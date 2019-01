John s’appelle en réalité Rui

Il est l’homme à l’origine de la plus grande cascade de révélations dans l’histoire du football. Rui Pinto, dont l’extradition est demandée par les autorités portugaises, se trouve actuellement à Budapest, où il est assigné à résidence après avoir été arrêté la semaine passée. Une photo publiée par ses avocats le montre en compagnie de ses trois conseils lors d’un dîner dans la capitale hongroise.

Ensemble, ils viennent de prendre une décision cruciale: révéler au monde que Rui Pinto (30 ans) est John, l’homme qui se cachait derrière le lanceur d’alerte à l’origine des Football Leaks, comme le révèle son avocat William Bourdon dans une interview avec le quotidien allemand «Der Spiegel» et le Réseau européen d’investigation (European Investigative Collaborations).

John était le pseudonyme utilisé par Pinto face au public et aux journalistes – seul le journaliste du «Spiegel» Rafael Buschmann avait un contact direct avec le lanceur d’alerte. Selon son avocat, c’est donc bien Rui Pinto qui a procuré plus de 70 millions de documents relatifs au coulisses du football mondial au «Spiegel», avant que ce dernier ne partage les données avec ses partenaires, dont la cellule enquête de Tamedia.

Ces révélations ont entraîné des tremblements de terre successifs depuis 2015. Les grands noms du football ont été mêlés à des affaires de fraudes fiscales, des grands clubs ont vu leur système de sponsoring détourné mis aux nues, alors qu’au Paris Saint-Germain c’est un système de formation à caractère raciste qui a été dénoncé, pour lequel le club francilien a dû s’excuser platement.

Dans de nombreux pays des enquêtes ont été ouvertes et la Suisse n’échappe pas à la règle. Un procureur extraordinaire a été nommé pour examiner si le président de la FIFA Gianni Infantino n’a pas perçu des avantages illégaux de la part du procureur du canton du Valais. William Bourdon, l’avocat de Rui Pinto, a déclaré qu'il était en contact étroit avec l'enquêteur spécial Damian Graf. Confronté à cette affirmation, ce dernier n’a pas nié.

D’autres pays sont encore plus avancés que la Suisse. Ainsi, si Cristiano Ronaldo a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 18 millions d’euros d’amende en Espagne pour fraude fiscale, c’est aussi en raison des révélations des Football Leaks.

Le sort de Rui Pinto reste pour l’instant incertain. Les autorités portugaises l'accusent de vol de données et de tentatives d’extorsion. Particulièrement grave: l'allégation selon laquelle Pinto aurait demandé de l'argent à une agence de sport portugaise, sous peine de révéler des informations compromettantes. William Bourdon rejette cette accusation et parle d'une «farce». Pinto aurait voulu établir précisément jusqu'où l'agence en question était capable d’aller pour laver son nom. Car aucune somme n’a jamais circulé entre les deux parties. «La criminalisation de Pinto est gonflée artificiellement », estime son avocat.

Les avocats de Pinto tablent maintenant sur le fait qu’il soit considéré comme un véritable lanceur d’alerte pour éviter son extradition. Car l’homme de 30 ans détonne à en croire son profil: au contraire des autres lanceurs d’alerte, Pinto n’a jamais fait partie du système, mais relève plus du simple fan de football.

Pour William Bourdon, cela ne change rien: Pinto remplit toutes les conditions pour avoir le statut de lanceur d’alerte prévu par la Cour européenne des droits de l'homme. «Je pense qu'il s'agit d'un cas historique sans précédent dans toute l'Europe», déclare l'avocat qui avait auparavant défendu le lanceur d'alerte de la NSA, Edward Snowden.

Les autorités hongroises ont saisi des disques durs et des ordinateurs au domicile de Pinto. Quand on lui a demandé si son client avait eu accès à ses documents par la voie du piratage de données, l’avocat n’a pas voulu répondre: «Je ne peux pas expliquer comment il a obtenu les documents. La seule chose que je puisse dire, c’est qu’au début de l’histoire, il y avait l’amour du football.» Un amour éborgné par ses découvertes successives. «C’était un effet domino: plus il avait accès aux documents, plus il était scandalisé et dégoûté », a déclaré Bourdon. Pinto, cependant, n'est qu'une des sources des Football Leaks parmi tant d’autres. (24 heures)