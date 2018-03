L’UCI traquera la fraude technologique en passant les vélos aux rayons X

Au Domaine de Penthes, mercredi, on était loin de l’image romantique du vélo et du souffle d’épopée dont ce sport s’est nourri (plus que de raison?) pendant des décennies. Mais on était près, très près de la réalité qui colle aujourd’hui aux boyaux du peloton. Nouveau président de l’UCI, David Lappartient a dévoilé l’arsenal de lutte contre la fraude technologique que l’organe faîtier entend déployer. Avec fierté, il a présenté l’unité mobile à rayons X qui sera utilisée pour traquer la triche. Coût de l’investissement: 600'000 francs.

«Notre rôle est de garantir la crédibilité des résultats et de protéger les coureurs contre la rumeur. Les deux vont de pair. Notre but n’est pas de trouver un moteur dans un vélo mais de démontrer qu’il n’y en a pas.» Dixit David Lappartient. «La tablette reste utile mais elle n’est plus suffisante. Les rayons X rendent caduc le recours au démontage des vélos. En complément, on pourra recourir à des caméras thermiques.»

Une cellule blindée

Parce qu’on n’est jamais trop prudent, la cellule à rayons X – qui crée un faisceau dirigé sur le vélo inspecté – est blindée pour assurer la sécurité. Tout appareillage suspect sera repéré par un commissaire disposant d’un écran à l’extérieur de la cabine. Une collaboration avec les autorités publiques compétentes a aussi été mise en place dans les principaux territoires cyclistes.

Parce que c’est déjà demain et que les avancées technologiques progressent roue dans la roue avec les projections, l’UCI songe à bénéficier des moyens les plus performants dans son combat ou son opération blanchissage. On ne sait plus très bien. «L’évolution technologique et la miniaturisation imposent une vigilance de tous les instants. La recherche des solutions technologiques les plus adaptées est une priorité. Il s’agit de ne pas relâcher la pression», tonne Lappartient. Qui poursuit dans un même élan: «On a un travail à réaliser avec le monde de la recherche pour pouvoir analyser, par exemple sur la base d’images de la télévision, des calculs de puissance immédiats et déceler des choses anormales.»

Champs magnétiques

Pour ce faire, l’UCI a opéré un rapprochement avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Charge à celui-ci de développer un traqueur magnométrique, capable de détecter le champ magnétique créé par un moteur. Rassurant ou inquiétant? «Nous mettrons en place une méthode de détection complète et infaillible pour le futur», promet David Lappartient. «Je ne veux plus qu’il y ait de doute dans l’esprit du public, des médias et du peloton. Notre sport a assez souffert du dopage physiologique.» Plus insidieux, car plus visible en apparence, le dopage technologique est-il moins choquant?

Par la voix de son président, l’UCI fait donc des promesses et consent à beaucoup d’efforts. Trop? On peut se poser la question. Jusqu’à présent, seuls les cas d’une «lampiste» belge – Femke Van den Driessche aux Mondiaux de cyclocross – et d’un amateur français de 43 ans ont électrisé ce débat.

La suspicion est pourtant telle que le Parquet national français (PNF) a lancé des investigations sur des soupçons d’escroquerie et de corruption dans le cyclisme professionnel. Ils portent notamment sur les moteurs dissimulés dans les vélos. (nxp)