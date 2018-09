L’Italie et Balotelli sont déjà dos au mur

Cette phase éliminatoire de la Ligue des nations devait marquer le début du renouveau pour football italien. Tenue en échec par la Pologne pour son entrée en lice, jeudi dernier à Bologne, cette Squadra azzurra version Roberto Mancini a déjà déçu les pourtant modestes expectatives. Ce lundi soir, au Portugal, les Italiens jouent donc déjà une bonne partie de leurs espoirs d’accéder aux demi-finales de cette nouvelle compétition.

Même face à un champion d’Europe privé de Cristiano Ronaldo, la tâche apparaît bien compliquée pour une équipe qui continue de se chercher une vraie identité. Et un buteur fiable. Pour son premier match officiel à la tête de la Nazionale, Mancini avait choisi d’offrir une nouvelle chance à Mario Balotelli. Un vrai cadeau empoisonné pour un attaquant dont la préparation estivale avec Nice avait été tronquée. Sorti après une heure de jeu – et alors que l’Italie était menée – Balotelli est non seulement passé à côté de son match mais il n’a encore, et surtout, pas eu l’attitude espérée sur le terrain. «Il doit savoir que le football est d’abord un jeu d’équipe, où l’intelligence compte plus que les pieds, analysait, samedi, Arrigo Sacchi. En ce qui me concerne, je choisirais plutôt des joueurs intelligents, qui sont aussi généreux, passionnés et professionnels. Parce que l’état d’esprit reste la base de tous les succès.»

Plutôt que de polémiquer avec l’ancien entraîneur du grand AC Milan et de l’équipe d’Italie finaliste du Mondial 94, Mario Balotelli s’est contenté d’un message sur son compte Instagram. «Ne pas gâcher une bonne journée, même si la précédente a été très mauvaise. Moi, je suis fort, et vous?» Aura-t-il seulement l’occasion de le montrer lundi à Lisbonne? Rien n’est moins sûr. D’abord parce que l’attaquant niçois souffre d’un léger problème musculaire et ensuite parce que le jeune et talentueux Federico Chiesa (20 ans) a effectué une entrée plus que convaincante, jeudi. Sans oublier qu’avec Andrea Belotti et Ciro Immobile, Roberto Mancini dispose de deux vrais attaquants de pointe qui évoluent dans le même registre que Balotelli. (nxp)