Kilian Peier: «On me prend un peu plus au sérieux»

Killian Peier, avec votre 8e place à Lahti, vous avez fini pour la quatrième fois dans le top 10 d’une épreuve de Coupe du monde. C’est devenu la routine?

(Amusé). Oh non, pas encore! C’est simplement devenu quelque chose de réalisable, un objectif que je peux viser si les conditions sont bonnes et que je suis en forme. J’ai franchi un cap, mais de là à parler de routine, non, vraiment pas.

Avez-vous une explication concrète à votre spectaculaire progression?

Oui et non. Je ne suis pas tant surpris que ça, dans le sens où j’avais énormément travaillé cet été. Au terme de l’hiver 2017-18, j’ai décidé de me remettre en question. Je ne voulais plus sauter entre la 25e et la 40e place. Je voulais prouver, à moi-même comme aux autres, que j’étais capable de mieux. Je me suis davantage investi dans mon sport, que ce soit au niveau technique et surtout psychologique. J’ai tout fait pour sortir de ma zone de confort, apprendre à mieux me comprendre.

Et qu’avez-vous compris?

Ma manière de fonctionner, de m’entraîner, et ce dont j’avais besoin sur le plan mental. Le stress, je le gérais déjà plutôt bien depuis des années. Mais j’avais beaucoup de mal à accepter les défaites, les contre-performances. Désormais, je maîtrise mieux mes propres attentes, je suis davantage capable de me focaliser sur mes objectifs sans me laisser parasiter par le reste. C’est aussi l’expérience qui commence à payer: je connais chaque tremplin de mieux en mieux, j’ai de plus en plus de repères.

À propos de repères, vous semblez à l’aise sur le tremplin d’Innsbruck, où se dérouleront les très prochains Mondiaux…

Oui, c’est même là que j’ai réalisé la meilleure performance de ma carrière jusqu’ici (ndlr: 7e le 4 janvier). On peut voir ça sous deux facettes différentes. D’un côté, cela m’apporte une certaine sérénité. De l’autre, vu mes résultats, les attentes seront forcément plus élevées.

Vous êtes-vous fixé un objectif chiffré pour ces Mondiaux?

Je préfère me concentrer sur des objectifs techniques et mentaux. Les chiffres, je n’en veux pas, je les laisse de côté parce que je sais qu’ils ne m’apportent rien de bon si j’y pense trop – j’en ai déjà assez fait l’expérience. Les chiffres, de toute façon, ils finissent toujours par tomber.

Vos résultats de cette saison ont-ils modifié le regard que les autres portent sur vous?

Je pense, oui. J’ai maintenant montré à certaines personnes que je pouvais entrer parmi les dix premiers d’une épreuve de Coupe du monde. Je sens qu’on me prend un peu plus au sérieux, notamment les entraîneurs.

