Joyon, de la terre à la mer

Sa terre, c’est la mer. Et pourtant… Quand on est né dans un océan de champs de blé, quand on a grandi, en Eure-et-Loir, dans ce «grenier de la France» que l’on traverse toujours sans trop s’attarder lorsque l’on gagne le grand Ouest, il faut vraiment que le destin s’en mêle pour rêver large. Francis Joyon, 62 ans, est entré dans la légende du Rhum dans la nuit de dimanche à lundi. Vainqueur d’un duel épique: le vieux briscard contre le jeune premier, le débrouillard contre l’ingénieur. On parlera encore longtemps de Joyon-Gabart, comme on parle toujours de Birch-Malinovski, ce duel fondateur de la légende du Rhum, lorsque le premier, sur son petit catamaran jaune, avait coiffé le second pour 98 secondes.

Un combat «monstrueux»

Quarante ans après, la plus mythique des transats s’est offert un dénouement à sa hauteur. Sept minutes pour l’éternité. Un combat entre deux monstres marins de 32 mètres. Une nuit magique dans la touffeur guadeloupéenne. En tête depuis le départ de Saint-Malo, le dimanche 4 novembre à 14 heures, François Gabart s’est fait coiffer sur le fil. Lui qui avait compté jusqu’à 200 kilomètres d’avance malgré un bateau blessé dès le deuxième jour de course a tout perdu dans le tour de l’île.

Ce final avait des airs de Bol d’or. Avec des risées nocturnes invisibles, des molles incontournables, des effluves de poisson grillé et de ti-punch qui descendent des berges et balaient le plan d’eau. Il fallait avoir des nerfs d’acier pour ne pas craquer. Au coude à coude jusqu’à 1000 mètres de la ligne, Macif et Idec Sport ont navigué à vue jusqu’au coup de grâce de Francis Joyon. Un dernier virement de bord pour foncer sur la ligne. La manœuvre d’un génie pour l’œuvre d’une vie. «Un virement d’anthologie», lâchera l’heureux sexagénaire à la meute venu l’accueillir à Pointe-à-Pitre.

Ce bateau s’est déjà imposé deux fois. J’aurais eu l’air d’un âne si je ne gagnais pas

Francis Joyon, vainqueur de la Route du Rhum 2018

Sa voix est comme toujours, à la fois douce et ferme. Peu de grandiloquence dans le discours de ce marin qui possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire. «J’étais déjà venu six fois sur cette course, il était temps que je la gagne! Et on m’avait dit: ce bateau s’est déjà imposé deux fois. J’aurais eu l’air d’un âne si je ne gagnais pas.» L’homme détonne dans le milieu. Par son calme, permanent. Par son humour décalé. Pince sans rire, aussi. À voir ce visage buriné, ces yeux plissés par le sel et la fatigue – «Je n’ai pas dormi véritablement depuis sept jours», dit-il – il correspond parfaitement à l’image que l’on se fait du marin bourru et intrépide.

Ce n’est pourtant qu’à l’adolescence que le jeune Francis quitte sa campagne pour découvrir l’océan à l’occasion d’un stage d’initiation aux Glénan. Dans «L’Équipe», il revient sur cette attirance qui a tout d’une évidence: «C’est vrai qu’il n’y a pas la mer, mais des livres de mer arrivent jusque là-bas! Ces récits me faisaient entrevoir un monde assez fascinant.»

Il a bluffé sa femme

Un monde qu’il a fini par mettre à ses pieds. Toujours avec la même méthode, la méthode Joyon. Une petite équipe, des gens de confiance, et surtout un partenaire, Idec, qui l’accompagne en lui épargnant le parcours du combattant du communicant. Il nous revient en mémoire ce passage sur le bateau de Joyon, à Saint-Malo. Pour une entrevue et une prise de vue. L’homme déteste les photos. Notre photographe demande dix petites minutes pour réaliser un shooting sur les mains des marins. Incrédule face à cette demande quelque peu «ahurissante», le «Menhir» lance avec cette douceur empreinte de fermeté qui sied aux grands capitaines: «Une minute, pas plus!» Exécution. Et pas de récrimination. Inutile d’ergoter ou d’envisager une rébellion. Il n’avait pas de temps à perdre ni d’énergie à gaspiller.

Pour son dernier Rhum, il a carrément bluffé son monde. À commencer par Virginie, son épouse, qui le «supporte» depuis vingt-neuf ans. «Il n’est pas fait comme nous, explique-t-elle dans «Le Télégramme». Francis, c’est un mutant. Il est complètement atypique, complètement hors du temps.»

Un p’tit gars de la Beauce, qui a fait de la mer sa terre promise. (24 heures)