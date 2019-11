Kevin Fiala: «Je suis passé du chaud au froid et j’adore ça»

On a de la chance. Si on s’était assis avec Kevin Fiala (23 ans) il y a trois semaines, on aurait probablement jasé avec un joueur taciturne, peu enclin à formuler des mots de plus de deux syllabes et des phrases de plus de trois mots. Mais ce mardi matin, après l’entraînement du Wild du Minnesota au KeyBank Center de Buffalo, le Saint-Gallois est volubile et d’humeur badine.

Quelques minutes plus tôt, lors du warm up, il était taquin avec ses coéquipiers, se moquant d’un tir au but manqué, célébrant une tentative réussie comme s’il s’agissait du but gagnant en prolongation de l’acte VII de la finale de la Coupe Stanley. «J’aime mon équipe, j’aime mes coéquipiers et j’ai beaucoup de plaisir à l’afficher.» À côté de lui, le Norvégien Mats Zuccarello écoute la conversation qui se déroule en anglais et acquiesce d’une mimique significative.

On rembobine le film. L’ailier droit saint-gallois a connu un camp d’entraînement et une entame de saison atroces avec le club basé à Saint Paul. Intermittent du spectacle, parfois avare en efforts selon les suiveurs de la formation du Midwest, constamment muet devant le filet, il a été vilipendé sur la place publique par son entraîneur Bruce Boudreau (64 ans) après avoir été rayé à deux reprises de l’alignement. «C’est simple: Fiala doit apprendre que le hockey est un sport qui se joue à plusieurs», avait notamment glissé un coach guère adepte du compromis.

Il y a douze mois, ce dernier avait relégué Nino Niederreiter sur son troisième trio; il y a dix mois, il pensait que son club s’était amélioré lorsque l’ailier grison avait été échangé aux Hurricanes de la Caroline. «J’avais peut-être besoin de cet électrochoc, admet Fiala avec un zeste de recul sur les événements. C’est vrai, je n’étais pas bon et j’étais mon premier critique. Vous savez, quand on est censé être un gars d’impact et qu’on finit dans les tribunes à regarder jouer les autres, cela vous force à bosser encore davantage.

Cela signifie-t-il qu’il était devenu un paresseux qui a eu l’outrecuidance de croire que ses habiletés naturelles (coup de patin exceptionnel, agilité manuelle, notamment) et son nouveau contrat (deux ans, 6 millions de dollars) constituaient des blancs-seings?

«Pas du tout, coupe-t-il en fronçant ses sourcils bien fournis. Il n’y a aucune paresse chez moi. Ce n’est pas parce qu’on se met à bosser plus fort qu’on ne faisait rien avant. J’étais probablement frustré par le fait que l’équipe alignait les mauvais résultats et que je ne parvenais pas à l’extraire de cette spirale.» En octobre, l’international suisse, dont le nom a été associé à des rumeurs d’échange, a été aligné à huit reprises, n’a obtenu qu’un assist, a rendu un différentiel de –4 et son temps de jeu moyen a fondu comme une Apollo au bord d’une piscine pour tomber à onze minutes.

Efficacité retrouvée

On revient dans le présent, dans ce mois de novembre qui n’a pas modifié le destin sportif d’un Wild qui demeure une organisation ordinaire (20 matches, 18 points), mais qui a permis au petit attaquant suisse (1,78 m) de retrouver une envergure sur les feuilles de pointage. En dix sorties, il a allumé quatre fois la lampe, ajouté quatre mentions d’aide à sa fiche, concocté un +5 et figuré à deux reprises parmi les trois étoiles d’une rencontre. «Mon objectif est d’offrir chaque soir une chance de gagner à mon équipe, résume celui qui patine maintenant sur le premier trio en compagnie des vétérans Zach Parise (967 matches de saison régulière de NHL) et Mikko Koivu (994) et qui obtient des responsabilités en avantage numérique. Ces temps-ci, je suis ravi d’y contribuer, même si notre position au classement n’est guère enviable.» Il a encore accompli cette mission mardi à Buffalo, où il était en action sur les deux premiers goals d’un Wild qui a croqué les Sabres dirigés par Ralph Krueger (1-4).

Mais que s’est-il passé? Comment s’est opéré le déclic? Pourquoi, comme ça, presque du jour au lendemain, la transparence s’est effacée devant la lueur? «Si seulement je le savais... Un pro est constamment en quête de cette confiance qui le transcende. Pourquoi nous fuit-elle ou pourquoi nous habite-t-elle? Je n’ai pas d’explication.» Il sait cependant ce qu’il a accompli, loin des regards, pour être habité par cet ingrédient susceptible d’allonger ou d’écourter une carrière. Comme par exemple la visualisation, en boucle, de scènes de jeu sur lesquelles il était transcendant. «J’ai aussi cherché à me vider l’esprit en restant calfeutré chez moi les jours où nous ne jouions pas. Quelques heures devant la télé ou à m’éclater avec un jeu vidéo, ça change les idées.»

«Je me sens chez moi»

Échangé le 25 février dernier par les Prédateurs de Nashville, Kevin Fiala n’a ni rancœur ni nostalgie quand il évoque le moment où son destin a basculé. Un coup de téléphone de David Poile (directeur général des Preds) lui avait appris que le cordon avec le club qui l’avait repêché au premier tour en 2014 était rompu. «Cela fait partie de notre business, on connaît les règles.» Insistant: «Je suis passé du chaud au froid et j’adore ça. Non, vraiment, je me sens chez moi dans le Minnesota. D’ailleurs, le climat, avec ces températures sous le zéro degré et ces nappes de brouillard en hiver, me rappelle celui de mon enfance saint-galloise.»

Comme l’atmosphère qui règne au Xcel Energy Center est aussi bouillante que celle du Kybunpark pour les parties du FCSG et comme il arbore un chandail vert et blanc, il a d’autres motifs d’opérer un jumelage affectif entre la région de ses années bac à sable et celle où il vit aujourd’hui.