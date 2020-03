Julien Wanders se confine à Iten. «Je suis un privilégié»

Ce dimanche, Julien Wanders (24 ans) aurait dû disputer les Championnats du monde de semi-marathon à Gdynia, une ville polonaise sur la Baltique, réputée pour la vélocité de son bitume. Seulement, en Poméranie comme partout ailleurs dans le monde, le Covid-19 a brutalement arrêté la course du chrono. L’épreuve s’est réfugiée en octobre et l’athlète genevois est resté en exil à Iten, dans son sweet home africain.

Alors, au lieu de foncer aux pieds des grues portuaires, il s’est levé au petit jour pour s’entraîner sur ses terres d’élection, à 2400mètres d’altitude. Là-haut, il se sent bien, à l’abri. Son confinement est volontaire, à l’air libre, auprès de son amie Kolly. «Je suis un privilégié», confie-t-il.

Pas plus exposé

Malgré la fermeture des frontières, prononcée mercredi dernier au Kenya, l’idée de se rapatrier en Suisse ne l’a pas effleuré. Dans un pays qui ne recense qu’une trentaine de cas d’infection et ne déplore aucun décès, le recordman d’Europe du semi-marathon estime ne pas courir de risques sanitaires extrêmes. «Ici, les autorités ont imposé très tôt des mesures de prévention et de sécurité. Je les respecte, je ne crois pas être plus exposé qu’à Genève, bien au contraire même», affirme-t-il.

Au Kenya, le coronavirus n'en reste pas moins un grave sujet de préoccupation, plus encore que l'invasion de criquets qui dilapident les cultures et menacent la population de disette. On y jette des roses invendues par millions et l'interdiction des relations sexuelles a été décrétée durant six mois par mesure de précaution.





Au contraire du nageur Nils Liess ou du tennisman Yohan Nikles, qui ont quitté l’Espagne ou la Suède pour retrouver leurs proches, vous avez décidé de ne pas rentrer à Genève. Pourquoi?

Parce que Iten, c’est chez moi. J’y ai mes habitudes, ma routine d’entraînement, ma vie tranquille. Je m’y sens bien. Des membres de ma famille m’ont d’ailleurs conseillé de rester ici. Je suis en contact fréquent avec eux. Le lien n’est pas rompu. Je prends notamment des nouvelles de ma sœur Aurélie, médecin aux HUG, qui a été testée positive au coronavirus. Elle en rigole, elle me rassure. Elle termine sa quarantaine, elle se porte bien.

Plus question de faire un crochet par Genève, comme c’était prévu après les Mondiaux de semi?

Non, j’y ai renoncé. J’avais des rendez-vous contractuels avec des sponsors, il était prévu que je m’entraîne dans une chambre hypoxique qui simule l’humidité et la chaleur propres au climat estival de Tokyo. Mais là, ce n’est plus à l’ordre du jour.

Le report des JO de Tokyo en 2021, ça vous contrarie?

Non, il aurait été franchement indélicat de les maintenir cette année. Le monde est en souffrance. Aujourd’hui, la priorité est de venir à bout du coronavirus, pas d’organiser des Jeux à tout prix. Le sport refera l’actualité plus tard, quand la situation sanitaire sera sous contrôle. Et puis, il y aurait eu trop d’inégalité entre les sportifs. Certains ont du mal à s’entraîner et d’autres, faute de compétitions, courent encore après leur sélection. Moi, j’ai de la chance. Je suis qualifié sur 10000m et je peux courir tous les jours presque librement. Mon baptême olympique est repoussé à l’an prochain, ça me va. Je m’adapte. Je suis jeune, j’ai encore le temps.

En attendant la reprise des compétitions, dans quelles conditions vous entraînez-vous?

Je n’ai pas à me plaindre, la campagne me tend les bras. Ma prochaine course, c’est le 5000 m de Hengelo, au début du mois de juin. Je me prépare comme si elle aura lieu. De toute façon, ce n’est pas perdu. Le plan de base n’est pas bouleversé. En revanche, ce qui change, c’est la composition du groupe qui m’accompagne. On n’est plus que trois ou quatre à effectuer les sorties collectives, en respectant la distance de sécurité, en se levant encore plus tôt le matin pour éviter de croiser du monde. Sur piste, ça risque d’être plus compliqué. Je ne sais pas trop si j’ai accès au stade. Mais qu’importe, il y a assez de routes dans les parages pour faire des séances de vitesse.

Cinq semaines après votre 11e place au semi-marathon de Ras el Khaïmah, à plus d’une minute et demie de votre record d’Europe, comment vous sentez-vous?

