purger au Portugal ?



Je suis nerveux car je suis la cible d’attaques, principalement de fans du Benfica. Depuis l’automne dernier, je reçois des menaces de mort sur Facebook. Je les ai montrées aux enquêteurs français quand je les ai rencontrés. Ils m’ont dit de prendre ces menaces très au sérieux. Je crains que si j’entre dans une prison portugaise, surtout à Lisbonne, je n’en sorte pas vivant.

