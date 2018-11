«Je suis un privilégié, jamais je ne me plaindrai»

«Allô, Houston?» Il n’y a pas de problème, Philippe Senderos répond rapidement. «Je suis à Londres, en fait», s’amuse-t-il. Il est vrai que le championnat de MLS, la Major League Soccer, est terminé depuis un peu plus de trois semaines. Pas de play-off pour l’équipe texane, le Genevois est déjà en vacances. Il est rentré sur le Vieux-Continent pour revoir des amis anglais et surtout sa famille ensuite, à Genève. Un retour aux sources, là ou tout a commencé pour lui, jeune gamin de 16 ans déjà si mature que Lucien Favre en personne le lançait avec Servette.

Du solide défenseur aux traits durs mais au cœur d’or, on a tout dit et tout entendu. Il y a ceux qui se moquent. On lui reproche ses blessures, ses performances, ou alors cette réserve qui est la sienne. Mais quelle est la réalité? Non, Philippe Senderos n’a pas été le meilleur défenseur du monde. Il ne l’a jamais prétendu, d’ailleurs. Il n’a jamais répondu non plus à ces critiques ad hominem qui lui déniaient tout talent. Tellement facile. Senderos, c’est 114 matches avec Arsenal, où il part dès 2003 à 18 ans, parce qu’Arsène Wenger le veut. C’est aussi une saison avec l’AC Milan d’Ancelotti (20 matches), qui le veut également. C’est un investissement exemplaire, un monument de professionnalisme, avec ses clubs comme avec l’équipe de Suisse.

Sous le maillot helvétique à 57 reprises depuis ce France-Suisse du 26 mars 2005 à Paris (0-0), il est le héros du Suisse-Corée du Sud du Mondial 2006, s’ouvrant l’arcade pour marquer le 1-0 (23e), avant de sortir épaule luxée (53e). Certains le verront en zéro du Suisse-France de 2014 où il remplace Von Bergen au pied levé après neuf minutes (défaite 5-2). Héros? Zéro? Évidemment ni l’un ni l’autre. Juste un joueur qui est arrivé au Servette FC à cinq ans, au centre de formation grenat, et qui a fait une carrière extraordinaire que n’importe quel gamin ne peut qu’envier. Avec des hauts et des bas, bien sûr, mais toujours dans le respect, l’humilité et la reconnaissance au moment de regarder dans le rétroviseur.

«Franchement, je suis un privilégié, lance-t-il immédiatement. Combien de jeunes rêvent de faire ça: gagner sa vie, très bien gagner sa vie en jouant au football? J’ai toujours été conscient de cette chance. C’est pour cela que j’apprécie toujours ce que je vis, comme l’idée d’aller m’entraîner ou de jouer. Jamais vous ne m’entendrez me plaindre. Jamais.»

Philippe Senderos, vous êtes maintenant en fin de contrat avec Houston: de quoi sera fait votre avenir?

La saison est terminée oui, mon contrat s’achève fin décembre. Nous sommes en discussion. J’ai aussi des offres d’autres clubs, ailleurs qu’aux États-Unis. Je dois réfléchir à tout cela. Faire un bilan, en parler avec ma femme. L’expérience en MLS a été fabuleuse, magnifique. Il faut voir.

Que retenez-vous de cette expérience justement?

C’était magnifique. Le club a tout de suite fait en sorte que je me sente à la maison. Surtout: il y avait un grand respect pour la carrière déjà accomplie, pour les joueurs apportant leur expérience. C’est clair que c’est loin de la famille, à 11 heures d’avion. Mais c’est une belle expérience. On a vécu la vie à l’américaine. Les coups de chaleur aussi. C’était parfois étouffant sur le terrain, en été, précisément à Houston: plus de 35 degrés et un taux d’humidité de 80% qui t’empêche de respirer ou presque. Un sprint et tu es mort. Même Reto Ziegler, qui venait jouer avec Dallas, en a souffert. C’était aussi notre force à la maison, nous y étions plus habitués. J’ai aussi eu la chance de gagner la Coupe, l’US Open Cup, c’était une première pour mon club. Sans parler de la demi-finale de play-off la saison passée. Que de beaux souvenirs.

On a le sentiment que votre passion du foot est intacte et que vous ne songez pas encore à raccrocher les crampons.

Parce que c’est le cas. J’aurai 34 ans en février (ndlr: le jour de la Saint-Valentin), c’est vrai, mais je veux continuer à jouer. Arrêter, je n’y ai pas pensé, pour tout dire. J’ai toujours le même enthousiasme, aucune lassitude. Bien sûr que par moments tu peux avoir une baisse de moral, mais ce n’est que passager.

Vous reverra-t-on jouer en Suisse? À Servette? En Angleterre? Ailleurs, dans un championnat asiatique par exemple?

Franchement, je vais répondre «pourquoi pas» à toutes ces questions. Je ne ferme aucune porte, tout simplement. Je ne sais qu’une chose: quand l’envie ne sera plus là, je tournerai la page. Pour le reste, je suis toujours de près les résultats de Servette. Les Grenat ont l’air bien, là, en tête en jouant bien. Sinon, je n’ai pas encore précisément pensé à ma vie après ma carrière, mais j’aime ce milieu. L’idée de transmettre mon expérience, mon vécu, à des jeunes peut me séduire. Mais ce sera pour plus tard sans doute. (nxp)