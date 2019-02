«Je suis certain que Federer est un excellent joueur de ping-pong»

Numéro 5 mondial et meilleur joueur du continent, Timo Boll défendait ce week-end son titre du Top 16, véritable «Masters» européen du tennis de table. Troisième de cette édition, le champion allemand et ex-numéro 1 mondial est aussi un fan de football américain.

Timo Boll, avez-vous regardé le Super Bowl?

Je ne le manque jamais. L’an dernier je l’ai regardé dans la voiture, en rentrant de Montreux. J’ai vu la fin du match à la maison. Cette année, la donne était plus simple puisque nous avions prévu de rester en Suisse jusqu’à lundi.

Vous êtes venu au Top 16 de Montreux avec votre épouse Rodelia et votre fille Zoey. La solitude vous pèse-t-elle?

Ma famille n’est pas souvent présente sur les tournois. Mais comme Montreux n’est pas très loin de la maison (ndlr: cinq heures de route), tout le monde est venu, y compris Carry, notre parson russell terrier de 14 ans. C’est vrai que je suis souvent seul sur les tournois. C’est la principale difficulté de la vie de sportif professionnel. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison, alors quand j’ai l’occasion de le faire, je profite à fond de ma famille. Mais ce n’est pas encore assez. Je me rattraperai quand je serai à la retraite.

Vous demande-t-on souvent quand celle-ci arrivera?

À chaque interview.

Et que répondez-vous?

Que j’y pense de plus en plus. Je ne ressens pas l’envie d’arrêter car j’éprouve encore beaucoup de plaisir. Et même davantage qu’à mes débuts, car je sais que les grands rendez-vous sont comptés et que je dois savourer chacun d’eux. Je suis surtout conscient que tout peut s’arrêter d’un jour à l’autre, sur une blessure.

Vous avez le même âge que Roger Federer. Comme lui, vous êtes marié et père de famille. Vous avez été tous les deux en tête de la hiérarchie mondiale et restez de redoutables athlètes. Vous êtes-vous déjà rencontrés?

Pas vraiment. Lors des JO de Sydney, nous nous sommes retrouvés dans la même pièce, alors que j’étais avec mon compatriote Nicolas Kiefer. Ce dernier m’a dit: «Regarde ce gars, je pense que ça va devenir un sacré bon joueur.» À l’époque, Federer n’était pas si connu. Depuis ce jour, je suis sa carrière de près, c’est un modèle. Nous avons la même tactique pour nous économiser. Nous nous concentrons sur les tournois majeurs, tout en réduisant les charges physiques.

Aimeriez-vous jouer un jour avec lui?

J’adore le tennis. Il y a un petit court à côté de chez nous. J’ai un bon niveau. Je participe à des interclubs une fois ou deux par année. Je crois que lorsqu’on pratique un sport de raquette, les gestes sont très similaires. Je suis certain que Federer est un excellent joueur de ping-pong.

Des images sur YouTube vous montrent à l’âge de 4 ans en train de jouer au tennis de table. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque?

Avec mon père, nous jouions dans une toute petite chambre de notre maison. Juste derrière nous, il y avait un but dessiné sur le mur. Non seulement nous tentions de marquer le point sur la table, mais en plus, notre objectif était de tirer dans ce but. C’était très amusant.

Rêviez-vous de devenir une star?

Cela n’a jamais été ma motivation. Même quand j’avais 14 ou 15 ans. Je n’ai jamais visé de grands objectifs. Toujours des petits. Courir, avoir du plaisir était tout ce qui comptait.

Et maintenant, éprouvez-vous toujours autant de plaisir?

Absolument! Je suis reconnaissant de pouvoir évoluer à un tel niveau à bientôt 38 ans. Ce n’est pas tout à fait normal, non? (rire) Ce que j’aime par-dessus tout, c’est pousser mon corps jusqu’à ses limites.

Pour rester aussi fort, vous devez avoir l’hygiène de vie d’un moine, non?

J’adore manger. Les desserts en particulier. J’essaie de m’en passer, même si je n’y arrive pas tous les jours… Je ne bois pas d’alcool. J’essaie de maintenir mon corps en mouvement et de garder mon niveau physique très haut. C’est ça, mon secret. Trouver la motivation n’a jamais été un souci. Le sport reste mon deuxième amour après ma famille.

À quoi ressemble votre entraînement?

Je pratique 1h30 de tennis de table par jour et 1 heure de fitness, c’est tout. C’est un bon compromis pour mon âge. Certains de mes jeunes coéquipiers passent entre 8 et 10 heures sur le terrain, chaque jour.

En 2014, vous avez affronté et battu un robot programmé pour gagner. Est-ce plus dur de jouer face à une machine ou face à un être humain?

En tennis de table, on joue en mettant beaucoup de rotations dans la balle. Ce qui s’avère difficile à intégrer pour une machine. En ce qui concerne la force et la rapidité, le robot sera meilleur, oui. Mais pour la visualisation et la réaction, Kuka, la firme qui a conçu le robot Agilus, m’a dit qu’il faudrait 15 à 20 années supplémentaires pour maîtriser parfaitement ces différents éléments.

Que représente la place de numéro un?

Se retrouver au sommet de son sport est une sensation agréable. Depuis le temps, beaucoup de gens me reconnaissent. Mais je ne suis pas aussi célèbre qu’un Federer. En Allemagne, les gens sont très sympas et ne me dérangent pas. Si je veux être traité comme une star, il me suffit d’aller en Chine. Là-bas, j’ai de nombreux fans. On ne me voit pas comme un ennemi de la nation, mais plutôt comme quelqu’un qui rend son sport plus intéressant.

(24 heures)