Ça va beaucoup mieux. Je dois l’avouer, ce résultat m’a profondément déçu, d’autant plus que je me trouvais en superforme. Vous savez, courir en 1 h 0’46 quand on vise moins de 59 minutes, ça fait mal. J’ai eu de la peine à encaisser le coup. Brusquement, mon corps m’a lâché, je n’arrivais même plus à faire un footing. C’était une sensation bizarre. À la réflexion, j’en ai trop fait. Le surentraînement ne paie pas; des erreurs, j’en commets encore. Depuis, j’ai pris le temps de me reposer, de récupérer et de reprendre tranquillement l’entraînement, sans pression, sans stress négatif. Il faut savoir relativiser, ne pas se montrer égoïste quand le monde va aussi mal. Actuellement, l’enjeu est ailleurs.

Comment se passe la vie quotidienne à Iten?

Le coronavirus est sur toutes les lèvres. Les écoles, de nombreux magasins sont fermés. Dans le restaurant de mon amie, on a réduit le nombre de tables, les gens mangent sur le pouce et s’en vont. Ici, ce qui manque, ce n’est pas le papier WC mais le poulet. Même si cela s’avère nécessaire, il sera difficile de confiner les travailleurs. Pour manger le soir, ceux-ci comptent sur la paie de la journée. Pour eux, un jour sans salaire, c’est la catastrophe. Moi, je suis un privilégié, les contrats avec mes sponsors sont annuels.

Marco Jäger: «Ils sont rentrés chez eux, Julien est resté chez lui»

Loin des yeux, loin du cœur. Comme le reconnaît Bénédicte Wanders, l’affection maternelle souffre de l’éloignement. «Le savoir si loin, ça m’angoisse un peu, surtout dans la situation actuelle», témoigne la musicienne, premier violon à l’OSR, elle aussi en pause forcée. «Même si Julien est souvent absent de Genève durant des mois, il me manque. Seulement, sa vie est là-bas, alors je n’ai pas insisté pour qu’il rentre. Ces temps, je crois même qu’il est mieux au Kenya. La compagnie de son amie Kolly est primordiale pour lui. Elle est vive, joyeuse, elle est sa source d’énergie positive, un antidote à la déprime.»

Pour son grand bonheur, la maman du jeune champion a pu lui rendre visite il y a quelques semaines à Iten. «Des mesures pour prévenir l’épidémie avaient déjà été prises. Par exemple, les matatu (ndlr: minibus collectifs) ne pouvaient plus embarquer que la moitié de leurs passagers habituels», raconte-t-elle. Sur place, elle a découvert le nouveau logement de son fils, avec une plus grande cuisine et une pièce supplémentaire transformée en salle de musculation. «C’est toujours aussi simple mais un peu plus habité. Il a accroché aux murs un drapeau suisse et ses médailles.»

Un récent contact téléphonique l’a rassurée. «Je l’ai trouvé très serein, plus qu’à l’époque où il était à la peine après son semi-marathon de Ras el Khaïmah. Les JO de Tokyo, il en a fait son deuil. Dommage, je me réjouissais de m’y rendre; j’espère pour moi que ce n’est que partie remise», confie Bénédicte Wanders.

Ces Jeux, rayés du calendrier 2020, obligent les sportifs et leur entraîneur à se réorganiser, à rajuster leurs plans d’entraînement. C’est le cas pour Marco Jäger. «Il faut s’adapter sans se prendre la tête, car il y a bien plus grave dans la vie, surtout avec le coronavirus», nuance le fidèle coach du Genevois. «Les Européens de Paris, à la fin août, devraient être notre prochain objectif, mais auront-ils lieu? En fait, jusqu’à présent, on a surtout tiré profit de ce break pour alléger la préparation. Julien avait besoin de souffler, de retrouver ses sensations. Il faut savoir écouter son corps, comprendre parfois qu’il a besoin de plus de temps pour assimiler les charges de travail. Cet hiver, Julien a beaucoup bossé. Là, il peut prendre son temps pour bien récupérer.»

Habitué à coacher son protégé à distance, Marco Jäger n’est pas contrarié par cet éloignement prolongé. Les deux complices s’appellent régulièrement pour débriefer. «Certains sportifs sont rentrés chez eux, Julien est resté chez lui, résume-t-il. Pour l’heure, la situation n’est pas préoccupante là-bas. Tant qu’elle reste sous contrôle, il n’y a pas de raison qu’il change ses habitudes. Mais il faut rester vigilants.»