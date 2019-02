L’air se réchauffe et redistribue les cartes

Gian Franco Kasper, président de la FIS, émettait récemment des doutes sur la réalité du changement climatique. Peut-être que de devoir sortir son parapluie jeudi à Åre l’incitera à reconsidérer ses convictions. Dix degrés dans le positif, soit un écart de 30 degrés par rapport aux premiers jours de compétition: quand une pluie drue et un vent chaud s’invitent dans le Grand-Nord au cœur de l’hiver, à quelques encablures du cercle polaire, c’est que rien ne va plus.

À commencer pour les spécialistes de slalom géant engagées lors de la première épreuve technique des championnats du monde. Toutes avaient fait des tests de matériel et des entraînements spécifiques au climat local – quoi de plus logique –, à savoir sur une neige sèche et réactive. Jeudi, c’est sur une soupe de printemps que les meilleures géantistes ont ferraillé, digne d’une course de Coupe du monde à la mi-mars en Sierra Nevada.

Un joli casse-tête

Alors certes le podium n’a rien de farfelu – heureusement que la seconde manche s’est déroulée en nocturne avec la baisse de température y relative. Vlhova, devant Rebensburg et Shiffrin; c’est dans l’ordre inverse qu’on imaginait le tiercé, soit. D’autant plus que la capacité d’adaptation aux conditions de neige est l’exigence première du haut niveau alpin. Reste que de voir Mikaela Shiffrin ramer dans la papette, elle qui avait fait l’impasse sur le combiné et la descente pour focaliser son énergie sur les épreuves techniques, ressemble de près comme de loin à une aberration.

«C’était de la neige de printemps, estimait Rebensburg, en tête après la première manche. C’était difficile de faire pire niveau revêtement, avec toute la pluie qui est tombée. Il y a deux semaines, personne n’aurait imaginé cela. Encore en début de Mondiaux, la neige était totalement différente.» «C’est incroyable la différence de température par rapport à la semaine passée, reprenait Shiffrin. C’est amer de concentrer toute son énergie sur un événement et de voir les conditions entraver nos performances. Ce sont les championnats du monde, les courses doivent absolument avoir lieu car l’agenda est serré. Peut-être que durant la saison régulière ce slalom géant aurait été annulé.» «Cette pluie et cette chaleur m’ont totalement surprise, avouait, quant à elle, la lauréate. Qui s’attendait à voire de la pluie ici? Mais franchement je pense que cela m’a avantagée, parce que c’est une neige dont je sais tirer le meilleur.» Voilà qui annonce un joli casse-tête pour l’entourage technique des athlètes, bon pour passer quelques nuits blanches dans la quête du réglage idoine en vue des courses du week-end.

Progression fulgurante

Toutes considérations climatiques mises à part, il faut s’incliner devant la performance de la lauréate du jour. Petra Vlhova (23 ans), au bénéfice d’une progression fulgurante cette saison en géant, a remporté le titre mondial alors qu’elle n’était jamais montée sur un podium de Coupe du monde dans la discipline avant Noël. «Je suis fière pour moi, pour mon équipe, pour la Slovaquie», confiait l’athlète, qui ramène au pays le premier or mondial dans la discipline. Samedi lors du slalom spécial, Shiffrin et Vlhova se livreront une lutte sans merci pour le titre honorifique de la grande dame des 45es Mondiaux de l’histoire. À moins que Wendy Holdener, seulement 15e jeudi mais qui dispose elle aussi déjà de deux médailles sur le buste, ne passe à son tour entre les gouttes.

Le roi Hirscher et l’art du bluff

Marcel Hirscher n’est pas dans la forme de sa vie au moment d’aborder les Mondiaux d’Åre vendredi. C’est du moins le bruit qu’il fait courir depuis son arrivée en Suède. Mercredi, il a annulé l’intégralité de ses rendez-vous médiatiques, prétextant un refroidissement tenace. «Je suis cloué au lit, expliquait-il jeudi encore dans un message audio destiné aux médias autrichiens. Pour l’instant, ça ne va pas mieux, je ne suis pas vraiment optimiste. Mais il me reste encore vingt-quatre heures pour reprendre des forces.» Jeudi soir, il s’est encore fait porter pâle au tirage au sort des dossards. La situation de Marcel Hirscher, double tenant du titre mondial en slalom géant comme en slalom spécial, est vécue comme un drame national en Autriche. La nation alpine d’habitude si dominante n’a pas encore décroché le moindre titre mondial en Suède, et elle comptait évidemment sur sa star pour rectifier le tir. Reste que le Salzbourgeois est un habitué des coups de bluff, dont il tire régulièrement avantage. Et si sa posture était feinte, histoire d’évacuer la pression qui entoure sa personne, pour mieux écœurer la concurrence ce vendredi puis dimanche? Réponse ce vendredi dès 14 h 15. F.MR (TDG)